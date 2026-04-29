Star im Porträt Maurice Dziwak: Wird der Reality-"Löwe" bei "The Hunt" zur leichten Beute? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Raus aus der Villa, rein in die Wildnis: Maurice Dziwak geht bei der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt" auf die Jagd. Bild: Joyn/Renè Lohse

Er nennt sich selbst den "Löwen", eckt gerne an und zeigt dabei doch immer wieder seine weiche und verletzliche Seite: Maurice Dziwak. Ab 12. Mai jagt der Reality-Star im bulgarischen Wald bei "The Hunt" um bis zu 50.000 Euro. Wir stellen euch den 27-jährigen Familienvater genauer vor.

Steckbrief Name: Maurice Dziwak

Spitzname: "Der Löwe"

Geburtstag: 21. Juni 1998

Sternzeichen: Zwillinge

Wohnort: Köln

Beruf: Reality-TV-Star

Familienstand: verheiratet mit Leandra

Kinder: zwei

Daher kennt man Maurice Dziwak Der gebürtige Oberhausener mit polnischen Wurzeln träumte in seiner Jugend noch von einer Karriere auf dem Rasen und spielte als ambitionierter Fußballer unter anderem für den VfB Homberg. Nach seinem Abitur begann er zunächst ein Studium, brach dieses jedoch ab, um sich auf seine Nebenjobs als Barkeeper und Fitness-Model zu konzentrieren. Die große TV-Karriere ließ nicht lange auf sich warten: Seinen ersten Auftritt feierte Maurice im Jahr 2021 als Nachzügler in der Datingshow "Love Island". Nur ein Jahr später suchte er bei "Are You The One? - Realitystars in Love" erneut nach der großen Liebe und verließ die Show gemeinsam mit Ricarda Raatz. Das Paar stellte seine Beziehung 2023 im "Sommerhaus der Stars" auf die Probe, erreichte das Halbfinale, ging nach den Dreharbeiten aber getrennte Wege. Nach weiteren lautstarken Auftritten, wie 2024 bei "Kampf der Realitystars", wo er für seine Streitereien sogar den Reality Award für den "Beef des Jahres" gewann, zog es ihn Anfang 2025 ins legendäre australische Dschungelcamp.

Sein größter Stolz: Ehefrau Leandra und die Kinder So laut und aufbrausend Maurice vor der Kamera manchmal sein kann - wenn die Scheinwerfer ausgehen, ist er ein absoluter Familienmensch. Sein privates Glück fand er 2024 abseits des Rampenlichts ganz unspektakulär beim Einkaufen im Supermarkt. Dort lernte er Leandra kennen. Sie hält sich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, ist aber Maurices wichtigster Rückhalt. In unserem exklusiven Interview hat Maurice verraten, was seine Frau eigentlich über seine ständigen und oft polarisierenden TV-Auftritte denkt. Aus der großen Liebe wurde schnell eine eigene Familie. Im Januar 2025 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Das private Glück gipfelte Anfang 2026 gleich in einem doppelten Meilenstein, als die beiden heimlich Hochzeit feierten und kurz darauf die Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter, bekannt gaben.