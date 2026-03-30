Er weiß, wie man gewinnt
Alle Infos zum "The Voice Kids"-Finale 2026: Wincent Weiss wird Co-Moderator
Veröffentlicht:von Emilia Töpper
Er kennt den Weg zum Sieg sehr gut, schließlich hat er schon zweimal "The Voice Kids" gewonnen. Diesen Freitag, 3. April 2026, kehrt Wincent Weiss zum Finale zurück, um die Finalist:innenen als Moderator zu unterstützen.
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Star-Gäste im Finale
Dieses Mal wird er nicht auf den berühmten roten Stühlen sitzen. Die sind auch schon vollständig besetzt von den Coaches Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und HE/RO.
Zusammen mit den Finalist:innen wird Wincent Weiss das Finale eröffnen und seinen aktuellen Song "Kurz für immer" performen. Dazu wird er an der Seite von Melissa Khalaj als Co-Moderator durch das Finale führen.
Neben dem ehemaligen Coach unterstützen die aktuelle "The Voice of Germany"-Siegerin Anne Mosters und der letztjährige "The Voice Kids"-Sieger Neo die Finalistinnen und Finalisten in der Finalshow und präsentieren ihre neuesten Songs.
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So läuft das Finale von "The Voice Kids" 2026 ab
Am Freitag, 3. April um 20:15 Uhr entscheidet sich, wer von den Finalist:innen "The Voice Kids" gewinnt. Um über den Sieger oder die Siegerin zu entscheiden, singen die Talents je einen Solo-Song und performen dann noch mal zusammen mit ihrem Coach und ihrem Team. Über die Joyn App, per Anruf und SMS können die Zuschauer:innen für ihre Favorit:innen stimmen.
Was gewinnt das Sieger-Talent?
Die Siegerin oder der Sieger von "The Voice Kids" darf sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro freuen und eine eigene Single mit Embassy of Music produzieren.
Welche Talente haben es ins Finale geschafft?
Team Alvaro tritt im Finale mit Fabio (15 Jahre, Leipzig), Susey (14 Jahre, Raum Bad Dürkheim) und Danaya (10 Jahre, Raum Stuttgart) an.
Für Team HE/RO geht mit Illia (13 Jahre, Kanton Zürich, Schweiz), Lionella (14 Jahre, Bezirk Tulln, Österreich) und Levy (13 Jahre, Dresden) ins Finale.
Die Finalist:innen aus Team Leony sind Max (14 Jahre, Raum Pilsen, Tschechien), Marie (15 Jahre, Raum Regensburg) und Angelina (10 Jahre, Raum München) ins Finale.
Team Michael Patrick Kelly tritt mit Hedi (9 Jahre, Raum Berlin), Katelyn (13 Jahre, Raum Dublin, Irland) und Renat (12 Jahre, Solingen) an.
Team Alvaro
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