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Adrenalin pur im bulgarischen Wald

Serkan Yavuz, Max Bornmann & Co.: Diese Reality-Stars gehen mit "The Hunt" auf die Jagd

Aktualisiert:

von Lena Maier

Bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel: Der Start-Cast von "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" macht sich im bulgarischen Wald bereit für die Jagd.

Bild: Joyn/Renè Lohse

Es wird wild, es wird taktisch und vor allem: absolut nervenaufreibend! Mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" bringen ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Competition an den Start. Diese zehn bekannten Reality-Stars kämpfen im tiefsten bulgarischen Wald um bis zu 50.000 Euro.

Die Prämisse der neuen Show ist so simpel wie genial: Nicht gefangen werden! In "The Hunt" werden die Promis entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Körperliche Fitness allein reicht hier nicht aus - gefragt sind Köpfchen, Nervenstärke und vor allem taktisches Geschick.

Wer es schafft, den Wald am Ende des Tages als Gejagte:r zu verlassen, sichert sich einen enormen Vorteil: Sie oder er darf mitbestimmen, welche:r Jäger:in das Spiel verlassen muss, und rückt der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro einen großen Schritt näher.

"Losrennen um dein Leben"

Dass die Dreharbeiten den Promis alles abverlangt haben, machen die ersten Statements deutlich. "Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", erinnert sich Reality-Star Cecilia Asoro an das Abenteuer.

Aber auch die Rolle der Jäger:innen hat es in sich, wie Reality-Dauergast Serkan Yavuz verrät: "Als Jäger geht dir der Arsch auf Grundeis, wenn du umherirrst und keinen findest." Für ihn steht fest, dass man das Spiel nur mit Köpfchen gewinnen kann: "Am Ende des Tages musst du taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?"

Das ist der Cast von "The Hunt" 2026

  • Max Bornmann

    Auf der Lauer im bulgarischen Wald: Max Bornmann muss bei "The Hunt" auf der Hut sein, um nicht zur leichten Beute zu werden.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Maurice Dziwak

    Perfekt getarnt oder gleich entdeckt? Maurice Dziwak geht bei "The Hunt" auf die Knie, um in der dichten Vegetation nicht aufzufallen.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Serkan Yavuz

    Voller Fokus auf die 50.000 Euro Preisgeld: Reality-Star Serkan Yavuz zeigt sich im bulgarischen Wald kampfbereit für "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Caro Robens

    Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist hart im Nehmen, doch das extreme Katz-und-Maus-Spiel bei "The Hunt" fordert volle Konzentration.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Aaron Königs

    In Rot auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Reality-Star Aaron Königs macht sich bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Cecilia Asoro

    "Das ist Adrenalin pur!" - Cecilia Asoro zeigt sich im bulgarischen Wald entschlossen und kampfbereit für die extreme Challenge bei "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Gloria Schwesinger

    Ruhig und fokussiert: Gloria Schwesinger sucht im dunklen Grün des bulgarischen Waldes nach Deckung. Bei "The Hunt" kann jede unvorsichtige Bewegung das Aus bedeuten.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Valentina Principessa

    Bereit für die Jagd: Valentina Principessa im taktischen Outfit für das neue Reality-Format "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Sandra Sicora

    Glamour ade: Nachrückerin Sandra Sicora tauscht für "The Hunt" ihre Glitzer-Outfits gegen taktische Tarnung im bulgarischen Wald.

    Bild: Gartner

  • Jochen Horst

    Vom TV-Ermittler zum Gejagten? Schauspieler Jochen Horst tritt bei "The Hunt" als Nachrücker an.

    Bild: Gartner

Diese acht Reality-Stars begeben sich von Tag eins an auf die Jagd nach der fetten Beute (und nacheinander):

Doch damit nicht genug: Als Nachrücker:innen werden diese zwei weiteren Promis das Feld im bulgarischen Wald noch einmal ordentlich aufmischen:

"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" startet am Dienstag, 12. Mai 2026. Die insgesamt acht Folgen laufen immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und stehen dir im Anschluss natürlich auch kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.

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