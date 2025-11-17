Die zweite Maske ist gefallen Enthüllung bei "The Masked Singer": In Kiss steckt ein echter Hollywood-Star! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom The Masked Singer Enthüllung: Ein echter Hollywood-Star hat als Kiss begeistert Videoclip • 07:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine weitere Maske gefallen! In Folge 2 musste Kiss die Bühne räumen und ihre wahre Identität offenbaren. Und tatsächlich: Unter der Maske steckt eine internationale Schauspiel-Ikone, die ein Rateteam-Mitglied bereits sogar auf dem Schirm hatte.

Schluss mit lustig: Kiss lässt die Maske fallen In Folge 1 hat es Smiley getroffen, jetzt ist Kiss dran: In Folge 2 konnte sie sich nicht gegen die anderen Wackel-Kandidaten Dude und King behaupten. Schade aber auch, schließlich hatte sie mit ihrer Interpretation von "Espresso" von Sabrina Carpenter für ordentlich Stimmung gesorgt. Kein Wunder, dass sich unter der Kussmund-Maske eine echte internationale Party-Kanone verbirgt: Hinter Kiss steckt schließlich niemand anderes als Brigitte Nielsen!

Schauspiel-Ikone Brigitte Nielsen muss gehen Nielsen, Mel C oder doch Irin Sheer? Das Rateteam ist fleißig am Rätseln - doch dann: Hinter Kiss verbirgt sich tatsächlich Brigitte Nielsen! Dass Verona Pooth mit ihrer Vermutung richtig liegt, kann sie selbst kaum glauben. Doch auch die Joyn-Nutzer:innen hatten den richtigen Riecher: Ganze 34 Prozent haben für die dänische Schauspielerin und Sängerin in der App abgestimmt. Alle Nutzer:innen, die richtig geraten haben, können nun an einem Gewinnspiel um 500 Euro teilnehmen! Die dänische Schauspielerin nimmt ihren Ausstieg mit Humor. Ein bisschen wehmütig ist sie jedoch schon:

Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nach Hause gehen muss. Ich hatte echt gehofft, dass ich eine Woche länger bleiben kann. Brigitte Nielsen

Für Nielsen begann ihre Karriere als internationales Model, sie machte sich dank ihrer imposanten Größe und Präsenz rasch einen Namen in der Modewelt. Mitte der 1980er Jahre gelang ihr der Durchbruch als Schauspielerin - unter anderem in "Rocky IV" (1985) und "Cobra" (1986) an der Seite von Sylvester Stallone, mit dem sie kurzzeitig liiert und verheiratet war. In den folgenden Jahrzehnten wechselte sie ihren Schwerpunkt auf Reality-TV, Talkshows und Medienspektakel und gewann 2012 die deutsche Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Dass sie nun "The Masked Singer" verlassen muss, bedauert Brigitte Nielsen sehr. Dennoch sei sie dem deutschen Publikum sehr dankbar, verrät sie - schließlich hätte sie selten einen so enthusiastischen Applaus bekommen.

Wie es bei "The Masked Singer" weitergeht, siehst du kommenden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.