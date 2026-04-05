Exklusives Joyn-Interview "The Voice Kids"-Gewinnerin Katelyn: "Total geschockt" im Finale Aktualisiert: 05.04.2026 • 07:21 Uhr von Martin Haldenmair, Martin Meyer, Julia Wolfer The Voice Kids Katelyn gewinnt das Finale von "The Voice Kids" 2026! Videoclip • 04:15 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Was für ein Finale! Am Freitagabend wurde die 13-jährige Katelyn zur Gewinnerin von "The Voice Kids" 2026 gekürt. Wie sich der Moment für sie anfühlte und wie die Zusammenarbeit mit Coach Michael Patrick Kelly lief, erzählt sie uns im Interview.

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Schon in den Blind Auditions sorgte sie mit ihrem Talent für ungläubiges Staunen - im Finale von "The Voice Kids" 2026 ließ sie dann alle hinter sich: Die 13-Jährige Katelyn aus Irland gewann mit dem anspruchsvollen Song "You Raise Me Up" von Celtic Woman nicht nur die Herzen der Zuschauer:innen, sondern auch ihre Voting-Stimmen. Für die 13-Jährige eine "unglaubliche Erfahrung" - nicht nur ihr Sieg, sondern ihre gesamte Reise bei "The Voice Kids". Am Tag nach dem Finale erzählt sie uns im Interview, an welchen Moment sie sich für immer erinnern wird, wie die Zusammenarbeit mit Coach Michael Patrick Kelly lief und wie es für sie nun weitergeht.

Joyn: Herzlichen Glückwunsch, Katelyn! Du bist die Gewinnerin von "The Voice Kids" 2026. Wie fühlst du dich gerade? Hast du mit diesem Ergebnis gerechnet? Katelyn: Nein, ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass ich es überhaupt über die Blind Auditions hinaus schaffen würde! Ich bin so dankbar! Joyn: Was ging dir durch den Kopf, als du am Ende der letzten Folge von "The Voice Kids" deinen Namen gehört hast? Katelyn: Ich war total geschockt und musste immer wieder auf das Foto schauen, um zu überprüfen, ob ich das wirklich bin! Joyn: Michael Patrick Kelly meinte, du seist seit deinem letzten Auftritt noch besser geworden. Kannst du uns verraten, wie viel du vor der letzten Folge trainiert hast? Katelyn: Ich habe jeden Morgen vor den Proben im Studio Gesangsübungen gemacht und an meinem Song "You Raise Me Up" gearbeitet. Joyn: Wie war die Zusammenarbeit mit deinem Trainer Michael Patrick Kelly? Hat die "irische Verbindung" zwischen dir und deinem Trainer geholfen? Katelyn: Die Zusammenarbeit mit Michael Patrick Kelly hat so viel Spaß gemacht! Er war so authentisch, und die irische Verbindung hat sehr geholfen!

Joyn: Gibt es einen Tipp oder eine Lektion von deinem Coach, die dir besonders geholfen hat? Katelyn: Ja, ich habe vor meinem letzten Auftritt viele Tipps von Michael Patrick Kelly bekommen. Er sagte mir, ich solle das Lied so singen, als würde ich eine Geschichte erzählen, und die Emotionen des Liedes spüren, aber auch Spaß haben und den Moment genießen. "You Raise Me Up" ist für mich ein ganz besonderes Lied, und es an einem Karfreitag zu singen, war einfach unglaublich. Joyn: Was nimmst du aus "The Voice Kids" mit? Katelyn: Es war eine unglaubliche Erfahrung, an die ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde. Das Team von "The Voice Kids" war so freundlich, professionell und nett und vor allem so herzlich zu mir und meiner Familie. Ich werde ihre Freundlichkeit nie vergessen. Ich habe so viele Freunde gefunden, und jeder einzelne von ihnen ist unglaublich talentiert und so freundlich. Ich hoffe, mit ihnen allen in Kontakt zu bleiben, denn ich habe Freunde fürs Leben gefunden. Ich würde "The Voice Kids" Deutschland jedem empfehlen. Joyn: Gibt es einen bestimmten Moment aus deiner Zeit bei "The Voice Kids", an den du dich besonders erinnern wirst? Katelyn: Ja, als mein Foto im Finale auf dem Bildschirm erschien – diesen Moment werde ich nie vergessen. Es war unglaublich und etwas ganz Besonderes, dass meine Großeltern, meine Eltern, meine Geschwister sowie meine Tante und mein Onkel dabei waren, um diese besonderen Momente mit mir zu teilen. Joyn: Wie feierst du deinen Sieg? Gab oder wird es eine Party mit deinen Freunden oder deiner Familie geben? Katelyn: Ja, meine Familie und ich feiern heute Abend eine Party und schauen uns meine Blind Auditions, Battles und das Finale noch einmal an! Joyn: Hast du schon Pläne, was du jetzt musikalisch machen möchtest? Möchtest du Musik für deine berufliche Karriere machen, vielleicht zusammen mit deiner Schwester? Katelyn: Ich glaube, ich möchte gerne als Solokünstlerin Musik machen, aber auch meine Karriere als Duo-Künstlerin mit meiner Schwester Kerryann fortsetzen. Sie ist meine große Schwester und wir lieben es, zusammen zu singen und aufzutreten. Auf TikTok sind wir als "The KK Sisters" bekannt und haben beide gemeinsam und auch einzeln sehr hart gearbeitet. Joyn: Hast du einen Rat für Kinder, die darüber nachdenken, bei "The Voice Kids" mitzumachen? Katelyn: Ja, folgt eurem Traum, gebt niemals auf, und man weiß ja nie – vielleicht passiert ja etwas Unerwartetes …

+++ Das komplette Interview auf Englisch +++ Joyn: Congratulations Katelyn! You are the winner of "The Voice Kids" 2026. How are you feeling right now? Did you expect that result? Katelyn: No, never in my life did I ever think I would even get past the blind auditions! I am so grateful! Joyn: What went through your head the moment you heard your name at the end of the finale of "The Voice Kids"? Katelyn: I was in absolute shock, I had to keep looking at the photo checking if it was me! Joyn: Michael Patrick Kelly said that you’ve gotten even better after your last performance. Can you tell us how much you've trained before the finale episode? I did my vocal training every morning before studio rehearsals, and worked on my song "You Raise Me Up". Joyn: How was working with your Coach Michael Patrick Kelly? Did the "Irish connection" between your coach and you help? Katelyn: Working with Michael Patrick Kelly was so fun! He was so genuine and the Irish connection helped a lot! Joyn: Is there a tip or a lesson from your Coach that helped you especially? Katelyn: Yes, I received many tips from Michael Patrick Kelly, before my final performance. He told me to sing the song like I'm telling a story and to feel the emotion of the song, but also to have fun and enjoy the moment. "You Raise Me Up" is a very special song to me and to sing it on a Good Friday was just so incredible. Joyn: What do you take with you from "The Voice Kids"? Katelyn: It was an incredible experience that I will remember for the rest of my life. The "The Voice Kids" team were so friendly, professional and kind and most importantly so welcoming to me and my family. I will never forget their kindness. I have made so many friends, and each and everyone one of them are incredibly talented and so friendly. I hope to stay in contact with them all as I've made friends forever. I would recommend "The Voice Kids" Germany to anyone. Joyn: Is there a particular moment from your time on "The Voice Kids" that you'll always remember? Katelyn: Yes, when my photo appeared on the screen in the finale I will remember that moment forever. It was unbelievable and so special to have my grandparents and my parents and siblings and aunt and uncle there with me to share the special moments. Joyn: How do you celebrate your victory? Was there or will there be a party with your friends or family? Katelyn: Yes, my family and I are having a party tonight rewatching my blind auditions, battles and finale! Joyn: Do you have plans for what you want to do with music now? Do you want to make music for your professional career, maybe together with your sister? Katelyn: I think I would like to make music as a solo artist but also continue my career as a duo artist with my sister Kerryann! She is my big sister and we love singing and performing together, we are The KK Sisters on TikTok and have both worked so hard together and individually. Joyn: Do you have some advice for kids who are thinking about going to "The Voice Kids"? Katelyn: Yes, follow your dream, never give up, and you never know the unexpected may happen ...