Ab 30. März
Wochen-Vorschau für "Sturm der Liebe": Neues Liebes-Chaos für Fanny!
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Elias und Olivia befürchten, von der Vergangenheit eingeholt zu werden. Auch Fanny wird mit alten Gefühlen konfrontiert und gerät in Panik. Ein falsch ausgeliefertes Paket, brisante Enthüllungen und eine Klage-Drohung bringen in der Woche ab 30. März bei "Sturm der Liebe" neue Spannungen.
Vertrauen auf dem Prüfstand
Elias (Orlando Lenzen) fürchtet, dass die Polizei sein Geheimnis lüftet. Darum will er Leo (Aurel Klug) alles beichten. Doch kann er ihm wirklich vertrauen? Zwischen Kilian (Anthony Paul) und Larissa (Ann Karolin Berger) herrscht dicke Luft, während der Eheprüfer überraschend vorbeischaut und Fanny (Johanna Graen) mit alten Gefühlen konfrontiert wird. Katja (Isabell Stern) und Vincent (Martin Walde) kämpfen mit Missverständnissen.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Folge 4564 (Montag, 30. März): Bittere Wahrheit
Elias treibt die Angst um, dass die Polizei die Wahrheit herausfindet. Dass er darüber nicht mit Leo reden kann, belastet ihn sehr. Darum erklärt er gegenüber seiner Schwester Olivia (Soraya Bouabsa), dass er Leo sein dunkles Geheimnis anvertrauen will. Olivia versucht, ihn davon zu überzeugen, dies nicht zu tun. Sie ist sich unsicher, wie Leo reagieren würde.
Zwischen Kilian und Larissa herrscht weiter dicke Luft. Ausgerechnet jetzt stattet der Eheprüfer vom Familiengericht den beiden einen Besuch ab. Sie befürchten, aufgeflogen zu sein, und geben sich gegenseitig die Schuld. Larissa vertraut sich Marlon (Frederik Bott) an, der wiederum Fanny vom Ende der Ehe erzählt. Obwohl die so tut, als ginge sie das nichts mehr an, wird sie im Traum mit der Frage konfrontiert, ob sie Kilian zurücknehmen würde.
Katja fühlt sich zu Unrecht von Vincent beschuldigt. Erst im Gespräch mit Werner (Dirk Galuba) wird ihm bewusst, dass seine Wut auf Katja nicht berechtigt war. Werden sich die beiden schnell wieder versöhnen?
Folge 4565 (Dienstag, 31. März): Erschreckende Neuigkeiten
Als Alfons (Sepp Schauer) Katja vom Schicksal eines von ihr gekündigten Stallburschen erzählt, bekommt sie ein schlechtes Gewissen. Werner macht ihr deutlich, dass sie damit zurechtkommen muss und der "Fürstenhof" im Vordergrund steht. Alfons ist sauer, dass sie sich nicht einsichtig zeigt, und rät dem Stallburschen in seiner Funktion als Betriebsrat, zu klagen.
Larissa und Kilian kommen sich langsam wieder näher. Marlon ist nach Kilians Versprecher total verunsichert und will nicht gemeinsam mit Fanny und Kilian beim Staffellauf teilnehmen. Damit ist er nicht alleine.
Elias und Olivia werden von der Polizei zur Befragung vorgeladen. Während Leo Elias beruhigen kann, bekommt Olivia unverhoffte Hilfe von Massimo (Philip Birnstiel), der etwas Brisantes erfährt.
Folge 4566 (Mittwoch, 1. April): Gut gemeinter Rat
Fritz (Thimo Meitner) gewährt Lale (Yeliz Simsek) Unterschlupf, da sie Stress in ihrer WG hat. Dabei kommen sich die beiden näher. Unterdessen sorgt sich Fanny, ob die von ihr bestellten Raupen zur Bekämpfung des Staudenknöterichs unbeschadet in Bichlheim ankommen. Doch das Paket wird falsch ausgeliefert und irrtümlicherweise für Angelhaken gehalten.
Alfons bereitet eine Sammelklage gegen den "Fürstenhof" vor, während Katja unter der Last der vielen Aufgaben zusammenzubrechen droht. Vincent rät ihr, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, was gar nicht gut bei Katja ankommt.
Folge 4567 (Donnerstag, 2. April): Zündende Idee
Christoph (Dieter Bach) zwingt Fanny und Kilian, das aufgegebene Kräuterküchen-Projekt wieder aufzunehmen, und macht ihnen so einen Strich durch die Rechnung, auf Distanz zu gehen. Marlon und Larissa sind darüber noch weniger begeistert, als die beiden selbst. Als Larissa erfährt, dass Florian (Arne Löber) in Kalifornien Fannys Unterstützung braucht, schmiedet sie einen Plan.
Bei Vincent und Katja hängt nach wie vor der Haussegen schief. Während Katja erneut ihren gemeinsamen Urlaub absagt, reist Vincent allein ab und ignoriert ihre Anrufe. Zunächst denkt Katja, dass er keinen Empfang hat, bis sie mitbekommt, dass er bei Elias anruft.
Erik (Sven Waasner) bewundert, dass die Sonnbichlers Konflikte ganz ruhig lösen können, und will das auf sich selbst und Yvonne (Tanja Lanäus) übertragen. Als er hinter Alfons' Geheimnis für eine harmonische Ehe kommt, hat er die zündende Idee für seinen Podcast.
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