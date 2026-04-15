Neue Reality-Competition "The Hunt" startet am 12. Mai: Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Lena Maier Flucht durchs Unterholz: In der neuen Reality-Competition spielen Stars im Niemandsland gnadenlos Fangen. Bild: Joyn

Acht Prominente, ein dichter Wald in Bulgarien und ein gnadenloses Spiel: In der neuen Reality-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" spielen Stars stundenlang im Niemandsland Fangen. Wir verraten dir alles über die Sendetermine im TV, den kostenlosen Stream auf Joyn und wie du Folgen schon vor allen anderen sehen kannst.

"Hunger Games" meets Reality: So funktioniert das Spiel Das Konzept von "The Hunt" ist so simpel wie nervenaufreibend: Vier Jäger und vier Gejagte werden im bulgarischen Wald ausgesetzt. Das Ziel der Jäger:innen ist es, die Fliehenden zu fangen. Gelingt das, tauschen die beiden Spieler:innen die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagte:r verlässt, hat die Macht: Er oder sie darf mitbestimmen, welche:r Jäger:in die Show verlassen muss. Nur wer körperliche Fitness, Unerschrockenheit und strategisches Denken mitbringt, bewahrt sich die Chance auf das Preisgeld und den Gesamtsieg.

Sendetermine und Sendezeiten im TV: "The Hunt" auf ProSieben Wer das actionreiche Katz-und-Maus-Spiel klassisch auf dem großen Bildschirm im linearen Fernsehen verfolgen möchte, sollte sich den Dienstagabend im Kalender anstreichen. Startschuss für "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" ist der 12. Mai 2026. ProSieben zeigt die Sendung ab dann immer dienstags um 22:35 Uhr. Um die Spannung richtig auszukosten, werden die Episoden praktischerweise direkt als Doppelfolgen ausgestrahlt. Folge 1 und 2: Dienstag, 12. Mai 2026, ab 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 3 und 4: Dienstag, 19. Mai 2026, ab 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 5 und 6: Dienstag, 26. Mai 2026, ab 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 7 und 8: Dienstag, 2. Juni 2026, ab 22:35 Uhr auf ProSieben

Streaming auf Joyn: Kostenlos und flexibel Egal, ob du um 22:35 Uhr schon schläfst oder deine Lieblingsshows generell lieber on demand ansiehst - auf Joyn bist du bestens versorgt. Pünktlich zur Free-TV-Premiere am 12. Mai 2026 kannst du die Doppelfolgen von "The Hunt" im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch kostenlos auf Joyn streamen. Alle Episoden stehen dir dann auf Abruf zur Verfügung, sodass du das Versteckspiel bequem unterwegs auf dem Smartphone oder später auf der Couch nachholen kannst.

Exklusive Preview: Bei Joyn PLUS+ immer zwei Folgen voraus Für alle Reality-Fans, die nicht abwarten können, wer im Wald als Nächstes gefangen wird, gibt es ein besonderes Highlight. Bei Joyn PLUS+ hast du gegenüber den TV-Zuschauer:innen einen massiven Vorteil: Dort gibt es eine exklusive Preview der Show. Das bedeutet, du kannst immer schon zwei Folgen eine Woche im Voraus schauen, bevor diese im regulären Fernsehen auf ProSieben oder im kostenlosen Joyn-Bereich Premiere feiern. So bist du den Jäger:innen - und eventuellen Spoilern - immer einen großen Schritt voraus.