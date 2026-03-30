Wincent Weiss hat nicht nur ein Herz für Kinder, sondern packt auch an, um sie zu unterstützen.

Er kennt den Weg zum Sieg sehr gut, schließlich hat er schon zweimal "The Voice Kids" gewonnen. Diesen Freitag, 3. April 2026, kehrt Wincent Weiss zum Finale zurück, um die Finalist:innenen als Moderator zu unterstützen.

Star-Gäste im Finale

Dieses Mal wird er nicht auf den berühmten roten Stühlen sitzen. Die sind auch schon vollständig besetzt von den Coaches Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und HE/RO.

Zusammen mit den Finalist:innen wird Wincent Weiss das Finale eröffnen und seinen aktuellen Song "Kurz für immer" performen. Dazu wird er an der Seite von Melissa Khalaj als Co-Moderator durch das Finale führen.

Neben dem ehemaligen Coach unterstützen die aktuelle "The Voice of Germany"-Siegerin Anne Mosters und der letztjährige "The Voice Kids"-Sieger Neo die Finalistinnen und Finalisten in der Finalshow und präsentieren ihre neuesten Songs.