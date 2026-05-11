Schonungslos ehrlich
"The Hunt"-Teilnehmerin Gloria Schwesinger rechnet ab: "Die Hälfte vom Cast fand ich ..."
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Gloria Schwesinger zählt zu den Teilnehmer:innen der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" Sie stürzt sich ins Abenteuer auf der Jagd nach 50.000 Euro. Doch schon vorab rechnet sie mit der Konkurrenz ab.
Nicht verpassen: Staffelstart von "The Hunt" am 12. Mai um 22:25 Uhr - hier im kostenlosen Livestream!
Zehn Reality-Stars mitten im bulgarischen Wald auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Am Dienstag (12. Mai) startet mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" die neue Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Die Teilnehmer:innen werden zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Wer sich besonders gut schlägt, hat Chancen auf den Jackpot.
Zu den Kandidat:innen zählt auch Gloria Schwesinger. Und die nimmt schon vor dem Staffelstart kein Blatt vor den Mund. Auf ihrem Instagram-Account beantwortet sie Fragen der Fans.
Als ein User auf einer Skala von 1 bis 10 von ihr wissen möchte, wie sehr es sich lohnt, bei "The Hunt" einzuschalten, betont Gloria: "10/10. Lohnt sich definitiv! Es ist einfach mal was anderes und geht nicht immer nur um wer mit wem b***", so ihre unverblümte Antwort.
Gloria Schwesinger packt über "The Hunt"-Konkurrent:innen aus
Und auch mit ihrer Meinung über ihre Mit-Kandididat:innen hält sie nicht hinter dem Berg. "Mit wem hast du dich richtig gut verstanden und wer ging dir richtig auf die Nerven?", will ein Fan wissen.
Gloria nutzt diese Frage zu einer vorzeitigen Abrechnung mit der Konkurrenz: "Sagen wir mal so... Die Hälfte vom Cast fand ich richtig...", schreibt sie und setzt dann alles andere als schmeichelhafte Emojis dahinter - unter anderem eines, das sich übergeben muss.
Die Hälfte vom Cast fand ich richtig 💩🤢🤮
Ihre Botschaft ist klar: Mit der Hälfte ihrer Mitstreiter:innen passte aus Glorias Sicht die Chemie so gar nicht. Wen sie damit meint, das lässt sie zunächst aber noch offen: "Wen genau seht ihr dann im Format", kündigt sie an.
Bei "The Hunt" tritt Gloria unter anderem neben Caro Robens, die gerade mit ihrer optischen Verwandlung für Aufsehen sorgte, sowie Serkan Yavuz, Max Bornmann und Maurice Dziwak an.
Das ist der Cast von "The Hunt" 2026
Gloria Schwesinger war früher mit Nikola Glumac zusammen
Ihre Reality-TV-Karriere begann Gloria gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Nikola Glumac. Sie nahmen 2022 an "Temptation Island" teil und zofften sich vor laufender Kamera, anschließend trennten sie sich. 2023 machten sie dann bei "Prominent getrennt" mit und gewannen die Staffel. Bei "Das große Promi-Büßen" arbeitete Gloria dann 2023 ihr Verhalten in den vorherigen Formaten auf.
Nach der TV-Ausstrahlung kannst du die Episoden kostenlos online sehen
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