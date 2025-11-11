Düstere Aussichten Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 10. November: Wird Larissas Schein-Ehe ans Licht kommen? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger) und Yannik (Jo Weil) genießen eine romantische Auszeit, bevor es zur Katastrophe kommt. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Die Schein-Ehe von Larissa und Kilian setzt Fanny und Yannik unter Druck. Während Fanny an ihrer Liebe zu Kilian zweifelt, will Larissa Yannik unbedingt zeigen, wie sehr sie ihn liebt. Sowohl bei Yvonne und Erik als auch bei Miro und Greta kommt es zu Konflikten. Das erwartet dich ab 10. November bei der Daily-Soap "Sturm der Liebe".

Hürden für die Liebe Fanny (Johanna Graen) und Kilian (Anthony Paul) können nicht ohne einander und Fanny beschließt, an ihre Liebe und eine gemeinsame Zukunft zu glauben. Doch als Kilian sie erneut wegen Larissa (Anna Karolin Berger) versetzt, ist sie verletzt. Bei Larissa spitzt sich die Lage zu: Ein Anwalt, der sie und Yannik (Jo Weil) überwacht, überrascht die beiden bei einem Kuss.

Folge 4494 (Montag, 10. November): Angst und Aberglauben Erik (Sven Waasner) prahlt nach dem Camping-Ausflug mit Michael (Erich Altenkopf), dass er einen Bären gebändigt habe. Er hofft, dass Yvonne (Tanja Lanäus) aufgrund der neuen Ereignisse nicht mehr sauer auf ihn ist. Damit es nicht erneut zum Konflikt kommt, verspricht er Yvonne, sich wegen Fritz (Thimo Meitner) zurückzuhalten. Katja (Isabell Stern) wundert sich, dass Vincent (Martin Walde) und Leo (Aurel Klug) nicht beim Pokalspiel waren. Sie bittet Vincent um Nachsicht und Leo spricht mit Werner. Seine darauffolgende halbherzige Entschuldigung kommt bei Vincent alles andere als gut an. Katja ist traurig darüber, dass die beiden Männer erneut in einen Streit geraten. Auch Lale (Yeliz Simsek) und Miro (Pablo Sprungala) geraten aneinander. Denn Miro weigert sich aus Aberglauben, manche Dinge von Gretas (Laura Osswald) Liste abzuarbeiten, die sie im Nestbaufieber angefertigt hat. Zunächst findet Greta die Angst albern …

Folge 4495 (Dienstag, 11. November): ein Geständnis Vincent bereut es, dass er sich von Leo hat provozieren lassen. Zugleich kann er sich eine Zukunft zu dritt unter einem Dach nicht mehr länger vorstellen. Als Leo das mitbekommt, vertraut er sich seiner Mutter an und verrät, warum er das Fußball-College in Australien hingeschmissen hat. Nach einer gemeinsamen Nacht vermisst Fanny Kilian am nächsten Tag. Kilian geht es ähnlich und sie treffen sich heimlich im Gewächshaus. Um nicht gestört zu werden, drückt Kilian einen Anruf weg … Durch den gemeinsamen Camping-Ausflug wird Erik klar, wie sehr er Michael als Freund schätzt, und will ihm ein besonderes Geschenk machen. Während er Yvonne deswegen verrückt macht, hat er eigentlich schon längst das gewünschte besondere Geschenk.

Folge 4496 (Mittwoch, 12. November): große Enttäuschungen Leo ist erleichtert, dass seine Mutter so gelassen auf sein Geständnis reagiert. Doch als Werner (Dirk Galuba) ihn auffordert, bei Blau-Weiß Bichlheim zu spielen, denkt er, seine Mutter hätte ihn darauf angesetzt. Enttäuscht und überfordert, lehnt Leo ab. Er bereut es, sich Katja anvertraut zu haben. Als Lale Fritz in ihrer Wut ungerecht behandelt, legt er die Organisation des Betriebsfestes nieder. Daraufhin macht Christoph (Dieter Bach) Lale klar, dass sie Fritz nicht fair behandelt hat. Sie entschuldigt sich bei Fritz und die beiden wollen gemeinsam gegen die Hate-Kommentare ihrer Follower:innen vorgehen. Alfons (Sepp Schauer) freut sich über den Ausflug, kann ihn zuerst aber wegen Hildegard (Antje Hagen) nicht genießen, um die er sich sorgt. Als sie ihm ein fröhliches Foto schickt, kann er die Zeit ohne sie genießen.

Folge 4497 (Donnerstag, 13. November): traurige Wahrheit Leo verspricht seiner Mutter, sich um einen Job zu kümmern. Da er mitbekommen hat, dass Lale Unterstützung bräuchte, hofft er auf Werners Vermittlung. Doch der fordert für die Stelle im Fitnessbereich eine Gegenleistung. Fanny lässt sich von Kilian überzeugen, dass sie an ihre Liebe glauben soll. Sie beschließt, auf ihre Gefühle zu vertrauen und darauf, mit Kilian alle Hürden zu meistern. Durch ein gemeinsames Gespräch mit Yannik (Jo Weil) fühlt sie sich bestärkt, da beide im gleichen Boot sitzen. Als Kilian sie dann erneut wegen Larissa versetzt, ist sie zutiefst enttäuscht. Die Stimmung zwischen Alfons und Hildegard ist angespannt. Zu Hildegards Missfallen ist Alfons vor der Feier erkältet. Als Hildegard dann noch die von Alfons gebastelten Origami-Rosen zerstört, ist die Stimmung am Boden.

Leo (Aurel Klug, rechts) bittet Werner (Dirk Galuba, links) um einen Job. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold