zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Neue Sendezeiten

Programmänderung: "The Voice Kids" startet ab dieser Woche mit zwei Folgen

Aktualisiert:

von pm
Ganze Folge
The Voice Kids

Blind Auditions 4: Auf die Buzzer, fertig, los!

Verfügbar auf JoynFolge vom 28.02.2026 • 87 Min • Ab 6

Mehr Musik! Zum Ende der Blind Auditions und für die ersten Battles bietet SAT.1 den Talents mehr Raum: Jeweils Freitag und Samstag siehst du ab 20:15 Uhr je eine neue Folge "The Voice Kids" in SAT.1 und natürlich auch auf Joyn.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn

Auf die Blinds folgen die Battles

Zweimal haben die talentierten Kids noch die Chance, sich Plätze in den Teams der Coaches Michael Patrick Kelly, Leony, HE/RO und Alvaro Soler zu schnappen. Nächstes Wochende siehst du die letzten Blind Auditions am Freitag (13. März) und Samstag (14. März). Die Entscheidungen werden schwer:

Kann die 14-jährige Flavia mit dem Song "Glacier Rivers" in die Fußstapfen von "The Voice"-Siegerin Malou Lovis treten? Drehen sich für den klassischen Operngesang der 15-jährigen Sarah alle vier Coach-Stühle um? Oder vielleicht keiner? Und reißt die erst achtjährige Ariana aus Berlin mit "Elefant" von LEA das Publikum und die Coaches von den Sitzen?

Bereits eine Woche später stehen alle Talente, die den Einzug in ein Coach-Team geschafft haben, am Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, in den Battles und singen um den Einzug ins Finale.

Diese Kids singen am 13. März in den Blind Auditions:

  • Davide (14) mit "Everything I Wanted" von Billie Eilish

  • Elias (12) mit "Expresso und Tschianti" von Josh

  • Ella (14) mit "Speechless" aus Disneys "Aladdin"

  • Flavia (14) mit "Glacier Rivers" von Malou

  • Lovis Helena (15) mit "Walzer" von Provinz

  • Isabella (10) mit "Gut gemacht" von Ella Endlich

  • Lionella (14) mit "Easy" von Loredana

  • Nisa (14) mit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von Nena in der Version von Jan Delay

  • Rowan (12) mit "Junge" von Die Ärzte

  • Sarah (15) mit "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart

Diese Kids singen am 14. März in den Blind Auditions:

  • Ariana (8) mit "Elefant" von LEA

  • Elliot (10) mit "Auf den Grund" von Wincent Weiss

  • Emma (13) mit "Better When I’m Dancin‘" von Meghan Trainor

  • Lena (14) mit "Lightning" von Zoe Wees

  • Liam (13) mit "Runaway Baby" von Bruno Mars

  • Lilith (14) mit "Jesus, Take The Wheel" von Carrie Underwood

  • Linsay (15) mit "Girls Just Wanna Have Fun" von Cyndi Lauper

  • Lionel (15) mit "What Was I Made For" von Billie Eilish

  • Marlene (14) mit "That’s So True" von Gracie Abrams

  • Nina und Roman (14 & 10) mit "Cheek To Cheek" von Lady Gaga feat. Tony Bennett

  • Noah (13) mit "Talking To The Moon" von Bruno Mars

  • Pablo (12) mit "Aline" von Christophe

Verschaff dir einen Vorsprung!

Mehr entdecken

TV-Programmänderung bei "The Voice Kids": Zwei Folgen ab dieser Woche