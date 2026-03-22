Highlight der ersten Battles "The Voice Kids"-Battles: "Wrecking Ball"-Auftritt sorgt für Tränen im Studio Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 The Voice Kids Max vs. Alina vs. Katharina vs. Lena: Tränen bei "Wrecking Ball" von Miley Cyrus Videoclip • 08:26 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Vier junge Talente stehen gemeinsam auf der Bühne und liefern eines der emotionalsten Battles der 14. Staffel von "The Voice Kids" ab. Bei "Wrecking Ball" bebt die Bühne. Am Ende muss Coach Leony eine schwere Entscheidung treffen.

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Vier Stimmen, ein großer Moment Es ist einer der intensivsten Auftritte des Abends bei "The Voice Kids": Max (14), Alina (13), Lena (14) und Katharina (15) treten bei den Battles in Concert gemeinsam als "Mic Attack!" an. Leony erklärt später, dass gerade die Songauswahl eine große Herausforderung gewesen sei: "Ich wollte einen Song, der alle vier vereint. Und am Ende habe ich mich für 'Wreckingball' von Miley Cyrus entschieden." Der Song ist alles andere als einfach. Der emotionale Hit verlangt den jungen Sänger:innen alles ab - und genau das macht den Auftritt so besonders.

Das Studio wird zum Tränenmeer Den Anfang macht Max, gefolgt von Lena, Katharina und Alina. Schnell wird klar: Die vier harmonieren erstaunlich gut miteinander. Immer wieder verschmelzen ihre Stimmen zu beeindruckenden Klangmomenten, die Gänsehaut auslösen. Am Ende steht das gesamte Studio auf. Standing Ovations! Die Emotionen sind überall spürbar. Max ist so überwältigt, dass ihm die Tränen kommen. Auch Katharina kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und auch Leony wird davon mitgerissen. Moderatorin Melissa Khalaj bringt es auf den Punkt:

Ihr bringt ja das ganze Studio zum Weinen. Melissa Khalaj

Schau dir hier die komplette Battle-Folge kostenlos an! Ganze Folge The Voice Kids Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.03.2026 • 94 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Auch die anderen Coaches sind beeindruckt, können sich aber nicht auf eine:n Favorit:in einigen. Alvaro Soler würde sich für Alina entscheiden, während Heiko und Roman Lochmann Katharina vorne sehen. Für Michael Patrick Kelly wäre Max die Wahl. Für die "The Voice Kids"-Coachin Leony ist die Entscheidung nicht leicht.

Ihr seid schon so krass und ihr toppt das immer wieder. Leony

Eine Entscheidung, die überrascht Am Ende fällt die Wahl auf Max. Der 14-Jährige kann es kaum glauben. Noch völlig überwältigt von der Situation erklärt er nach der Entscheidung:

Ich war total geschockt. Max

Und weiter: "Ich dachte, es würden Alina, Katharina oder Lena gewählt werden, aber nicht ich. Ich bin sehr dankbar." Auch seine Coachin findet klare Worte für ihren Finalisten: „Max ist so ein krasser Sänger, man sieht ihm einfach an, dass er das, was er macht, liebt." Nach der zweiten Battle-Folge am 21. März gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick.