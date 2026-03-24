Nach über 30 Jahren Freundschaft
"Tatort"-Legenden privat: Warum Udo Wachtveitl eine WG mit Miroslav Nemec ausschließt
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Sie waren eines der beliebtesten Ermittler-Duos im deutschen Fernsehen und auch privat bestens verbunden. Doch während viele Fans von einer gemeinsamen WG träumen würden, zieht einer der beiden eine klare Grenze. Warum Udo Wachtveitl seinem langjährigen Kollegen eine Absage erteilt, überrascht.
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Freundschaft ja, Männer-WG nein
Mehr als drei Jahrzehnte standen sie gemeinsam vor der Kamera und prägten den "Tatort" wie kaum ein anderes Duo. Auch abseits der Dreharbeiten entwickelte sich zwischen Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec eine enge Verbindung. Umso erstaunlicher: Eine gemeinsame Männer-WG kommt für Wachtveitl heute überhaupt nicht infrage.
Seine Haltung dazu ist eindeutig:
Das Einzige, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre eine gezielte Nachbarschaft.
Eine klare Ansage, die Nemec allerdings mit Humor nimmt. Schließlich weiß er seinen Freund gut einzuschätzen und kommentiert gelassen: "Ich habe früher mal in Wohngemeinschaften gewohnt, aber Udo ist kein Zusammenleber."
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Gemeinsame Heimat: München
Ganz ohne Nähe müssen die beiden aber nicht auskommen. Beide haben ihre Wurzeln in München und wohnen dort bis heute nicht weit voneinander entfernt. Regelmäßige Treffen gehören ohnehin zum Alltag der beiden Schauspieler - da braucht es kein gemeinsames Dach über dem Kopf.
Privat ist Nemec längst angekommen: Mit Ehefrau Katrin führt er eine glückliche Beziehung. Auch Wachtveitl blickt auf eine prägende Partnerschaft zurück. Mit seiner Ex Lila Schulz verbindet ihn bis heute ein freundschaftliches Verhältnis.
Gemeinsame Jahre auf engstem Raum
Interessant ist: Früher sah das Thema Zusammenleben ganz anders aus. Während der langen "Tatort"-Zeit teilten sich die beiden Schauspieler nämlich regelmäßig ein Wohnmobil - und das über viele Jahre hinweg.
Dort wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt. Sie probten Texte, feilten an Szenen und gingen Dialoge gemeinsam durch. Gleichzeitig blieb genug Raum für persönliche Gespräche, Humor und kleine Rituale. Wachtveitl erinnert sich gern an diese Zeit zurück: Es wurde viel geredet, viel gelacht und sogar hin und wieder Schach gespielt.
Kulinarische Highlights statt WG-Alltag
Heute genießen beide ihren Ruhestand vom "Tatort" auf ihre eigene Weise. Ganz voneinander lassen können sie aber trotzdem nicht. Besonders Wachtveitl weiß einen Besuch bei Nemec zu schätzen, vor allem wegen dessen Kochkünsten.
Denn wenn sein langjähriger Kollege den Kochlöffel schwingt, lässt sich Wachtveitl nicht zweimal bitten. So bleibt ihre Freundschaft lebendig - auch ohne WG, aber mit umso mehr Genussmomenten.
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