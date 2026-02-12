Krimi trifft Weltpolitik Frisches Ermittler-Team im "Tatort": Fall auf der Münchner Sicherheitskonferenz Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Neue "Tatort"-Kommissare Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek Bild: Lindenthaler

Nach 35 Jahren verabschieden sich Batic und Leitmayr - ihre Nachfolger Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek absolvieren schon ihren zweiten Einsatz. Besonders spannend: Der neue "Tatort" spielt zum Teil mitten auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der neue Münchner "Tatort" bekommt für eine Folge ein ungewöhnliches Setting. Gedreht wird unter anderem direkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 13. bis 15. Februar stattfindet. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 13. März, das fertige Ergebnis soll voraussichtlich erst nächstes Jahr zu sehen sein. Der neue Fall trägt den Titel "Der sichere Tod" und verspricht Spannung pur.

Abschied nach drei Jahrzehnten Zu Ostern endet eine Ära für "Tatort"-Fans: Die Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) sagen nach 35 Dienstjahren "Auf Wiedersehen" - und das gleich in einer Doppelfolge. Die Nachfolge ist bereits geklärt: Ferdinand Hofer bleibt der Krimireihe treu, während Carlo Ljubek neu zum Team stößt. Ihren ersten gemeinsamen Fall haben die beiden Schauspieler bereits im vergangenen Jahr abgedreht, eine Ausstrahlung steht noch aus. Nun stehen Hofer und Ljubek bereits für ihre nächste Mission vor der Kamera.

Ein "Tatort" der besonderen Art Die Dolmetscherin Astrid Franzen (Lea Ruckpaul), die eigentlich bei der Sicherheitskonferenz arbeiten sollte, stirbt bei einem mysteriösen Unfall, als sie von einem Lkw überfahren wird. Die Ermittler Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Nikola Buvak (Carlo Ljubek) nehmen die Ermittlungen auf, da der Tod schnell mehr Fragen aufwirft als er beantwortet. Bald wird klar, dass Franzen offenbar kein zufälliges Opfer war: Sie wurde verfolgt. Hammermann und Buvak stoßen auf massive Hindernisse: diplomatische Immunität, Geheimhaltungszwänge und abgeschottete Machtzirkel erschweren die Arbeit. Aufhalten lassen sie sich davon nicht - es geht schließlich um Mord.