Darum der neue Look
Weiße Mähne und Schnauzer: Ex-"Tatort"-Star Axel Milberg zeigt sich stark verändert
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Axel Milberg hat sich über Jahrzehnte hinweg mit seinem Erscheinungsbild in die Wahrnehmung des Fernsehpublikums gespielt. Umso größer ist nun die Überraschung über seinen aktuellen Auftritt in Hamburg. Der Schauspieler präsentiert sich mit langer weißer Haarpracht und markantem Schnurrbart.
Wenn Schauspieler:innen in neue Rollen schlüpfen, sind sie oft bereit, ihr Äußeres anzupassen. Teils sogar drastisch zu verändern. Von Gewichtszu- sowie Abnahmen bis zu komplett neuen Frisuren - für die nächste Traumrolle wird einiges in Kauf genommen. Auch bei Axel Milberg steht ein neues Filmprojekt an und mit ihm eine optische Verwandlung. Für die Dreharbeiten zu "Risotto brutale" hat der ehemalige "Tatort"-Darsteller seinen Stil deutlich verändert und setzt damit ein auffälliges Statement nach dem Ende seiner Zeit als Kieler Kommissar Klaus Borowski.
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Neuer Look für neue Filmrolle
Bei einem Fototermin in Hamburg zeigte sich Milberg mit deutlich längeren Haaren als gewohnt. Statt des bekannten Kurzhaarschnitts trägt der 69-Jährige jetzt eine weiße Mähne. Dazu kommt ein sorgfältig gestylter Schnurrbart, der seinem Gesicht eine völlig neue Wirkung verleiht.
Auch modisch ging der Schauspieler ungewohnte Wege. Statt eines schlichten Outfits wählte der gebürtige Kieler einen sommerlichen Look mit auffälliger Jacke im Blumenmuster, kombiniert mit einer hellen Leinenhose. Ein weißes Hemd und klassische Schnürschuhe rundeten den Auftritt ab. Damit unterschied sich sein Erscheinungsbild deutlich von seinem sonst eher zurückhaltenden Stil. Die Verwandlung sorgte definitiv für Aufmerksamkeit. Viele mussten zweimal hinschauen, um den beliebten Schauspieler überhaupt zu erkennen.
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Darum geht es in "Risotto brutale"
Die äußerliche Veränderung steht im Zusammenhang mit Milbergs neuer Rolle in der Tragikomödie "Risotto brutale". Darin verkörpert er den renommierten Restaurantkritiker Elmar Schneider, dessen Urteil in der Gastronomieszene großes Gewicht besitzt. Der Film handelt von der Spitzenköchin Anna Massi, gespielt von Maren Eggert. Ihr Restaurant gerät in schwere Turbulenzen, nachdem Schneiders vernichtende Kritik veröffentlicht wird. Das Problem: Der Kritiker bewertet das Essen unter falschen Voraussetzungen. Nach einer Virusinfektion hat er unbemerkt seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren und kann die Qualität der Speisen nicht mehr richtig einschätzen.
Diese falsche Bewertung zieht weitreichende Folgen nach sich. Während Massis Karriere ins Wanken gerät, muss sich auch Schneider mit den Konsequenzen seiner Entscheidung auseinandersetzen.
Wiedersehen mit vertrauten Weggefährten
Für Milberg bedeutet das Projekt zugleich die Zusammenarbeit mit bekannten Gesichtern. Regisseurin Friederike Jahn hatte bereits bei einer viel beachteten "Tatort"-Produktion mit dem Schauspieler gearbeitet. Nun treffen beide für "Risotto brutale" erneut aufeinander. Neben Milberg und Eggert gehören weitere bekannte Darsteller:innen zum Ensemble. Gedreht wird derzeit in Hamburg.
Ob die lange Mähne und der Schnurrbart nach Abschluss der Arbeiten wieder verschwinden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch schon jetzt, dass Milberg definitiv wandlungsfähig ist und auch rund 44 Jahre nach seinem ersten Kinofilm "Neonstadt" das Publikum noch überraschen kann. Für Fans des ehemaligen "Tatort"-Kommissars ist der aktuelle Look jedenfalls genau das: eine echte Überraschung. Umso gespannter dürften viele auf "Risotto brutale" und Milbergs neueste Filmrolle sein.
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