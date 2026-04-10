Ab 13. April Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Entscheidet sich Sophia für die Liebe? Veröffentlicht: Vor 45 Minuten von Sylvia Loth Sophia (Krista Birkner) ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe und ihrem Hass auf Christoph. Bild: ARD / WDR / Christof Arnold

Olivia wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und Elias steht plötzlich unter Mordverdacht. Auch bei Sophia und Christoph kriselt es weiter. Die "Sturm der Liebe"-Woche ab 13. April bringt jede Menge neue Wendungen.

Unangenehme Wahrheiten Sophias (Krista Birkner) Falle gegenüber Christoph (Dieter Bach) schnappt endgültig zu. Olivia (Soraya Bouabsa) kämpft mit traumatischen Erinnerungen und Leo (Aurel Klug) hält trotz allem zu Elias (Orlando Lenzen), bis der plötzlich unter Mordverdacht gerät. Während Kilian (Anthony Paul) und Fanny (Johanna Graen) ihre Zukunft mit Marlon (Frederik Bott) und Larissa (Anna Karolin Berger) planen, kommen ungeahnte neue Konflikte hinzu.

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Folge 4572 (Montag, 13. April): Dunkle Geheimnisse Kilian ist überrascht, dass Fanny wirklich mit Marlon nach Kalifornien auswandern will. Larissa schwärmt vor Marlon, dass sie beide ihre Beziehungen ohne Alt-Lasten führen können. Und tatsächlich stürzen sich Kilian und Fanny Hals über Kopf in die Pläne mit ihren Partner:innen. Auch Alfons (Sepp Schauer) ist von seinem Vorhaben überzeugt. Er will sich als Vertrauensperson für die Belegschaft aufstellen lassen. Doch Erik (Sven Waasner) macht ihm einen Strich durch die Rechnung und stellt sich ebenfalls zur Wahl. Leo zeigt sich ebenso nervös, als am "Fürstenhof" Gerüchte über Elias und Olivia kursieren. Anfangs hofft er, dass alles harmlos ist, bis er erkennt, dass Elias tatsächlich ein dunkles Geheimnis haben könnte.

Folge 4573 (Dienstag, 14. April): Starke Zweifel Leo steht hinter Elias, auch als dieser ihm die Wahrheit vorenthält, und macht klar, dass er immer zu ihm halten wird. Während Sophia Christophs Ehrlichkeit erkennt und Fanny Larissa unterstützt, ringt Elias mit der Angst, Leo wegen seiner Lüge zu verlieren. Zeitgleich fühlt sich Christoph mehr zu Sophia hingezogen, als er merkt, dass sie denselben Zukunfts-Traum haben. Daraufhin hinterfragt Sophia, ob sie Christoph mit ihrer Intrige Unrecht getan hat. Als dieser den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagt, ist sie sprachlos. Fanny hilft Larissa mit einer Teemischung, als diese mit Schwangerschafts-Beschwerden kämpft. Fanny ist erleichtert, dass es gerade so gut zwischen den beiden läuft.

Folge 4574 (Mittwoch, 15. April): Neue Ziele Da Sophia sich nun der Liebe von Christoph sicher ist, will sie ihre Intrige abbrechen. Die Geschäftsfrau will aber verhindern, dass das gefälschte Gutachten auf sie zurückführt. Gegenüber Massimo erklärt sie, auf ihren Racheplan zu verzichten. Sie will sich auf eine gemeinsame Zukunft mit Christoph auf Formentera einlassen, bis sie erfährt, dass ein Leben auf der spanischen Insel bereits der gemeinsame Traum von Christoph und Alexandra war. Nach ihrem romantischen Abend sind Katja und Vincent (Martin Walde) zunächst zuversichtlich, merken aber, wie unterschiedlich ihre Lösungsansätze für ihre Beziehungs-Probleme sind. Auch Yannik (Jo Weil) und Erik können nicht wirklich weiterhelfen. Alfons will zwischen Fritz (Thimo Meitner) und Lale (Yeliz Simsek) vermitteln und schenkt ihnen zwei Tickets für eine Kutschfahrt. Fritz macht jedoch einen Rückzieher, weil er Lale nicht unter Druck setzen will.

Folge 4575 (Donnerstag, 16. April): Schock und Freude Als Christoph Sophia nach einem romantischen Abendessen seinen Wohnungs-Schlüssel überreicht, offenbart sie ihm eiskalt, dass sie ihn in eine Falle gelockt hat. Bei der Kutschfahrt bahnt sich ein Kuss zwischen Lale und Fritz an. Doch die schöne Stimmung wird jäh unterbrochen, als Erik mit einer gerissenen Fahrradkette am Straßenrand steht und auf das Gefährt aufspringt. Larissa und Kilian freuen sich über ihren Nachwuchs, was sie näher zusammenschweißt. Währenddessen fiebern Fanny und Marlon ihrem Urlaub in Kalifornien entgegen.