Mehr Musik! Zum Ende der Blind Auditions und für die ersten Battles bietet SAT.1 den Talents mehr Raum: Jeweils Freitag und Samstag siehst du ab 20:15 Uhr je eine neue Folge "The Voice Kids" in SAT.1 und natürlich auch auf Joyn.

Auf die Blinds folgen die Battles

Zweimal haben die talentierten Kids noch die Chance, sich Plätze in den Teams der Coaches Michael Patrick Kelly, Leony, HE/RO und Alvaro Soler zu schnappen. Nächstes Wochende siehst du die letzten Blind Auditions am Freitag (13. März) und Samstag (14. März). Die Entscheidungen werden schwer:

Kann die 14-jährige Flavia mit dem Song "Glacier Rivers" in die Fußstapfen von "The Voice"-Siegerin Malou Lovis treten? Drehen sich für den klassischen Operngesang der 15-jährigen Sarah alle vier Coach-Stühle um? Oder vielleicht keiner? Und reißt die erst achtjährige Ariana aus Berlin mit "Elefant" von LEA das Publikum und die Coaches von den Sitzen?

Bereits eine Woche später stehen alle Talente, die den Einzug in ein Coach-Team geschafft haben, am Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, in den Battles und singen um den Einzug ins Finale.