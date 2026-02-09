Nach Gagen-Enthüllung "50 Cent sind schon zu viel!": Tara Tabitha teilt gegen Dschungelkönig Gil Ofarim aus Aktualisiert: Vor 17 Minuten von Sophia Seidl Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha übt scharfe Kritik aber sie bleibt Ladylike. Bild: Joyn / ATV

Gil Ofarim hat es geschafft: Der Musiker, Schauspieler und einstige Teenie-Star krönt (oder lässt sich krönen) sich 2026 im australischen Dschungel zum König und kassiert neben Gage auch noch satte 100.000 Euro Preisgeld. Während viele Fans jubeln, echauffieren sich Ex-Dschungelcamper:innen auf Social Media über den Sieger, so auch Queen Tara. Hier erfährst du alles zum aktuellen Dschungel-Aufreger.

Tara Tabitha feuert auf Instagram gegen Gil Ofarim Die Reality-TV-Queen Tara, die selbst 2022 in der 15. Staffel im Dschungel campierte, macht ihrem Ärger nach Ofarims Sieg öffentlich Luft. In ihrer Instagram-Story schreibt Tara: "Gil bekommt angeblich 200.000–300.000 € Gage fürs Dschungelcamp. Jetzt bekommt er nochmal 100.000 € dazu. Der geschädigte Hotelmitarbeiter hat einmalig 40.000 € bekommen nach zwei Jahren Anschuldigungen!!! Ihr habt euer privates Geld dafür verschwendet, dies zu unterstützen. Wegen 14 Tagen 'Mobbing'?! Ich will nie wieder hören, dass Reality-Stars zu viel Geld verdienen oder Gejammer, dass man zu wenig hat, wenn man sein hart verdientes Geld für so etwas ausgibt. 50 Cent sind schon zu viel, geschweige denn 1000 €, wie manche ja stolz posten." Mit dieser klaren Ansage stellt Tara nicht nur Gil Ofarims lukrative Dschungel-Gage infrage, sondern auch die Zuschauer, die für ihn abgestimmt haben.

Hintergrund: Gil Ofarims Schmerzensgeldzahlung Worum geht es? Gil wirft vor einigen Jahren in einem Instagram-Video einem Mitarbeiter Antisemitismus vor. Der Hotelangestellte wiederum bestritt dies und ging juristisch gegen Gil vor. Überraschend legt Ofarim vor Gericht ein Geständnis ab: Das Verfahren endet ohne Urteil und Vorstrafe, gegen eine Zahlung von 10.000 Euro. Neun Monate später überweist er die Summe an die israelitische Religionsgemeinde Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz. Gil muss 40.000 Euro Schmerzensgeld an den im Davidstern-Skandal geschädigten Hotelmitarbeiter zahlen. Wie sein Anwalt Dr. Alexander Stevens in einem Instagram-Live-Video erklärt: "Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen. Es waren 40.000 Euro und das ist Geld, was er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann." Das Schmerzensgeld soll aus Ofarims Dschungelcamp-Gage finanziert werden, die nach "Bild"-Informationen mindestens 275.000 Euro beträgt.

Online-Debatte um Gerechtigkeit und Gagen Taras Post geht schnell viral: Während viele Fans Tara für ihre ehrlichen Worte loben und den Vergleich mit dem Fall des Hotelmitarbeiters nachvollziehbar finden, werfen andere ihr Neid und Unsachlichkeit vor. Besonders heftig wird über Taras Formulierung zum "Mobbing im Camp" diskutiert: Für einige eine mutige Gegenmeinung, für andere ein unnötiger Seitenhieb. Dass Tara mit ihrer offenen Art immer wieder Diskussionen auslöst, ist nichts Neues: Schon in früheren Reality-Formaten eckte die Wienerin mit klaren Ansagen und emotionalen Ausbrüchen an und wurde genau dafür zur polarisierenden TV-Persönlichkeit, die Fans entweder lieben oder gar nicht ausstehen können.

RTL bestätigt zwar keine Gagenhöhe, betont aber, dass das Voting zum Dschungelkönig transparent und ohne Auffälligkeiten verlaufen sei. Gil Ofarim selbst nimmt zu Taras Kritik bislang nicht Stellung und feiert seinen Sieg mit einem Dankesvideo an seine Fans.