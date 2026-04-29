Star im Porträt
Maurice Dziwak: Wird der Reality-"Löwe" bei "The Hunt" zur leichten Beute?
Aktualisiert:von Lena Maier
Er nennt sich selbst den "Löwen", eckt gerne an und zeigt dabei doch immer wieder seine weiche und verletzliche Seite: Maurice Dziwak. Ab 12. Mai jagt der Reality-Star im bulgarischen Wald bei "The Hunt" um bis zu 50.000 Euro. Wir stellen euch den 27-jährigen Familienvater genauer vor.
Steckbrief
Name: Maurice Dziwak
Spitzname: "Der Löwe"
Geburtstag: 21. Juni 1998
Sternzeichen: Zwillinge
Wohnort: Köln
Beruf: Reality-TV-Star
Familienstand: verheiratet mit Leandra
Kinder: zwei
Daher kennt man Maurice Dziwak
Der gebürtige Oberhausener mit polnischen Wurzeln träumte in seiner Jugend noch von einer Karriere auf dem Rasen und spielte als ambitionierter Fußballer unter anderem für den VfB Homberg. Nach seinem Abitur begann er zunächst ein Studium, brach dieses jedoch ab, um sich auf seine Nebenjobs als Barkeeper und Fitness-Model zu konzentrieren.
Die große TV-Karriere ließ nicht lange auf sich warten: Seinen ersten Auftritt feierte Maurice im Jahr 2021 als Nachzügler in der Datingshow "Love Island". Nur ein Jahr später suchte er bei "Are You The One? - Realitystars in Love" erneut nach der großen Liebe und verließ die Show gemeinsam mit Ricarda Raatz. Das Paar stellte seine Beziehung 2023 im "Sommerhaus der Stars" auf die Probe, erreichte das Halbfinale, ging nach den Dreharbeiten aber getrennte Wege.
Nach weiteren lautstarken Auftritten, wie 2024 bei "Kampf der Realitystars", wo er für seine Streitereien sogar den Reality Award für den "Beef des Jahres" gewann, zog es ihn Anfang 2025 ins legendäre australische Dschungelcamp.
Ein Reality-Star im Dauer-Einsatz: Die Joyn-Formate
Besonders bei uns auf Joyn bewies Maurice in der jüngsten Vergangenheit, dass er ein absoluter TV-Allrounder ist. Ende 2025 stellte er sich in „Die Abrechnung - Der Promi-Showdown“ mutig seinen Kritiker:innen und kämpfte Seite an Seite mit Matthias Mangiapane.
Für die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ holte sich Maurice wenig später familiäre Unterstützung: Gemeinsam mit seinem Vater Frank, von Maurice liebevoll "Papsel" genannt, zog er in die rustikale Hütte auf 1.300 Metern Höhe und verpasste nur knapp das Finale.
Seine wohl intensivste TV-Erfahrung erlebte der Wahl-Kölner jedoch 2026 bei „Promis unter Palmen“. Die Staffel glich für ihn einer absoluten Achterbahnfahrt der Gefühle. Maurice zeigte sich in der thailändischen Villa so verletzlich wie nie zuvor, als er offen gestand, dass er in der Vergangenheit in psychologischer Behandlung war.
Gleichzeitig sorgte er für unvergessliche Lacher: Der Moment, in dem er Mitstreiterin Edith Stehfest mit dem "Rambazamba"-Song imitierte, ging auf Social Media total viral. Doch das Insel-Abenteuer hatte auch Schattenseiten. Bei einem kräftezehrenden Spiel hatte Maurice einen Unfall und musste wegen einer verletzten Schulter sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Trotz aller Hürden kämpfte er sich bis auf den fünften Platz.
Sein größter Stolz: Ehefrau Leandra und die Kinder
So laut und aufbrausend Maurice vor der Kamera manchmal sein kann - wenn die Scheinwerfer ausgehen, ist er ein absoluter Familienmensch. Sein privates Glück fand er 2024 abseits des Rampenlichts ganz unspektakulär beim Einkaufen im Supermarkt.
Dort lernte er Leandra kennen. Sie hält sich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, ist aber Maurices wichtigster Rückhalt. In unserem exklusiven Interview hat Maurice verraten, was seine Frau eigentlich über seine ständigen und oft polarisierenden TV-Auftritte denkt.
Aus der großen Liebe wurde schnell eine eigene Familie. Im Januar 2025 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Das private Glück gipfelte Anfang 2026 gleich in einem doppelten Meilenstein, als die beiden heimlich Hochzeit feierten und kurz darauf die Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter, bekannt gaben.
Ab 12. Mai bei "The Hunt": Wird der Löwe zur Beute?
Mit dem festen Rückhalt seiner jungen Familie stellt sich der zweifache Vater nun dem wohl extremsten TV-Experiment des Jahres. Ab 12. Mai jagt Maurice Dziwak bei "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" immer um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und Joyn durch die bulgarische Wildnis.
Fernab von jeglichem Luxus geht es in diesem Format nicht um Sympathien, sondern um Taktik, Ausdauer und Zusammenhalt. Wer sich auf dem 2,5 Quadratkilometer großen Areal fangen lässt, verliert sein Preisgeld und wird vom Gejagten zum Jäger. Nur wer bis zum Schluss durchhält, hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Ob sich Maurice' Fitness-Erfahrung auszahlt und er sich den Jackpot schnappt, zeigt sich in den kommenden Wochen!
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