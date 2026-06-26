Dunkles volles Haar statt weißer Mähne "Tatort"-Star Klaus J. Behrendt früher: So sah er vor 31 Jahren aus Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Schauspieler Klaus J. Behrendt ist seit rund drei Jahrzehnten als "Tatort"-Kommissar Max Ballauf bekannt. Bild: picture alliance / dpa | Horst Galuschka; picture alliance / teutopress | -

Wer an den Kölner "Tatort" denkt, hat sofort das Bild von Klaus J. Behrendt vor Augen. Graue Haare, markantes Gesicht. Doch wer ältere Aufnahmen oder Filme sieht, erkennt, dass der Schauspieler sich im Laufe der Jahre deutlich verändert hat.

Vom jungen Nachwuchsdarsteller zum erfahrenen TV-Star - Klaus J. Behrendt hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur schauspielerisch, sondern auch optisch eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Immer schon auffällig: die prägnanten Gesichtszüge.

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Die Anfänge: Jünger, aber nicht weniger charismatisch Heute kennt man Behrendt vor allem mit seiner grauen, fast weißen Mähne. Zu Beginn seiner Karriere, Ende der Achtziger-Jahre, präsentierte er sich natürlich noch anders. Besonders auffällig waren die dunkleren Haare, das schmale Gesicht und sein oft lässiger Stil. Aber schon damals strahlte er jene Mischung aus Ernsthaftigkeit und Bodenständigkeit aus, die später zu seinem Markenzeichen werden sollte. Während viele Schauspieler:innen im Laufe ihrer Karriere ihr Aussehen immer wieder neu erfinden oder für Rollen drastisch ändern, ist Behrendt seinem Typ weitgehend treu geblieben. Mit den Jahren kamen graue Haare und ein reiferes Auftreten hinzu. Eigenschaften, die zu seinen Serien- und Filmfiguren perfekt passten. Wer ein wenig in Bildarchiven stöbert, kann die Veränderungen nachvollziehen. Geblieben sind stets seine markanten Gesichtszüge, sie wirken charakterstark, die Erfahrung eines langjährigen TV-Stars spiegeln sich im Laufe der Jahre wider.

Klaus J. Behrendt im April 1995: Damals noch mit dunkler Haarpracht. Bild: picture alliance / teutopress

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Seine Karriere beim "Tatort" Für viele Zuschauende ist Klaus J. Behrendt klar mit dem "Tatort" verbunden. Seit 1997 ermittelt er als Kommissar Max Ballauf im Kölner Team. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Dietmar Bär als Freddy Schenk bildet er eines der beliebtesten Ermittler-Duos der Krimi-Reihe. Der Erfolg des Gespanns liegt vor allem in der glaubwürdigen Dynamik zwischen den beiden Figuren. Statt auf spektakuläre Action setzen die Kölner Fälle häufig auf gesellschaftlich relevante Themen, emotionale Geschichten und starke Dialoge. Gerade diese Mischung hat dazu beigetragen, dass Ballauf und Schenk über viele Jahre hinweg eine feste Größe im deutschen Fernsehen geblieben sind. Auch nach Jahrzehnten vor der Kamera gelingt es Klaus J. Behrendt immer wieder, seiner Figur neue Facetten zu verleihen.

Klaus J. Behrendt privat Abseits des Rampenlichts gilt Klaus J. Behrendt als Familienmensch. Er lebt mit seiner zweiten Ehefrau Karin Deininger und deren Sohn aus einer früheren Beziehung als Patchwork-Familie in Berlin-Charlottenburg. Behrendt selbst ist Vater eines Sohnes aus erster Ehe, der vor einigen Jahren als Rugbyspieler für die deutsche Nationalmannschaft aktiv war.

Ein Schauspieler, der mit den Jahren gereift ist Wie nicht anders zu erwarten, hat sich Behrendt im Laufe seiner fast 40-jährigen Karriere optisch verändert. Aus dem jungen Darsteller ist ein erfahrener Charakterschauspieler geworden, dessen markantes Gesicht heute ebenso zu seinem Wiedererkennungswert gehört wie seine ruhige Ausstrahlung. Sein langjähriger Erfolg zeigt, dass nicht ein möglichst jugendliches Erscheinungsbild entscheidend ist, sondern Ausstrahlung, Glaubwürdigkeit und schauspielerisches Können. Genau diese Eigenschaften haben Klaus J. Behrendt über Jahrzehnte hinweg zu einer echten Größe im deutschen Fernsehen gemacht.