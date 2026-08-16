Mafiöser Abschied Krasser Abgang: Was ist mit Kommissar Kopper im "Tatort" Ludwigshafen passiert? Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Sylvia Loth Mario Kopper (Andreas Hoppe) und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ermitteln in der "Tatort"-Episode "Kaltblütig" (2013). Bild: SWR/Alexander Kluge

Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte Mario Kopper (Andreas Hoppe) zu den prägenden Gesichtern des "Tatorts". Mit seiner besonnenen Art und seiner loyalen Zusammenarbeit mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) wurde er zu einem der beliebtesten Ermittler der Reihe. Aber was steckt wirklich hinter seinem Abschied?

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"Tatort"-Aus nach über 20 Jahren Kommissar Mario Kopper bereicherte den "Tatort" für 57 Folgen. Von 1996 bis 2018 verkörperte Andreas Hoppe den italienischen Ermittler in Ludwigshafen am Rhein mit viel Leidenschaft. Seine WG-Mitbewohnerin und Kollegin Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) verwöhnte er mit Pasta und Rotwein. Doch dann goss er irgendwann nur noch Grappa in seinem Ein-Zimmer-Appartement allein runter. Zwischen Hoppe und der SWR-Redaktion wurde die Stimmung wohl immer eisiger. Wie der "Spiegel" berichtete, "grollte Hoppe theatralisch", woraufhin ihn die Drehbuchautor:innen noch weiter in die Schmoll-Ecke schrieben, bevor er ganz aus dem Drehbuch gestrichen wurde.

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Vorbild: "Der Pate" Einigen trostlosen Episoden folgte mit der Episode "Kopper" am 7. Januar 2018 ein ganz besonderer Abschieds-Tatort, mit vielen Anspielungen auf den Italo-Klassiker "Der Pate". Ein Kriminalfall, angepasst an die italienische Mafia: Koppers italienischstämmiger Jugendfreund Sandro Giangreco (Michele Cuciuffo) wird offensichtlich von Italo-Gangstern gejagt. Als Steuerberater hat er Einblick in finstere Mafia-Geschäfte und will als Kronzeuge aussagen. Bei einer Verfolgungsjagd erschießt Kopper einen der Verfolger und taucht gemeinsam mit seinem Freund unter, während seine Kollegin Lena Odenthal den Fall aufklären soll. Kopper sitzt zwischen den Stühlen: Auf der einen Seite befindet sich sein Jugendfreund, auf der anderen seine Kollegin und dann gibt es auch noch seine große Liebe, die auch noch von der Mafia bedroht wird. Am Ende verliert er aufgrund von Mafiaverstrickungen seinen Job und zieht zu seiner Verlobten nach Sizilien. In der Schlussszene sitzt er in Italien am Strand - und sein Traum scheint sich endlich zu erfüllen.

Odenthal und Hoppe - mehr als ein "Tatort"-Team Ulrike Folkerts und Andreas Hoppe kennen sich seit ihrer Schauspielausbildung in den 1980er-Jahren an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Sie wurden Freunde und Mitte der 1990er-Jahre sogar Ermittler-Kolleg:innen. Folkerts selbst schlug Hoppe als neuen Kripo-Partner vor. Während Odenthal häufig ihrer Intuition folgte, überzeugte Kopper mit analytischem Denken und Geduld. In Folkerts zehnter Folge "Der kalte Tod" war Hoppe zum ersten Mal als Kopper im Einsatz. Der Polizist mit italienischer Abstammung erinnert sich nicht nur im Guten an seine Wunsch-Heimat Italien, da es ihm nie gelang, dort dauerhaft Fuß zu fassen. Doch die Heimat seiner Mutter begleitet ihn täglich: Sei es durch Pasta, Wein oder seine italienischen Oldtimer. Obwohl die Chemie auch am Set stimmte, wurde der "Tatort"-Ermittler Mario Kopper aus dem Drehbuch gestrichen.

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Die Gründe des Ausstiegs Das "Tatort"-Team aus Ludwigshafen wurde aufgrund von Umstrukturierungen neu aufgestellt. Bereits seit 2014 ergänzte Johanna Stern (Lisa Bitter) das Team. Mittlerweile haben sich Stern und Odenthal gut aufeinander abgestimmt. Am Ende habe man seine Figur nicht mehr richtig gepflegt, berichtete der Schauspieler kurz nach seiner Entlassung gegenüber "Bild". "Dass es nicht weitergeht, war eine Entscheidung des Senders", erklärte er und fügte hinzu: "Ich glaube, ich hätte auch bald die Reißleine gezogen." Sein Abschied markierte das Ende einer langen und engen Zusammenarbeit mit Lena Odenthal und bedeutete für viele Zuschauer einen krassen Einschnitt.

Das macht Andreas Hoppe heute Der Schauspieler übernimmt weiterhin regelmäßig Rollen in TV-Filmen und Serien. Darunter bei "SOKO München" (2020), "Das Quartett - Die Tote vom Balkon" (2021) oder "Das Traumschiff" (2022). Neben der Schauspielerei engagiert sich Hoppe seit vielen Jahren für Natur- und Umweltschutz. Er setzt sich für regionale Ernährung und den Schutz von Wildtieren ein, ist Botschafter des Bärenschutzzentrums Bärenwald Müritz und unterstützt Umweltkampagnen. 2026 nahm er an der SAT-1-Kochshow "Promi Taste" teil und stellte dort seine Kochkünste unter Beweis. Er schied bereits als Erster aus, da sein Rinderfilet an Champagner und Johannisbeere nicht überzeugen konnte. Seine Koch-Leidenschaft hat er in den Büchern "Allein unter Gurken - mein abenteuerlicher Versuch, mich regional zu ernähren" (2009) und "Das Sizilien-Kochbuch" (2017) festgehalten.

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