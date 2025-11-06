Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025

Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierisch gute "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025
Aktualisiert:von Jan Islinger
Auf Joyn ansehen
Ready for take off? Das Abenteuer beginnt!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Von King-Size-Kostüm bis Ravioli-Anzug: Fans der Gesangs-Show können sich auf quietschbunte Verkleidungen und jede Menge Rätselspaß freuen. Schau dir jetzt die ersten Outfits der neuen Kandidat:innen vor Staffelstart an.
Die letzte Staffel "The Masked Singer" auffrischen?
Das sind die Masken der neuen Staffel
Ab 8. November 2025 schwingt der brasilianische Affe King mit Federn und viel Glitzer über die "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und Joyn.
Die prachtvolle Muuhnika heizt mit wechselnden Frisuren und heißen Beats dem Publikum ein. Vielleicht schwingt Rave-Ioli, der tanzbare Snack, dazu gleich die Hüften - oder ist es Quietsch, das farbenfrohe Hundespielzeug, das diesmal den Ton angibt?
Wer bringt das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall zum Nachdenken? Wer sorgt für muuh-tige Überraschungen? Und vor allem: Wer verbirgt sich am Ende unter den aufwändigen Tarn-Styles? Hier gibt es alle neuen Masken auf einen Blick.
Der gigantische King ist fast drei Meter groß und ein echtes Hightech-Wunder. Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Dank des aufgeschäumten Thermoplastiks bleibt die Figur dabei überraschend leicht.
Muuhnika bringt die Zuschauer:innen mit ständig wechselnden Looks und Haar-Styles zum Staunen. Bis zu 15 Perücken werden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylt und neu inszeniert. So zeigt sich Muuhnika in jeder Show von einer anderen Seite.
Rave-Ioli ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist in "Double-Face"-Optik gefertigt: Dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glanzeffekt - wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli!
Für das Hunde-Kauspielzeug Quietsch wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann.
Opdi bleibt sich treu!
Bei so viel Masken-Power darf natürlich einer nicht fehlen in der 12. Staffel "The Masked Singer": Matthias Opdenhövel bleibt der Show auch in dieser Staffel erhalten. Der 55-Jährige ist von Beginn an mit an Bord und wird in dieser Staffel wieder für jede Menge Lacher und witzige Momente sorgen.
"The Masked Singer" siehst du ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn.
Alle Staffeln und Folgen zu "The Masked Singer"
Mehr entdecken
Es geht bald los!
"The Masked Singer" 2025: Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken
Star der 12. Staffel
Das sind die bisherigen "The Masked Singer"-Gewinner:innen
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Finde jetzt die richtigen Indizien und gewinne Karten fürs Finale!
So verrückt ist keine andere Show
"The Masked Singer" International: Die skurillsten Masken der Welt
Die Favoriten aus allen Staffeln
Die spektakulärsten Demaskierungen aller Staffeln
Es geht weiter mit Staffel 12
"The Masked Singer": Neue Staffel bestätigt!
Finale der Herbststaffel
"Masked Singer"-Gewinnerin: Sie steckte im Panda!
Mehr Ratefüchse, mehr Ratespaß
Alle Infos zu Staffel 11 und den Demaskierungen