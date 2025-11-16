So dramatisch geht es weiter Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 17. November: Larissas Angst wird immer größer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger) steigert sich besorgt in immer neue Überwachungs-Szenarien hinein – sehr zum Unbehagen von Kilian (Anthony Paul). Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Larissa will mit einem Ablenkungsmanöver ihre Beziehung retten, während Leo wieder Fußballluft schnuppert und dabei an seine Grenzen stößt. Die Goldene Hochzeit von Alfons und Hildegard wird zum unvergesslichen Erlebnis, doch ein plötzliches Verschwinden sorgt für Aufregung. Für Wirbel sorgt auch Promi-Gast Cathy Hummels, die Greta in letzter Sekunde rettet.

Unerwartete Abenteuer und Schreck-Momente Larissa (Anna Karolin Berger) und Yannik (Jo Weil) müssen ihr gefährliches Spiel wegen Larissas Schein-Ehe fortsetzen. Als die beiden bei einem Kuss ertappt werden, beweist Larissa Nervenstärke, indem sie Yannik kurzerhand ohrfeigt, um ihre Tarnung zu retten. Doch die Lage spitzt sich zu, als der Anwalt weiter nachbohrt und Larissa eine bedrohliche Nachricht aus der Familie erreicht. Während sie alles versucht, um ihr Erbe und ihre Liebe zu schützen, gerät Kilian (Anthony Paul) in einen Streit mit Fanny (Johanna Graen). Zum 50. Hochzeitstag schwelgen Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) im Glück. Doch plötzlich verschwindet Hildegard spurlos. Was als Brautentführung beginnt, entwickelt sich zu einem kleinen Abenteuer, das das Ehepaar noch enger zusammenschweißt. Dramatisch wird es auch für Greta (Laura Osswald). Sie wird von Promi-Gast Cathy Hummels aus einer brenzligen Situation gerettet.

Folge 4499 (Montag, 17. November): gewagtes Ablenkungsmanöver Als der auf sie angesetzte Anwalt Larissa und Yannik bei einem Kuss erwischt, verpasst Larissa ihrem Freund geistesgegenwärtig eine Ohrfeige, um die Situation zu retten. Die beiden hoffen, dass sie mit dieser List durchkommen und Larissas Schein-Ehe nicht auffliegt. Gegenüber Alfons äußert der Anwalt seine Bedenken. Am nächsten Tag geben Larissa und Kilian das verliebte Paar, doch der Anwalt ist immer noch nicht überzeugt, sodass Larissa zu einem anderen Mittel greifen möchte. Leo (Aurel Klug) entschließt sich, doch zu einem Probetraining für Blau-Weiß Bichlheim zu gehen. Dabei merkt er, wie viel Spaß er noch beim Fußballspielen hat. Werner (Dirk Galuba) freut sich über Leos Zusage. Doch Pachmeyer (Maximilian Laprell) setzt ihn unter Druck, nachdem er von seinen Fußballvideos begeistert ist. Um dem gerecht zu werden und Werner nicht zu enttäuschen, geht Leo an sein körperliches Limit. Michael (Erich Altenkopf) verordnet Greta nach all dem Stress und den Übungswehen erstmal Ruhe. Ihr fällt es schwer, Kilian in der Küche mit den Vorbereitungen allein zu lassen. Als sich Greta nach der Hochzeitstorte erkundigt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Folge 4500 (Dienstag, 18. November): ausgelassene Feier Hildegard und Alfons können den Tag ihrer Goldenen Hochzeit kaum abwarten. Sie sind überwältigt, als sie merken, wie sehr sich alle für sie freuen. Doch plötzlich ist Hildegard wie vom Erdboden verschluckt. Zunächst nimmt sie die Brautentführung noch mit Humor, doch bald fragt sie sich, wo Alfons bleibt. Hat er ihr Verschwinden etwa gar nicht bemerkt oder ist das Rätsel zu schwer? Werner kann wegen seiner Erkältung nicht bei der Hochzeitsfeier dabei sein und schickt stattdessen Erik (Sven Waasner) als Vertretung der Geschäftsleitung. Der beschmutzt sein Jackett kurz vor der Feier und muss auf ein extravagantes Hochzeitsoutfit von Fritz (Thimo Meitner) zurückgreifen … Nachdem Yannik sich weigert, Leo fürs Probetraining fitzuspritzen, sucht er sich einen anderen Arzt. Als Katja (Isabell Stern) davon erfährt, hofft sie auf Vincents (Martin Walde) Unterstützung, doch der stellt sich auf die Seite von Leo.

Folge 4501 (Mittwoch, 19. November): Zweifel an der Liebe Leo wird von seinem Fußballkollegen Ben (Kevin Knobloch) eingeladen. Doch er hat Angst, in seinem neuen Team keinen Anschluss zu finden. Mutter Katja versucht, ihm Mut zu machen. Kilian und Larissa halten an ihrer Schein-Ehe fest, um Larissas Erbe zu retten. Yannik leidet sehr unter der Situation, da er die Nähe zu Larissa vermisst. Auch Fanny leidet, als sie sieht, wie Kilian Larissa leidenschaftlich küsst. Sie zweifelt an seinen Gefühlen für sie. Als Larissa eine bedrohliche Nachricht von ihrem Cousin erhält, der den Anwalt auf sie und Yannik angesetzt hat, spitzt sich die Lage weiter zu. Alfons und Hildegard verbringen mit ihrer Familie nach der gelungenen Feier zur Goldenen Hochzeit einen gemütlichen Abend. Der Abschied von ihren Liebsten fällt ihnen nicht leicht.

Folge 4502 (Donnerstag, 20. November): Falsches Spiel Überraschung für Katja: Ihr Ex-Mann Thomas steht vor der Tür. Als er von seinem Sohn Leo erfährt, dass dieser das College geschmissen hat, fällt er aus allen Wolken und gibt Katja daran die Schuld. Deshalb beschließt sie, Vincent die ganze Wahrheit zu sagen. Fanny will erst einmal mit Kilian über den Kuss zwischen ihm und Larissa reden, bevor sie Yannik davon berichtet. Als Kilian sie überzeugt, dass der Kuss nichts zu bedeuten hat, glaubt sie ihm. Doch Yannik und Larissa geraten trotzdem in einen Streit. Yvonne (Tanja Lanäus) schlägt Erik vor, Fritz ein Zimmer anzubieten. Schlecht gelaunt lehnt Erik ab und beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema: Er will sich im "Fürstenhof" gegen Werners Enkel behaupten. Als ausgerechnet Fritz ihm dabei helfen kann, rühmt sich Erik vor Werner und Christoph (Dieter Bach) mit einer Leistung, die gar nicht seine eigene ist.

Folge 4503 (Freitag, 21. November): Helferin in der Not Eigentlich möchte Promi-Gast Cathy Hummels am "Fürstenhof" in Ruhe ausspannen, doch von Erik wird sie übertrieben hofiert. Greta kann ebenfalls nicht zur Ruhe kommen und ignoriert sämtliche ärztliche Ratschläge. Als sie in eine brenzlige Situation gerät, eilt Cathy ihr zur Hilfe. Leo ist nach wie vor sauer auf Katja und Vincent hat ein schlechtes Gewissen und verspricht, sich nicht mehr einzumischen. Auch wenn er seinem Vater nicht die ganze Wahrheit über seinen Studienabbruch gesteht, verabschieden sich die beiden versöhnlich. Als Leo mitbekommt, dass Katja bei Thomas vermittelt hat, ist Leo seiner Mutter dankbar. Fritz zieht vorübergehend bei Erik und Yvonne ein, was zu Zwist führt. Erik erklärt ihm gleich die Hausregeln und wer der Mann im Haus ist. Als Fritz die Aufgaben nach Eriks Anweisungen erledigt, ist dieser erstaunt. Anstatt zusammenzuhalten, belehren sie Yvonne nun jedoch doppelt in Sachen Haushalt.