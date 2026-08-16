"Rabiate Dinge"
"Gar nicht verstanden": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers kritisiert Krimi-Sparkurs
Aktualisiert:von Julia W.
:newstime
7 verblüffende "Tatort“-Fakten: Verbotene Folgen, Rekorde & Skandale
Videoclip • 07:07 Min • Ab 12
Seit 2002 mimt Jan Josef Liefers Dr. Boerne im Münster-"Tatort" – und die Fans lieben ihn dafür. Nun hat der Schauspieler Kritik am Krimi-Sparkurs des MDR geäußert.
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"Tatort: Schmale Schultern"
Jan Josef Liefers war in dieser Woche Gast im Sommergespräch des Podcasts "Lanz + Precht". Der Schauspieler äußerte sich darin unter anderem über die dreijährige Pause für "Polizeiruf 110" und Dresden-"Tatort".
Aus Spargründen wird die Produktion der beiden MDR-Krimis vorläufig eingestellt. Dafür zeigt der "Tatort"-Star Liefers wenig Verständnis.
"Eher die AfD, die solche rabiaten Dinge tut"
"Das habe ich gar nicht verstanden", sagte der gebürtige Dresdener Liefers laut "Focus". "Man würde doch denken, dass es eher die totalitäre AfD wäre, die solche rabiaten Dinge tut", sagte der Schauspieler weiter. "Jetzt macht es die ARD selbst, also die Anstalt sozusagen im Land Sachsen-Anhalt."
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Damit spielt Liefers auch auf die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und einen möglichen Sieg der AfD an. Die Partei hatte laut "Focus" angekündigt, im Falle einer Regierungsmehrheit die Rundfunkverträge zu kündigen.
Der MDR Sachsen-Anhalt müsste seine Radio- und TV-Landesprogramme – nach zweijähriger Kündigungsfrist – dann zum 31. Dezember 2028 einstellen, wie der MDR berichtet. Davon wäre auch der Online- und Social-Media-Content der Sendeanstalt betroffen.
Stehen "Polizeiruf" und Dresdner-"Tatort" vor dem Aus?
Der Staatsvertrag mit den anderen beiden Ländern – Sachsen und Thüringen – bleibt bestehen, sofern sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Sachsen-Anhalt ebenfalls kündigen. Sollte das passieren, könnte das für "Polizeiruf 110" und den Dresdner "Tatort" das endgültige Aus bedeuten.
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