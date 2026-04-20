Aktuell sind noch die Stars bei "Promi Taste" in Aktion zu sehen, da beginnt auch schon die Arbeit an Staffel 15 für die reguläre SAT.1-Kochshow "The Taste". Als Team-Coaches treten wieder bekannte Star-Köche vor die Kamera.

Diese Star-Köche suchen neue Teams

Während in SAT.1 aktuell die Promis am Herd stehen, gehen auch schon die Dreharbeiten für Staffel 15 der beliebten Kochshow "The Taste" los. Bei den Coaches können wir uns auf altbekannte Gesichter freuen, es treten wieder gegeneinander an:

Sie dürfen sich also gerade wieder spannende, lecker gekochte Löffel schmecken lassen, die Dreharbeiten sind in München bereits gestartet. Welche Kandidaten kochen in der Blindverkostung die besten Löffel und ergattern einen Platz in einem der vier Teams?