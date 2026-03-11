Neue Sendezeiten
Programmänderung: "The Voice Kids" startet ab dieser Woche mit zwei Folgen
Aktualisiert:von pm
Mehr Musik! Zum Ende der Blind Auditions und für die ersten Battles bietet SAT.1 den Talents mehr Raum: Jeweils Freitag und Samstag siehst du ab 20:15 Uhr je eine neue Folge "The Voice Kids" in SAT.1 und natürlich auch auf Joyn.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Auf die Blinds folgen die Battles
Zweimal haben die talentierten Kids noch die Chance, sich Plätze in den Teams der Coaches Michael Patrick Kelly, Leony, HE/RO und Alvaro Soler zu schnappen. Nächstes Wochende siehst du die letzten Blind Auditions am Freitag (13. März) und Samstag (14. März). Die Entscheidungen werden schwer:
Kann die 14-jährige Flavia mit dem Song "Glacier Rivers" in die Fußstapfen von "The Voice"-Siegerin Malou Lovis treten? Drehen sich für den klassischen Operngesang der 15-jährigen Sarah alle vier Coach-Stühle um? Oder vielleicht keiner? Und reißt die erst achtjährige Ariana aus Berlin mit "Elefant" von LEA das Publikum und die Coaches von den Sitzen?
Bereits eine Woche später stehen alle Talente, die den Einzug in ein Coach-Team geschafft haben, am Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, in den Battles und singen um den Einzug ins Finale.
Diese Kids singen am 13. März in den Blind Auditions:
Davide (14) mit "Everything I Wanted" von Billie Eilish
Elias (12) mit "Expresso und Tschianti" von Josh
Ella (14) mit "Speechless" aus Disneys "Aladdin"
Flavia (14) mit "Glacier Rivers" von Malou
Lovis Helena (15) mit "Walzer" von Provinz
Isabella (10) mit "Gut gemacht" von Ella Endlich
Lionella (14) mit "Easy" von Loredana
Nisa (14) mit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von Nena in der Version von Jan Delay
Rowan (12) mit "Junge" von Die Ärzte
Sarah (15) mit "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart
Diese Kids singen am 14. März in den Blind Auditions:
Ariana (8) mit "Elefant" von LEA
Elliot (10) mit "Auf den Grund" von Wincent Weiss
Emma (13) mit "Better When I’m Dancin‘" von Meghan Trainor
Lena (14) mit "Lightning" von Zoe Wees
Liam (13) mit "Runaway Baby" von Bruno Mars
Lilith (14) mit "Jesus, Take The Wheel" von Carrie Underwood
Linsay (15) mit "Girls Just Wanna Have Fun" von Cyndi Lauper
Lionel (15) mit "What Was I Made For" von Billie Eilish
Marlene (14) mit "That’s So True" von Gracie Abrams
Nina und Roman (14 & 10) mit "Cheek To Cheek" von Lady Gaga feat. Tony Bennett
Noah (13) mit "Talking To The Moon" von Bruno Mars
Pablo (12) mit "Aline" von Christophe
