Tiefe Verbundenheit "Mehr Zeit verbracht als mit unseren Partnerinnen": Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt über ihre Freundschaft Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Seit über 25 Jahren verbindet Dietmar Bär (l.) und Klaus J. Behrendt (r.) weit mehr als der gemeinsame "Tatort". Bild: IMAGO/Panama Pictures

Seit Jahrzehnten stehen sie gemeinsam vor der Kamera - und sind längst mehr als Kollegen. Dietmar Bär verrät, wie intensiv die Drehs zeitweise waren und was die beiden Freunde verbindet.

Gemeinsame Drehtage, unzählige Stunden am Set und viele Jahre Seite an Seite - zwischen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt ist über die Zeit eine außergewöhnliche Freundschaft entstanden. Die Schauspieler kannten sich bereits, bevor sie 1997 als Ballauf und Schenk ihr erstes gemeinsames "Tatort"-Abenteuer drehten. Wie intensiv die Zusammenarbeit war, beschreibt Dietmar Bär in einem Interview mit dem WDR:

In den ersten Jahren, als wir beide in Köln im Hotel untergebracht waren, haben wir zusammen mehr Zeit verbracht als mit unseren Partnerinnen. Dietmar Bär

"Tatort"-Stars: Blindes Vertrauen nach Jahrzehnten Die vielen gemeinsamen Jahre haben die beiden eng zusammengeschweißt. Für ihn sei es kein Zufall, dass sie oft ähnlich denken. Vielleicht liege das auch an ihrer gemeinsamen Herkunft aus dem Ruhrgebiet, vermutet der Schauspieler.

Wie Klaus sagt, funktionieren wir beide fast blind miteinander. Dietmar Bär

Auch Klaus J. Behrendt macht deutlich, dass die Freundschaft der beiden nicht ausschließlich vom Beruf lebt. Zwar verbringen sie durch die Dreharbeiten jedes Jahr viel Zeit miteinander, doch sobald die Kameras aus sind, rückt bewusst wieder das Privatleben in den Mittelpunkt. Dann geht es darum, Zeit mit Familie, Freunden und den Menschen außerhalb des Sets zu verbringen.

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Die Freundschaft begann schon vor dem "Tatort" Als die Anfrage für den Kölner "Tatort" kam, war die Freude bei beiden groß. Klaus J. Behrendt erinnert sich, dass ihn neben Begeisterung auch Respekt begleitet habe. Dietmar Bär wiederum erzählt, dass sie damals kaum ahnen konnten, wie sehr die beiden Rollen ihr Leben verändern würden. Mit dem Erfolg sei auch eine enorme Bekanntheit gekommen. Gleichzeitig hätten sie gelernt, diese Aufmerksamkeit sinnvoll einzusetzen und sich gemeinsam gesellschaftlich zu engagieren.

Von Düsseldorf nach Köln: Klaus J. Behrendt ermittelt als Max Ballauf seit 1992 Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) prägt über 25 Jahren die Kult-Krimiserie. Immer an seiner Seite: Freddy Schenk (Dietmar Bär, l.).. Bild: WDR / Annika Fußwinkel

Eine Erinnerung, die beide bis heute zum Schmunzeln bringt Eine Geschichte aus den ersten Drehtagen ist Dietmar Bär besonders im Gedächtnis geblieben. Ausgerechnet an seinem allerersten Drehtag verschlief er. In dem Interview mit dem WDR aus dem Jahr 2022 erzählt er, dass Behrendt, der schon zwei Drehtage hinter sich hatte, helfen musste:

An dem Morgen, als es auch für mich losgehen sollte, musste er an meine Tür im Hotel klopfen, um mich zu wecken. Dietmar Bär

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