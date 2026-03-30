Von Zeugin bis Ermittlerin Nicht nur Bibi Fellner: Diese sieben Rollen spielte Adele Neuhauser beim "Tatort" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth "Tatort: Angezählt" ist nur einer der vielen Ausgaben der Krimi-Reihe, in der Adele Neuhauser mitgewirkt hat. Bild: rbb / ORF / Petro Domenigg

Seit vielen Jahren fiebern "Tatort"-Fans mit Adele Neuhauser als engagierter Ermittlerin Bibi Fellner mit. Gemeinsam mit Moritz Eisner ist sie noch bis Ende 2026 in Wien auf Verbrecherjagd. Was jedoch die wenigsten wissen: Sie war bereits vor ihrer Rolle der Majorin in der Krimi-Reihe zu sehen - und zwar gleich in sechs verschiedenen Rollen!

Der neue Fall für Eisner und Fellner läuft am 26. April 2026 "Gegen die Zeit" im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

Hauptrolle: Kommissarin Bibi Fellner Seit 2011 ermittelt Adele Neuhauser als Kommissarin Bibiane "Bibi" Fellner. Über ihre Rolle als psychisch labile Majorin erklärte sie 2014 in einem "Focus"-Interview: "Ich habe das Gefühl, sie ist eine wahre Figur - null konstruiert. Weil ich sie von Mal zu Mal immer lieber habe und weil ich auch merke, dass es dem Publikum genauso geht, passe ich so auf sie auf." Dass ihre Figur einen bestimmten Berufsweg eingeschlagen hat, erklärt sie sich so:

Ich glaube, dass ihre Seele angeknackst ist. Sonst hätte sie sich nicht entschlossen, zur Sitte zu gehen. Adele Neuhauser

Dort arbeitete sie vor ihrem Einsatz in der Mordkommission. Durch ihre Alkoholsucht und ihre cholerischen Ausbrüche stößt sie viele Menschen vor den Kopf. Zu ihrem Kollegen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65) findet sie nach anfänglichen Schwierigkeiten jedoch Zugang über dessen Tochter Claudia. Auch wenn es manchmal so wirkt, wurde aus dem Ermittler:innen-Duo nie ein Paar. Nach 39 Fällen ist in diesem Jahr Schluss. Der vorletzte Fall für Eisner und Fellner, "Gegen die Zeit", wird am 26. April 2026 ausgestrahlt.

Therapieteilnehmerin im "Tatort: Die Neue" (1989) Ihr "Tatort"-Debüt hatte Neuhauser 1989 als Therapieteilnehmerin. In "Die Neue" ermittelt auch Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 64) zum ersten Mal. Sie übernimmt die Leitung der Mordkommission, die schon länger vakant ist. Ihr erster Fall in Ludwigshafen hat es in sich: Es geht um einen Serienvergewaltiger. Neuhauser tritt in einer Nebenrolle auf. Damals ahnte sie noch nicht, wie lange sie die "Tatort"-Reihe begleiten sollte.

So wandelbar wie Neuhauser: "Tatort"-Kollegin Ulrike Volkerts zeigt sich in diesem Film von ihrer humorvollen Seiten Film ansehen Comedy Liebe in anderen Umständen Verfügbar auf Joyn 90:55 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sozialarbeiterin im "Tatort: Die kleine Zeugin" (2000) Elf Jahre nach ihrer "Tatort"-Premiere gab es ein Wiedersehen mit der österreichischen Schauspielerin. In der Episode "Die kleine Zeugin" aus dem Jahr 2000 spielte sie eine Sozialarbeiterin. Auch in diesem SWR-Krimi ermittelte Lena Odenthal, in ihrem mittlerweile 20. Fall. Darin beobachtet ein 14-jähriges Straßenkind einen Mord. Katja Riemann (62) und Sänger Xavier Naidoo (54) sind ebenfalls in dieser Episode zu sehen.

Kreditberaterin im "Tatort: Wolf im Schafspelz" (2002) Im BR-Krimi "Wolf im Schafspelz" übernahm sie die Rolle einer Kreditberaterin. Es war der 31. Fall für das Münchner Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Die beiden Kommissare ermitteln im Umfeld einer angesehenen Familie, hinter deren bürgerlicher Fassade sich wahre Abgründe verbergen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie gut man einen Menschen wirklich kennt.

Angehörige im Wiener "Tatort" (2008) Im Fall "Granit" glänzte sie zum ersten Mal in einem österreichischen Tatort. Für ihren späteren Partner Moritz Eisner war es bereits der 19. Fall. Dieser stößt durch ein stets präsentes Fernsehteam bei seinen Untersuchungen im Rahmen einer Familienfehde an seine Grenzen. Neuhauser spielt Frau Pechtl aus dem familiären Umfeld des Toten, die wichtige Hinweise liefert und zur Atmosphäre der Story beiträgt. Ebenfalls mit dabei: "Die Spreewaldklinik"-Star Muriel Baumeister (54).

Kennst du schon dieses Film-Highlight mit Adele Neuhauser? Film ansehen Drama Ich liebe den Mann meiner besten Freundin Verfügbar auf Joyn 92:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Supermarkt-Mitarbeiterin im "Tatort: Kassensturz" (2009) Zum dritten Mal hatte Neuhauser im 37. Fall von Lena Odenthal und deren Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe, 65) einen Gastauftritt im SWR-Tatort. Diesmal haben es die Ermittelnden mit der brutalen Welt des Arbeitsmarktes im Niedriglohnsektor und im Discounter-Bereich zu tun. Druck am Arbeitsplatz und die Ausbeutung der Angestellten zeichnen diesen Krimi aus. Eine davon ist Supermarkt-Mitarbeiterin Gesine Fuchs, die von Neuhauser verkörpert wird.