Schonungslos ehrlich "The Hunt"-Teilnehmerin Gloria Schwesinger rechnet ab: "Die Hälfte vom Cast fand ich ..." Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Gloria Schwesinger ist Kandidatin der neuen Reality-Show "The Hunt" auf Joyn. Bild: Joyn / Renè Lohse

Gloria Schwesinger zählt zu den Teilnehmer:innen der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" Sie stürzt sich ins Abenteuer auf der Jagd nach 50.000 Euro. Doch schon vorab rechnet sie mit der Konkurrenz ab.

Dienstag, 12.05. 22:25 Uhr • The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Nicht verpassen: Staffelstart von "The Hunt" am 12. Mai um 22:25 Uhr - hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 80 Min • Ab 16 Erinnerung Link kopieren Teilen

Zehn Reality-Stars mitten im bulgarischen Wald auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Am Dienstag (12. Mai) startet mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" die neue Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Die Teilnehmer:innen werden zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Wer sich besonders gut schlägt, hat Chancen auf den Jackpot. Zu den Kandidat:innen zählt auch Gloria Schwesinger. Und die nimmt schon vor dem Staffelstart kein Blatt vor den Mund. Auf ihrem Instagram-Account beantwortet sie Fragen der Fans. Als ein User auf einer Skala von 1 bis 10 von ihr wissen möchte, wie sehr es sich lohnt, bei "The Hunt" einzuschalten, betont Gloria: "10/10. Lohnt sich definitiv! Es ist einfach mal was anderes und geht nicht immer nur um wer mit wem b***", so ihre unverblümte Antwort.

Gloria Schwesinger packt über "The Hunt"-Konkurrent:innen aus Und auch mit ihrer Meinung über ihre Mit-Kandididat:innen hält sie nicht hinter dem Berg. "Mit wem hast du dich richtig gut verstanden und wer ging dir richtig auf die Nerven?", will ein Fan wissen.



Gloria nutzt diese Frage zu einer vorzeitigen Abrechnung mit der Konkurrenz: "Sagen wir mal so... Die Hälfte vom Cast fand ich richtig...", schreibt sie und setzt dann alles andere als schmeichelhafte Emojis dahinter - unter anderem eines, das sich übergeben muss.

Die Hälfte vom Cast fand ich richtig 💩🤢🤮 Gloria Schwesinger über die "The Hunt"-Konkurrenz

Ihre Botschaft ist klar: Mit der Hälfte ihrer Mitstreiter:innen passte aus Glorias Sicht die Chemie so gar nicht. Wen sie damit meint, das lässt sie zunächst aber noch offen: "Wen genau seht ihr dann im Format", kündigt sie an. Bei "The Hunt" tritt Gloria unter anderem neben Caro Robens, die gerade mit ihrer optischen Verwandlung für Aufsehen sorgte, sowie Serkan Yavuz, Max Bornmann und Maurice Dziwak an.

Das ist der Cast von "The Hunt" 2026 Max Bornmann Auf der Lauer im bulgarischen Wald: Max Bornmann muss bei "The Hunt" auf der Hut sein, um nicht zur leichten Beute zu werden. Bild: Joyn/Renè Lohse

Maurice Dziwak Perfekt getarnt oder gleich entdeckt? Maurice Dziwak geht bei "The Hunt" auf die Knie, um in der dichten Vegetation nicht aufzufallen. Bild: Joyn/Renè Lohse

Serkan Yavuz Voller Fokus auf die 50.000 Euro Preisgeld: Reality-Star Serkan Yavuz zeigt sich im bulgarischen Wald kampfbereit für "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Caro Robens Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist hart im Nehmen, doch das extreme Katz-und-Maus-Spiel bei "The Hunt" fordert volle Konzentration. Bild: Joyn/Renè Lohse

Aaron Königs In Rot auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Reality-Star Aaron Königs macht sich bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel. Bild: Joyn/Renè Lohse

Cecilia Asoro "Das ist Adrenalin pur!" - Cecilia Asoro zeigt sich im bulgarischen Wald entschlossen und kampfbereit für die extreme Challenge bei "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Gloria Schwesinger Ruhig und fokussiert: Gloria Schwesinger sucht im dunklen Grün des bulgarischen Waldes nach Deckung. Bei "The Hunt" kann jede unvorsichtige Bewegung das Aus bedeuten. Bild: Joyn/Renè Lohse

Valentina Principessa Bereit für die Jagd: Valentina Principessa im taktischen Outfit für das neue Reality-Format "The Hunt". Bild: Joyn/Renè Lohse

Sandra Sicora Glamour ade: Nachrückerin Sandra Sicora tauscht für "The Hunt" ihre Glitzer-Outfits gegen taktische Tarnung im bulgarischen Wald. Bild: Gartner

Jochen Horst Vom TV-Ermittler zum Gejagten? Schauspieler Jochen Horst tritt bei "The Hunt" als Nachrücker an. Bild: Gartner 1 / 10 zum vorherigen Bild

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Gloria Schwesinger war früher mit Nikola Glumac zusammen Ihre Reality-TV-Karriere begann Gloria gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Nikola Glumac. Sie nahmen 2022 an "Temptation Island" teil und zofften sich vor laufender Kamera, anschließend trennten sie sich. 2023 machten sie dann bei "Prominent getrennt" mit und gewannen die Staffel. Bei "Das große Promi-Büßen" arbeitete Gloria dann 2023 ihr Verhalten in den vorherigen Formaten auf.