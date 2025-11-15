Die Favoriten aus allen Staffeln Emotional bis wild: die überraschendsten Demaskierungen bei "The Masked Singer" Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Jan Islinger Der Moment, wenn die Maske fällt: Das macht "The Masked Singer" aus. Oft kann das Rateteam selbst nicht glauben, wer sich da aus dem Kostüm schält - wie hier Ruth Moschner. Bild: Joyn

Verborgene Stars, packende Momente und überraschende Auflösungen - dafür steht "The Masked Singer". Doch welche Enttarnung war am spektakulärsten? Zum Start der zwölften Staffel enthüllen wir unsere Top 3!

"The Masked Singer" auf Joyn Schau dir neuen Folgen kostenlos im Stream an

Dieter Hallervorden begeistert als Chamäleon Als Dieter Hallervorden unter dem Echsen-Kostüm zum Vorschein kommt, ist das komplette Studio baff. Bild: ProSieben / Willi Weber

Wir schreiben das Jahr 2020, April. Deutschland wird gerade vom neu entdeckten Virus SARS-CoV-2 überrascht und die Welt scheint völlig aus den Fugen zu geraten. Gut, dass es da eine verrückte Entertainment-Show gibt, die einen den ganzen Schlamassel da draußen wenigstens für ein paar Stunden vergessen lässt: "The Masked Singer". Das dachten sich wohl auch die Fans zu Hause, denn bis heute gibt es keine erfolgreichere Staffel als die zweite. Eine der damaligen Masken wusste besonders zu begeistern: das kunterbunte Chamäleon. Doch noch überraschender als die irrwitzigen Auftritte des tanz-affinen Reptils war der Promi darunter.

Hier steht eine Legende auf Bühne! Ruth Moschner

Als die Maske fiel und Dieter Hallervorden zum Vorschein kam, war nicht nur das Rateteam sprachlos, sondern gefühlt halb Deutschland aus dem Häuschen! Kein Mensch konnte so wirklich glauben, dass diese lebhafte und superagile Maske von einer 84-jährigen Bühnen-Legende verkörpert wurde. Ruth Moschners Laudatio nach der Enthüllung spricht Bände: "Herr Hallervorden, es ist die größte Ehre, die Sie uns hier machen, dass Sie hier mitmachen. Meine Knie zittern. Ich bin am Ende."

Als Phönix überrascht Samuel Koch Vier Folgen Höchstleistung: Samuel Koch überzeugte das Publikum als Fabelwesen. Bild: ProSieben / Nadine Rupp

5.000 künstliche Federn zierten den Feuervogel in Staffel 5 - ein echter Hingucker! Wochenlang wurde um die Identität der pompösen Maske gemutmaßt. Am Ende hatte Ruth Moschner den richtigen Riecher: Schauspieler und Autor Samuel Koch kam bei der Demaskierung zum Vorschein. Im Jahr 2010 hatte Samuel einen tragischen Unfall bei "Wetten, dass ..?" Seither ist der Schauspieler querschnittsgelähmt. Für seine Teilnahme an "The Masked Singer" wurde der Phönix extra nach Samuels Bedürfnissen konzipiert - schließlich musste sich unter der Maske ein elektrischer Rollstuhl bedienen lassen. Während Ruth Moschner bei der Enthüllung den Tränen nahe ist, nimmt es Samuel gelassen. "Es ist ein Skandal, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe", scherzt der Schauspieler nach seiner Enttarnung.

Hinter dem "Mysterium" hat sich nicht nur Giovanni Zarella versteckt Giovanni Zarrella war eine von sechs Identitäten unter der kunstvollen Gesichtsmaske. Bild: Joyn / ProSieben

Wohl keine Maske in der Geschichte von "The Masked Singer" sorgte für so viele Überraschungen wie das Mysterium in Staffel 10. Nicht nur die Maske veränderte sich von Woche zu Woche, sondern auch die Träger:innen des Kostüms. In jeder Show versteckte sich ein neuer Promi unter der Maske des Mysteriums, der noch am selben Abend demaskiert wurde. Für die Zuschauer:innen und das Rateteam bedeutete das eine wöchentliche Masken-Wundertüte. Unter der Maske verbargen sich im Verlauf der Jubiläums-Staffel: Opernsänger Rolando Villazón, Sänger Giovanni Zarrella, Musikerin Stefanie Heinzmann, Profi-Sängerin Vanessa Mai, ESC-Legende Ireen Scheer und Singer-Songwriter Michael Schulte.

Welche Überraschungen Staffel 12 bereithält, erfährst du immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.