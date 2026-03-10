Glitzer-Outfit, Rap-Power und Profi-Moves: Die 14-jährige Lionella liefert bei "The Voice Kids" 2026 eine Show ab, die das Publikum aus den Sitzen reißt. Hier auf Joyn kannst du dir den Auftritt bereits jetzt vorab ansehen.

Selbstbewusstsein pur bei "The Voice Kids" 2026

"Wenn ich etwas haben möchte, hol ich's mir", sagt Lionella, Talent bei "The Voice Kids" in Folge 5. Die 14-Jährige beschreibt sich im Interview selbst als sehr ehrgeizig. Auf die Frage, was die Zuschauer:innen von ihrem Auftritt erwarten können, antwortet sie mit einem Lächeln im Gesicht: "Entertainment."

Dieses Selbstbewusstsein überträgt sie mühelos auf ihre Performance. "Was geht Berlin?", fragt sie das Publikum zu Beginn – und bekommt dafür bereits Applaus. In einer Glitzer-Jeansjacke mit passender Glitzerhose performt die gebürtige Wienerin den Hit "Easy" der Rapperin Loredana. Sie beherrscht nicht nur die Zeilen, sondern bewegt sich dabei bereits wie ein Profi.