Anfang und Ende: Die legendären Münchner Hauptkommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) in ihrem ersten Tatort „Animals“ von 1991 (links) und dem letzten Tatort „Unvergänglich" (rechts).

100 Fälle in 35 Jahren. Die Münchner "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr ermittelten so häufig wie keine anderen Kollegen zur ARD-Primetime. Dabei schufen sie einige unvergessliche Highlights. Wir bieten: die Meilensteine der Munich Cops.

35 Jahre im Dienst

Der Bayer sagt es so: "Aus is' und gar is' und schad' is', dass' wahr is'." Das bedeutet: "Aus und vorbei und schade, dass es wirklich so ist". So reagierten wohl alle "Tatort"-Fans auf das Karriereende der beliebten Münchner Hauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Aber - fast unglaublich, aber leider wahr - Batic und Leitmayr sind in TV-Rente gegangen. In den 35 Jahren ihres kriminalistischen Wirkens sorgten sie für einige spektakuläre Highlights.

Zum Abschied der Legenden findest du hier ein "Best of" der Batic-und-Leitmayr-Fälle.