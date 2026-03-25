TV-Kult im Wandel der Zeit
Erkannt? So sahen die Münchner "Tatort"-Schauspieler Wachtveitl und Nemec bei ihrem ersten Fall aus
Aktualisiert:von Johanna Grauthoff
Über drei Jahrzehnte ermittelten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Ivo Batic und Franz Leitmayr im Münchner "Tatort". Ein Blick zurück zeigt, wie lässig das Kult-Duo 1991 startete - und warum ihr Abschied ein Stück TV-Geschichte beendet.
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Der Beginn einer langen "Tatort"-Ära
Als Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl am 1. Januar 1991 erstmals als Ermittler-Duo im "Tatort" auftraten, war die Krimireihe bereits seit rund 20 Jahren fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Die Episode "Tatort: Animals" markierte den Beginn der Münchner Ära mit den Kommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr, die im Laufe der Jahre Kult-Status erreichten.
Der Film wurde direkt ein Erfolg: 8,7 Millionen Zuschauer:innen schalteten ein. Jeder dritte Fernsehzuschauer verfolgte den Fall um eine ermordete Tierschützerin.
Schon fast zwei Monate später folgte der nächste Einsatz: "Wer zweimal stirbt" erreichte im März 1991 fast zwölf Millionen Zuschauer. Damit war klar, dass das neue Münchner Team beim Publikum ankam.
Seitdem ermitteln Batic und Leitmayr regelmäßig in der bayerischen Landeshauptstadt - meist mit drei neuen Filmen pro Jahr, 2007 waren es sogar vier Episoden. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Dienst endet die Ära der Münchner Kommissare nun: Die finalen Episoden - ihre 99. und 100. Fälle - sollen am 12. und 19. April 2026 im Ersten laufen.
Die "jungen Wilden" im Münchner "Tatort"
Als Nemec und Wachtveitl Anfang der Neunzigerjahre ihre Rollen übernahmen, wurden ihre Figuren bewusst anders inszeniert als viele ihrer Vorgänger. Miroslav Nemec war damals 36 Jahre alt, Udo Wachtveitl 32. Während andere "Tatort"-Kommissare eher als gesetzte Ermittler auftraten, sollten Batic und Leitmayr frischer, moderner und unkonventioneller wirken.
Optisch zeigte sich das sofort: Beide traten mit lockigen Frisuren, lässiger Kleidung und einem deutlich lockereren Auftreten auf. Statt klassischer Kommissars-Anzüge dominierten Hemden, lockere Jackets und ein urbaner Alltagsstil.
Auch ihre Inszenierung spiegelte das Lebensgefühl der frühen Neunziger wider. Die Filme setzten stärker auf Großstadtatmosphäre, Autos, Musik und Beziehungen.
Bereits in der allerersten Szene ihres ersten Falls "Animals" wird das Konzept deutlich. Batic und Leitmayr sitzen zusammen im Auto: Batic auf der Rückbank, wo er Kontaktanzeigen vorliest und dabei den Song "Only You" anstimmt. Leitmayr krümelt währenddessen den Beifahrersitz voll und knutscht zum Abschied mit seiner Freundin, die am Steuer sitzt. Solche Momente zeichnen die beiden Ermittler früh als lebensnahe Figuren mitten im Münchner Alltag.
Zwischen Porsche und Münchner Großstadtflair
Neben den lockeren Szenen aus dem Alltag setzten die frühen Münchner "Tatorte" auch mit kleinen Details eigene Akzente. Besonders auffällig: Franz Leitmayrs roter Porsche 911, mit dem der Kommissar in den ersten Folgen unterwegs ist. Für einen TV-Ermittler war das damals ungewöhnlich und verlieh der Figur zeitweise fast etwas von einem Münchner Vorstadt-Yuppie.
Das Auto wurde schnell zu einem visuellen Markenzeichen der frühen Episoden. Es passte zum Lebensgefühl der Serie, die ihre Figuren stärker im urbanen Alltag zeigte: unterwegs in der Stadt. Zwischen Arbeit, Beziehungen und Privatleben.
Vom frischen Duo zur festen "Tatort"-Institution
Mit den Jahren veränderte sich auch die Darstellung der Figuren. Die Frisuren wurden kürzer und grauer, die Kleidung klassischer und insgesamt zurückhaltender. Aus den locker auftretenden "jungen Wilden" entwickelte sich ein eingespieltes Ermittlerteam, das zunehmend für Erfahrung und Routine steht.
Trotzdem blieb der Kern des Duos erhalten: die Mischung aus Reibung, Humor und gegenseitigem Vertrauen.
Mit insgesamt 100 Fällen gehören Batic und Leitmayr zu den dienstältesten und meistgesendeten Ermittler-Duos in der "Tatort"-Historie. Nur Ulrike Folkerts, die seit 1989 als Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal ermittelt, steht noch länger im "Tatort"-Dienst - hat in dieser Zeit allerdings deutlich weniger Episoden gedreht.
Abschied nach über drei Jahrzehnten
Nach über 30 Jahren endet nun die Ära der Münchner Ermittler. Anfang 2024 wurde bekannt gegeben, dass Nemec und Wachtveitl ihre "Tatort"-Rollen aufgeben werden. Der Abschied fällt beiden Schauspielern nicht leicht:
Das ist für uns schon auch eine emotionale Angelegenheit. Aber wir haben viel Zeit, um es zu verarbeiten und uns bewusst zu machen.
Die Nachfolge steht bereits fest: Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek werden künftig das Münchner "Tatort"-Team bilden. Die beiden Schauspieler haben die Arbeit bereits aufgenommen - zwei neue Fälle sind schon abgedreht. Offizielle Sendetermine gibt es bisher noch keine.
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