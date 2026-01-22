Vielsagendes Schmuckstück Hat der "The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss heimlich geheiratet? Veröffentlicht: 10:10 Uhr von C3 Newsroom Wincent Weiss hat mit seinem Team die 13. Staffel "The Voice Kids" gewonnen. Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Ein goldener Ring, der in jüngsten Social-Media-Beiträgen von Wincent Weiss zu sehen ist, hat Spekulationen über seinen Beziehungsstatus ausgelöst. Nun bestätigte der 33-Jährige indirekt, dass er geheiratet hat.

Hinweis in Instagram-Clips Wincent Weiss hält sein Privatleben gewöhnlich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Umso aufmerksamer wurden aktuelle Instagram-Videos auf seinem Account @wincentweiss verfolgt, in denen sich der neuerdings blond gefärbte Musiker vor einer Urlaubskulisse in Thailand am Meer zeigte, während er neue Songzeilen sang und mit den Armen gestikulierte. Dabei fiel ein goldener Ring am Ringfinger seiner rechten Hand auf, der von vielen als Hinweis auf eine mögliche Hochzeit gedeutet wurde.

Bestätigung ohne Worte Auf die Gerüchte angesprochen, reagierte der ehemalige "The Voice Kids"-Coach im Interview mit dem Magazin "Bunte" zurückhaltend, aber eindeutig. Statt einer Stellungnahme hielt er seinen Ring sichtbar in die Kamera. Die Glückwünsche zur Hochzeit nahm Weiss mit einem schlichten "Vielen Dank" entgegen. Anschließend erklärte er: "Ich will das, was bei mir los ist, in meinen Songs beschreiben und nicht in der Öffentlichkeit oder bei Social Media breittreten". Mit dem Lied "Unendlichkeit", der ersten Nummer seines neuen Albums "Hast du kurz Zeit", wolle er zeigen, "wo er im Leben stehe".

Neue Beziehung bleibt privat Nach der Trennung von Yvonne Goldschmidt im Jahr 2017, die als Social-Media-Redakteurin im Team von Johannes Oerding tätig war, galt Wincent Weiss fünf Jahre als Single. Dass er nicht mehr allein ist, bestätigte Weiss erstmals 2022 bei einem Konzert. Gegenüber der dpa erklärte er: "Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Auch, um Menschen in meinem Umfeld zu schützen, die sich die Öffentlichkeit nicht ausgesucht haben."

Songs spiegeln Lebensphase Inhaltlich passt das neue Album zur aktuellen Gefühlslage des Sängers: "Dadurch, dass ich mich gerade in einer sehr glücklichen Phase befinde und auch während des Schreibprozesses befunden habe, spürt man das glaube ich auch auf dem Album". Für besondere Aufmerksamkeit sorgte bereits im Vorfeld eine Zeile aus dem Titelsong: "Es tut mir leid. Hast du kurz Zeit, mit mir den Rest deines Lebens zu teilen?" - ein Text, der klar auf die nun offiziell gemachte Hochzeit verweist.