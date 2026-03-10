Exklusiv vorab
"The Voice Kids" 2026: 14-jähriges Rap-Talent sorgt für Begeisterung: "Das Level ist so krass!"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
The Voice Kids
Exklusiv vorab: Lionella zeigt mit "Easy" von Loredana, was sie drauf hat!
Videoclip • 02:18 Min • Ab 6
Glitzer-Outfit, Rap-Power und Profi-Moves: Die 14-jährige Lionella liefert bei "The Voice Kids" 2026 eine Show ab, die das Publikum aus den Sitzen reißt. Hier auf Joyn kannst du dir den Auftritt bereits jetzt vorab ansehen.
Selbstbewusstsein pur bei "The Voice Kids" 2026
"Wenn ich etwas haben möchte, hol ich's mir", sagt Lionella, Talent bei "The Voice Kids" in Folge 5. Die 14-Jährige beschreibt sich im Interview selbst als sehr ehrgeizig. Auf die Frage, was die Zuschauer:innen von ihrem Auftritt erwarten können, antwortet sie mit einem Lächeln im Gesicht: "Entertainment."
Dieses Selbstbewusstsein überträgt sie mühelos auf ihre Performance. "Was geht Berlin?", fragt sie das Publikum zu Beginn – und bekommt dafür bereits Applaus. In einer Glitzer-Jeansjacke mit passender Glitzerhose performt die gebürtige Wienerin den Hit "Easy" der Rapperin Loredana. Sie beherrscht nicht nur die Zeilen, sondern bewegt sich dabei bereits wie ein Profi.
So eine krasse Attitude von Anfang an! Ich wusste gar nicht wo hin mit mir.
Immer wieder brandet Applaus auf bei einer Performance, die einfach nur Spaß macht. Alle vier Coaches drehen sich um und tanzen mit. Alvaro ist sich sicher, dass auch das gesamte Publikum so entschieden hätte. "Das Level ist so krass. Wenn jeder hier einen Buzzer hätte, hätten alle gebuzzert."
"The Voice Kids" diesmal schon am Freitag
Bei so einem Ausnahmetalent wie Lionella bahnt sich ein harter Coach-Fight an. Was sich die Coaches einfallen lassen, für welches Team sich Lionella entscheidet sowie viele weitere Ausnahmetalente: Folge 5 von "The Voice Kids" 2026 läuft am Freitag, 13. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.
