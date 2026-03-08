Frisch getrennt Almila Bagriacik privat: Dieser Regisseur ist der Ex-Partner des "Tatort"-Stars Veröffentlicht: 06:00 Uhr von Annalena Graudenz Seit 2018 spielt Almila Bagriacik die Kommissarin Mila Sahin beim "Tatort". Bild: IMAGO / PIC ONE

Bei einem Club-Besuch von einem Fotografen entdeckt, zählt Almila Bagriacik heute zu den etabliertesten Schauspielerinnen in Deutschland. Ihre vielseitigen Rollen brachten ihr bisher große Anerkennung und sogar Filmpreise ein. Wer steckt hinter der Kieler "Tatort"-Kommissarin Mila Sahin?

Der Startschuss für ihre Karriere Als Almila Bagriacik 2008 den Kreuzberger Club SO36 betritt, ahnt sie vermutlich nicht, dass dieser Abend den Grundstein für ihre spätere Karriere legen wird. Die damals 18-Jährige wird von einem Fotografen angesprochen und zu einem Casting eingeladen. Es folgt eine erste Nebenrolle im "Ehrenmord"-Drama "Die Fremde" an der Seite von Sibel Kekilli. Rund neun Jahre später übernimmt Bagriacik selbst die Hauptrolle in "Nur eine Frau", einer Neuverfilmung der Geschichte. Über die folgenden Jahre wirkt die Wahlberlinerin immer wieder in Kino- und Fernsehproduktionen mit gesellschaftlichem und politischem Bezug mit.

Zwischen Kino und Fernsehwelt Sie kann aber auch anders. Neben ernsten Rollen ist Almila Bagriacik auch in Komödien wie "300 Worte Deutsch" oder der Serie "Der Lehrer" zu sehen. Einem breiteren Publikum wird die Schauspielerin ab Mitte der 2010er-Jahre bekannt. Sie spielt zum ersten Mal in einem "Tatort" mit, hat mehrfach Auftritte in "Der Kriminalist" sowie "SOKO Leipzig" und übernimmt 2014 die Hauptrolle in "Hördur - Zwischen den Welten".

Für ihre Leistung in dem Fernsehfilm "Die Opfer - Vergesst mich nicht", der die NSU-Morde aus Sicht der Familien der Opfer erzählt, wird Bagriacik für verschiedene Filmpreise nominiert und gewinnt unter anderem den Deutschen Schauspielpreis als "beste Nachwuchsschauspielerin".

Kommissarin im Kieler "Tatort" Kurz nach dem großen Erfolg der Serie "4 Blocks", in der sie 2017 zum ersten Mal die weibliche Hauptrolle spielt, wird Bagriacik zur "Tatort"-Kommissarin ernannt. Sie wird 2018 Teil des Ermittler:innen-Teams und spielt an der Seite von Axel Milberg Kriminalkommissarin Mila Sahin. Eine eher besonnene und moderne Ergänzung zu seiner Rolle des Klaus Borowski. Ihre Figur ist analytisch und übernimmt innerhalb der Truppe zunehmend Verantwortung. Auch abseits ihrer inzwischen 13 Tatort-Einsätze bleibt Almila Bagriacik ein echtes Multitalent: Mal Thriller, mal Drama, mal Comedy - sie legt sich auf kein Genre fest. Dazu zeigt sie, dass in ihr auch musikalisch Power steckt: Für die "Tatort"-Folge "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" nahm sie zusammen mit Rapper Sero den Titelsong "Fliegen" auf. Und auf der Theaterbühne hat sie ohnehin längst bewiesen, wie wandlungsfähig sie ist.

Almila Bagriacik privat: Mutter und frisch getrennt Für Aufsehen sorgte zuletzt eine sehr persönliche Nachricht des "Tatort"-Stars: Die Darstellerin gab die Trennung von Regisseur Finn Christoph Stroeks ("Der Nanny") bekannt. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärt sie offen, man wolle trotz Liebes-Aus "die besten Eltern" für den gemeinsamen Sohn bleiben. Das Paar hatte sich 2023 bei der Arbeit an "Trauzeugen" kennengelernt und wurde kurz darauf Eltern.

2023 waren Almila Bagriacik und Finn Christoph Stroeks (v.l.) noch ein Paar. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress