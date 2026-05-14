Notarzt, Verrat & wilde Beleidigungen Die ersten zwei Exits bei "The Hunt": Wer muss gehen in Folge 1 und 2? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Die Stunde der Wahrheit in der Jagdhütte: Wer muss als erstes gehen? (v.l.n.r.) Caro Robens, Gloria Schwesinger, Walentina Principessa und Aaron Königs warten angespannt auf das Votum der Gejagten. Bild: Prosieben / Joyn

Bei der brandneuen Reality-Show "The Hunt" geht es für acht Promis um bis zu 50.000 Euro. Wer den bulgarischen Wald bereits verlassen musste und warum sich Serkan Yavuz freiwillig hinterm Sofa versteckte, liest du hier.

Willkommen in der Hölle: So funktioniert "The Hunt" Wer "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" noch nicht kennt, muss sich anschnallen: Immer dienstags ab 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn gibt es kein WLAN, keine Likes und keinen Glamour. Auf einem 2,5 Quadratkilometer großen Wald-Areal in Bulgarien spielen acht Reality-Stars ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel, das sie an "Tribute von Panem" erinnert. Es gibt Jäger:innen (Team Rot) und Gejagte (Team Blau). Die Gejagten müssen fliehen und in Prüfungen das Geld für den Jackpot erspielen. Die Jäger:innen wollen genau das verhindern und die Blauen fangen! Wird ein:e Gejagte:r geschnappt, tauschen sie sofort die Rollen und das Geld wechselt den oder die Besitzer:in. Am Ende des Tages müssen alle ins Jagdhaus zurückkehren. Nur wer den Tag als Gejagte:r beendet, ist sicher und darf entscheiden, welche:r Jäger:in die Show sofort verlassen muss.

Folge 1: Dramatischer Zusammenbruch und ein bitterer Rauswurf Gleich zu Beginn der ersten Jagd macht Cecilia Asoro keine Gefangenen - im wahrsten Sinne! Sie startet als Jägerin und schnappt sich nach Ablauf der 60 Sekunden Vorsprung sofort Caro Robens. Rollentausch! Doch die wilde Hatz fordert ihren Tribut. Als Cecilia (nun selbst eine Gejagte) später von Gloria Schwesinger entdeckt und durchs Unterholz gehetzt wird, streikt ihr Körper. "Ich seh nichts mehr, Leute. Mir wird schwindelig", japst sie, bevor ihr schwarz vor Augen wird und sie mitten im Wald kollabiert. Die Sanitäter müssen einschreiten und die ohnmächtige Reality-Queen versorgen.

Wer wird rausgewählt? Trotz des Schocks schaffen es am Ende alle Stars rechtzeitig vor Ablauf der Zeit in den rettenden "Kreis des Schicksals". In der Jagdhütte angekommen, schlägt dann die Stunde der Wahrheit: Die Gejagten müssen wählen. Serkan Yavuz blufft zunächst und lässt Gloria zittern ("Irgendwie bist du hinterlistig"), wählt dann aber doch Aaron Königs, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Auch Cecilia und Maurice sehen in Aaron die stärkste Konkurrenz und geben ihm eiskalt ihre Stimme. Damit ist sein Schicksal besiegelt: Aaron Königs fliegt als Erster raus! Sein trockenes Fazit:

Es ist total schade, weil ich bin wirklich gut in solchen Games. Aaron Königs

Willst du mit eigenen Augen sehen, wie Cecilia im Wald zusammenklappt und wer bei der ersten Jagd die Nerven verliert? Streame Folge 1 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Jagen oder gejagt werden: Das Spiel beginnt! Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.05.2026 • 63 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 2: Ego-Trips, ein fieser Dolchstoß und Zoff unter der Gürtellinie In Folge 2 wird der Ton deutlich rauer. Gloria Schwesinger teilt direkt gegen Valentina Principessa aus und vergleicht sie frech mit "Chantal aus Fack Ju Göhte". Doch es kommt noch dicker: Cecilia wird im Strategieraum vor ein moralisches Dilemma gestellt. Nimmt sie für sich 90 Sekunden Vorsprung und lässt den restlichen Gejagten (Max, Serkan, Maurice) nur mickrige 20 Sekunden? Natürlich siegt das Ego. Cecilia wählt den Mega-Vorsprung für sich selbst! Das lässt Max Bornmann nicht auf sich sitzen. Er fädelt einen skrupellosen Hinterhalt ein. Er verbündet sich heimlich mit den Jägerinnen Caro und Gloria und liefert ihnen Maurice auf dem Silbertablett aus. Der Plan geht auf: Gloria fängt Maurice. Am Ende der Jagd wird es beim rettenden "Kreis des Schicksals" extrem eng. Valentina trödelt und rettet sich erst Sekunden vor Ablauf der Frist ins Ziel. Beinahe hätte sie die Gruppe eine fette Stange Geld gekostet. Genau das wird ihr bei der Rauswahl zum Verhängnis. Was im Wohnzimmer folgt, ist pure TV-Eskalation. Während Cecilia und Serkan eigentlich Jägerin Caro nominieren, knallt es zwischen Gloria und Valentina gewaltig. Gloria platzt der Kragen, weil Valentina sich im Wald an keine Absprachen gehalten hat:

Du bist für mich eine hinterlistige kleine Schlange! Gloria Schwesinger

Plötzlich fliegen der Mittelfinger und fiese Beleidigungen wie "nu*tig", "Schl*mpe" und "Du brauchst so viel Schminke, weil du hässlich bist" durch den Raum. Der Beef ist so heftig, dass Serkan Yavuz sich kurzerhand hinter der Couch versteckt und ruft: "Ich will mit der Sendung nichts zu tun haben!" Am Ende herrscht Gleichstand bei den Stimmen. Die Entscheidung liegt ausgerechnet beim Verräter des Tages: Max Bornmann. Weil er das meiste Geld erspielt hat, wird er zum "Mr. Money" ernannt und bekommt eine zweite Stimme. Und Max fackelt nicht lange. Um den 48.000-Euro-Jackpot zu schützen, schmeißt er das Trödel-Risiko raus. Valentina Principessa muss die Show verlassen. Wer als Nächstes das Jagdhaus verlassen muss, siehst du immer dienstags ab 22:35 Uhr auf ProSieben und im Anschluss im kostenlosen Stream auf Joyn.

Du willst wissen, welche weiteren, fiesen Beleidigungen im Jagdhaus fliegen? Streame Folge 2 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Unter Druck zeigen sie ihr wahres Ich Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.05.2026 • 67 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der große Überblick: Wer ist raus und wer ist noch dabei? Damit du bei den ganzen Fliegenden Wechseln nicht den Überblick verlierst, haben wir hier den aktuellen Stand für dich zusammengefasst: