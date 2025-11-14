Alec und Sascha sind zurück Als Alien bis ins Finale ins "The Masked Singer"-Finale! Die Rückkehr von Alec Völkel von The BossHoss Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Galaktisch gut! Alec Völkel verzauberte als Alien das Publikum der dritten Staffel im Jahr 2020. Mit seinem blauem Fell und putzigen Antennen gehörte er zum Publikums-Liebling. Bild: ProSieben / Willi Weber

Vor fünf Jahren war er noch die Stimme hinter der Maske - heute ist er eine Stimme am Rate-Pult: The BossHoss-Sänger Alec Völkel kehrt zusammen mit Band-Kollege Sascha Vollmer zurück zu "The Masked Singer". Neben Chris Tall und Verona Pooth wird sich der 53-Jährige den Kopf darüber zerbrechen, wer hinter den Masken der 12. Staffel stecken könnte.

Alec Völkel kommt mit Insider-Wissen zu "The Masked Singer" Alec Völkel hat vielleicht nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, dafür aber den Backstage-Bereich von "The Masked Singer" von hinten gesehen! In Staffel 3 machte er die Bühne bereits als Alien unsicher und hätte die Show sogar um ein Haar gewonnen. Wir blicken zurück, wie ihm das gelang.

So hat sich Alec Völkel als Alien Platz 2 gesichert Bereits in der ersten Show bahnte sich der Außerirdische aka Alec Völkel mit "I Wanna Know What Love Is" von Foreigner einen direkten Weg in die Herzen der Zuschauer:innen. Von da an lief es für das Alien von Show zu Show, bis ins Finale. Mit dem passenden Titel "Alien" von Dennis Lloyd in Show Nummer zwei spazierte er geradewegs in die dritte Sendung. Mit "Perfect Symphony" von Ed Sheeran und Andrea Bocelli haute er nicht nur die Jury vom Hocker, sondern auch die Zuschauer:innen, die ihn direkt in die vierte Sendung voteten.

Dort performte der Außerirdische "Wrecking Ball" von Miley Cyrus. Damit war der Einzug ins Halbfinale nur noch Formsache. Mit "Quando Quando Quando" von Engelbert Humperdinck sicherte er sich abschließend das Finalticket. Für Alec Völkel lief es in Staffel drei wie am Schnürchen: Erst im Finale musste sich das Alien dann geschlagen geben, trotz seiner mitreißenden Darbietung von Ed Sheerans musikalischer Romanze "Perfect". Am Ende sicherte sich Sarah Engels als Skelett den "Masked Singer"-Henkelpott. Auch sie hat staffelübergreifend geliefert und am Ende die Gunst des Publikums auf ihrer Seite gehabt.

Nun kehrt Alec zusammen mit Band-Kollege Sascha Vollmer in die Show zurück, um mit seinem Insider-Wissen den Promis unter den Masken auf die Schliche zu kommen. Dass er das kann, bewies der 53-Jährige mehrfach. Bereits 2023 und 2024 war er Teil des Rateteams. Ob Alec und Sascha auch dieses Mal wieder vom Insider-Wissen profitieren? Das siehst du am Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder jederzeit auf Joyn.