Traumhochzeit Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 20. Oktober: Happy End bei Maxi und Henry Aktualisiert: 31.10.2025 • 11:40 Uhr von Sylvia Loth

Als Katjas Ex-Mann auftaucht und sieht, wie glücklich sie mittlerweile ist, ist er tief getroffen. Mit misslichen Gefühlen hadern auch Fanny, Erik sowie Anja und Michael, während Maxi und Henry mit ihrer Hochzeit ihr Glück besiegeln. Das erwartet dich ab dem 20. Oktober bei der Daily-Soap "Sturm der Liebe".

Widerstand der Emotionen Katja (Isabell Stern) begegnet das erste Mal seit der Trennung ihrem Ex-Mann Thomas Neubach (Jens Nünemann), der sie mit ihrer besten Freundin betrogen hat. Als er sieht, wie glücklich Katja mit Vincent (Thomas Walde) und in ihrem neuen Leben am "Fürstenhof" ist, zeigt er sich ziemlich geknickt. So fühlt sich auch Erik (Sven Waasner), der nicht den heiß ersehnten freien Platz im Golfclub bekommt. Auch Fanny (Johanna Graen) spielen die Emotionen einen Streich: Komplett überfordert mit ihren Gefühlen will sie sich Kilian aus dem Kopf (Anthony Paul) schlagen. Das ist allerdings nicht so einfach wie gedacht. Nach vielen Höhen und Tiefen ist es für das Traumpaar Maxi (Katharina Scheuba) und Henry (Elias Reichert) leicht, endlich Ja zu sagen.

Folge 4479 (Montag, 20. Oktober): neue Liebe und Hürden Thomas Neubach (Jens Nünemann), Katjas Ex-Mann, kommt an den "Fürstenhof". Im Hotel merkt er jedoch schnell, dass Katja ihm überhaupt nicht hinterhertrauert - im Gegenteil. Ihr geht es nach der Trennung blendend und sie ist mit Vincent (Martin Walde) richtig glücklich. Fanny ist durch ihre Gemeinsamkeit mit Fritz (Thimo Meitner) überfordert und lenkt sich mit Gartenarbeit ab, wobei sie sich verletzt. Hildegard (Antje Hagen) schickt sie sofort besorgt ins Krankenhaus, wo sich alles als harmlos entpuppt. Yannik (Jo Weil) merkt jedoch, dass etwas nicht stimmt, darum weiht Fanny ihn ein. Gretas (Laura Osswald) Wunsch nach einem eigenen Restaurant stellt sie und Miro (Pablo Sprungala) vor echte Herausforderungen. Da auch Kilian an der Übernahme des "Luis" interessiert ist, fasst Miro einen Entschluss. Auch Anja trifft eine Entscheidung. Sie beschließt, wegen Michael (Erich Altenkopf) in Bichlheim zu bleiben, und kämpft bei Yannik für ihren alten Job. Doch dem Glück der beiden werden erneut Steine in den Weg gelegt. Während Anja schlechte Nachrichten von ihrer Familie erhält, bietet sich Michael eine Chance für seine Forschung. Wie werden die beiden damit umgehen?

Folge 4480 (Dienstag, 21. Oktober): schwieriger Abschied Die Situation zwischen Fanny und Fritz bleibt angespannt. Beide leiden darunter, schaffen es aber auch nicht, sich zu versöhnen. Als Greta erfährt, dass Kilian ebenfalls das Luis übernehmen möchte, fällt sie aus allen Wolken und macht bei der Bank Druck wegen der Finanzierung. Kilian hingegen pumpt Yannik an. Wer von beiden kommt schneller ans nötige Geld? Anja packt für ihre Abreise und entdeckt eine süße Überraschung von Michael in ihrem Koffer. Der Abschied fällt beiden sichtlich schwer.

Folge 4481 (Mittwoch, 22. Oktober): neuer Glücksbringer Kilian ertappt Fanny dabei, wie sie mit ihren Pflanzen ausdiskutiert, ob sie zur Hochzeit gehen soll. Kilian gelingt es, ihr Mut zuzusprechen. Doch kaum angekommen, erhält sie einen schockierenden Anruf. Ebenso geschockt ist Yannik, der von seiner Noch-Ehefrau eine besorgniserregende Nachricht erhält. Yannik hadert mit sich, ob er Larissa davon berichten soll. Da Larissas (Vivien Wulf) Erbe auf dem Spiel steht, versucht sie, die Situation zu retten. Erik will unbedingt Mitglied im Golfclub werden und setzt auf seine Glücksbringer-Krawatte, mit der er jedoch hängen bleibt. Yvonne (Tanja Lanäus), die eigentlich nicht viel von der Krawatte hält, zaubert daraus eine Glücksbringer-Fliege, was Erik ziemlich berührt. Endlich dürfen Maxi und Henry nach vielen Hürden und Hindernissen ihre Hochzeit feiern. Am Wunschbrunnen, ihrem magischen Ort, besiegeln die beiden ihre Liebe.

Folge 4482 (Donnerstag, 23. Oktober): geplatztes Date Fanny scheint unsicher, ob Kilian der Richtige für sie ist. Nach einem gemeinsamen Abend freut sie sich zwar auf ein Kaffee-Date, aber Yannik warnt sie vor seinem Bruder. Der wolle keine feste Beziehung, was Fanny abschreckt - sie lässt ihr geplantes Treffen platzen. Erik ist sauer, als Fritz ihm den freien Platz im Golfclub wegschnappt. Also beschließt er, Fritz eine Falle zu stellen, damit dieser die Probezeit nicht schafft. Markus (Timo Ben Schöfer) überreicht Vincent ein antikes Familienerbstück, eine wertvolle Taschenuhr. Sie soll die Vater-Sohn-Bindung symbolisieren. Katja macht sich indessen Gedanken, wie Markus am "Fürstenhof" gewürdigt werden kann. Sophia (Krista Birkner) geht Christoph (Dieter Bach) nicht mehr aus dem Kopf und er fragt sich, ob es andersherum genauso ist. Eine Karte ohne Absender scheint Aufschluss zu bringen …

