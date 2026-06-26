Tiefe Verbundenheit
"Mehr Zeit verbracht als mit unseren Partnerinnen": Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt über ihre Freundschaft
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit Jahrzehnten stehen sie gemeinsam vor der Kamera - und sind längst mehr als Kollegen. Dietmar Bär verrät, wie intensiv die Drehs zeitweise waren und was die beiden Freunde verbindet.
Gemeinsame Drehtage, unzählige Stunden am Set und viele Jahre Seite an Seite - zwischen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt ist über die Zeit eine außergewöhnliche Freundschaft entstanden. Die Schauspieler kannten sich bereits, bevor sie 1997 als Ballauf und Schenk ihr erstes gemeinsames "Tatort"-Abenteuer drehten.
Wie intensiv die Zusammenarbeit war, beschreibt Dietmar Bär in einem Interview mit dem WDR:
In den ersten Jahren, als wir beide in Köln im Hotel untergebracht waren, haben wir zusammen mehr Zeit verbracht als mit unseren Partnerinnen.
Den "Tatort" streamen
"Tatort"-Stars: Blindes Vertrauen nach Jahrzehnten
Die vielen gemeinsamen Jahre haben die beiden eng zusammengeschweißt. Für ihn sei es kein Zufall, dass sie oft ähnlich denken. Vielleicht liege das auch an ihrer gemeinsamen Herkunft aus dem Ruhrgebiet, vermutet der Schauspieler.
Wie Klaus sagt, funktionieren wir beide fast blind miteinander.
Auch Klaus J. Behrendt macht deutlich, dass die Freundschaft der beiden nicht ausschließlich vom Beruf lebt. Zwar verbringen sie durch die Dreharbeiten jedes Jahr viel Zeit miteinander, doch sobald die Kameras aus sind, rückt bewusst wieder das Privatleben in den Mittelpunkt. Dann geht es darum, Zeit mit Familie, Freunden und den Menschen außerhalb des Sets zu verbringen.
Den Kölner "Tatort" kannst du heute ab 21:45 Uhr sehen
"Siebte Etage" im kostenlosen Livestream
Die Freundschaft begann schon vor dem "Tatort"
Als die Anfrage für den Kölner "Tatort" kam, war die Freude bei beiden groß. Klaus J. Behrendt erinnert sich, dass ihn neben Begeisterung auch Respekt begleitet habe.
Dietmar Bär wiederum erzählt, dass sie damals kaum ahnen konnten, wie sehr die beiden Rollen ihr Leben verändern würden. Mit dem Erfolg sei auch eine enorme Bekanntheit gekommen. Gleichzeitig hätten sie gelernt, diese Aufmerksamkeit sinnvoll einzusetzen und sich gemeinsam gesellschaftlich zu engagieren.
Eine Erinnerung, die beide bis heute zum Schmunzeln bringt
Eine Geschichte aus den ersten Drehtagen ist Dietmar Bär besonders im Gedächtnis geblieben. Ausgerechnet an seinem allerersten Drehtag verschlief er. In dem Interview mit dem WDR aus dem Jahr 2022 erzählt er, dass Behrendt, der schon zwei Drehtage hinter sich hatte, helfen musste:
An dem Morgen, als es auch für mich losgehen sollte, musste er an meine Tür im Hotel klopfen, um mich zu wecken.
Sonntags um 20:15 Uhr im Ersten und kostenlos auf Joyn
Gemeinsam durch 25 Jahre Fernsehgeschichte
Über die Jahre sind Ballauf und Schenk zu einem der beliebtesten Ermittler-Duos Deutschlands geworden. Für Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär steht dabei aber nicht nur der Erfolg im Vordergrund. Viel wichtiger sei, weiterhin mit guten Menschen zusammenzuarbeiten und dem Publikum auch in Zukunft spannende Geschichten erzählen zu können.
Und wenn man ihre Freundschaft sieht, wird schnell klar: Die besondere Chemie zwischen den beiden endet nicht mit dem letzten Drehtag.
Mehr entdecken
Dunkles volles Haar statt weißer Mähne
Verwandlung: So sah "Tatort"-Star Klaus J. Behrendt früher aus
Nach dem Ausstieg
"Tatort": Wer tritt in die Fußstapfen von Mechthild Großmann?
Family-Business
"Tatort"-Star Martin Brambach & ein Schauspiel-Kollege sind Geschwister
Rap-Queen aus den 90er-Jahren
Sabrina Setlur: Was macht Boris Beckers Ex-Partnerin heute?
TV-Talent in zweiter Generation
Michael Degens Tochter setzt das Schauspiel-Erbe des "Donna Leon"-Stars fort
Der Schauspieler im Porträt
Dietmar Bärs besondere Liebeserklärung an seine Frau
Platz eins ermittelt seit 37 Jahren
Auch aus Köln: Diese Stars sind beim "Tatort" schon am längsten dabei
Der Schauspieler privat
Klaus J. Behrendt privat: Wie er sein Patchwork-Glück lebt
Kaum zu erkennen
In den 80ern: So sah Dietmar Bär lange vor dem "Tatort" aus