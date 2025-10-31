Schock fürs Publikum Weiterer Wiener "Tatort"-Ausstieg: Hubert Kramar verlässt nach 18 Jahren die ARD-Serie Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:40 Uhr von C3 Newsroom Hubert Kramar hört beim Wiener "Tatort" auf. Bild: imago / SKATA

Mit Hubert "Hubsi" Kramar verliert der Wiener "Tatort" ein weiteres vertrautes Gesicht. Nach zwei Jahrzehnten in seiner Rolle als Oberst Ernst Rauter verabschiedet sich der österreichische Schauspieler von der ARD-Krimireihe.

Seit 2005 verkörperte Hubert Kramar den Leiter der Mordkommission des Bundeskriminalamts Wien. Als ruhender Pol im oft chaotischen Ermittlerkosmos rund um Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) war er mehr als nur eine Nebenfigur: Rauter war die Stimme der Vernunft, der Mann im Hintergrund, der seinen Kolleg:innen vertraute - und ihnen manchmal mit spitzer Zunge Kontra gab. Doch beinahe wäre sein Abschied still und heimlich geschehen: Man hätte ihn und seine Figur fast aus der ARD-Serie herausgestrichen - ohne offiziellen Abschied. In "Guten Morgen Österreich" verriet Kramar jedoch: "Harald und Adele haben gemeint, es ist unmöglich, dass man mich einfach so rausfallen lässt." Das Duo setzte sich dafür ein, dass Kramar das Team bis zum Schluss begleiten durfte. "Der Abschied war sehr rührend", so der Schauspieler.

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Wer wird das neue Ermittler-Team? Wer künftig in Wien ermitteln wird, steht offiziell noch nicht fest. Laut österreichischen Medien sollen Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als Nachfolger im Gespräch sein. In einer "t-online"-Umfrage lagen sie allerdings im unteren Mittelfeld der Wunschkandidaten: Die meisten Stimmen erhielten Julia Koschnitz und Murathan Muslu. Egal, wie die Entscheidung ausfällt - der Neustart wird es schwer haben. Denn das Wiener "Tatort"-Team rund um Krassnitzer, Neuhauser und Kramar hat Maßstäbe gesetzt: humorvoll, rau und menschlich.