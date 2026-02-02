Es geht wieder los!
"The Voice Kids" 2026 - Alle Infos zur Show: Das ändert sich in der neuen Staffel
Veröffentlicht:von Martin Meyer
"The Voice Kids" geht in eine neue Staffel und es gibt einige Neuerungen. Hier findest du alle wichtigen Infos auf einen Blick: Wer sind die Coaches? Wann und wo laufen die Folgen und welche Regeln ändern sich?
Wann läuft "The Voice Kids" 2026?
Mit Staffel 14 gibt es beim Sendetag eine Änderung. "The Voice Kids" startet diesmal am 14. Februar und läuft somit am Samstag. Wie gewohnt gibt es die Folgen im TV um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen und online kostenlos auf Joyn. Falls du eine Folge verpassen solltest, kannst du sie dort jederzeit kostenlos streamen.
Schau hier die aktuellste Folge "The Voice Kids" auf Joyn
Ganze Folgen online streamen - auch schon vorab
Mit einem Joyn PLUS+-Abo kannst du sogar die kommende Folge früher als alle anderen anschauen. Immer nach der Ausstrahlung einer Folge im Fernsehen gibt es die nächste direkt auf Joyn. Eine Ausnahme bildet nur das Finale. Da die Zuschauer:innen hier live über die Gewinnerin oder den Gewinner abstimmen, kann sie nicht vorab gezeigt werden.
Neue Coaches und ein Rückkehrer
Eine weitere Änderung ist die Besetzung der Coach-Stühle. Alvaro Soler ist nach einer Pause wieder zurück und buzzert damit schon zum fünften Mal um die jungen Talente. Michael Patrick Kelly war zwar schon mehrfach Coach, allerdings bisher nur bei den Erwachsenen. Leony und HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann sitzen 2026 zum ersten Mal auf einem der roten Stühle. Wer hat den besten Riecher und am Ende das Gewinner-Talent in seinem Team?
Ein Moderator steigt aus
Bei der Moderation gibt es ebenfalls eine Veränderung. Thore Schölermann ist diesmal nicht mehr mit dabei. Neben dem Moderieren probiert er gerade einen ganz neuen Job aus und überlässt deshalb Melissa Khalaj diesmal die alleinige Moderation. Bei ihr ist die Show in besten Händen. Sie überrascht und interviewt die Talente, erklärt alle Regeln und hält - wenn nötig - die Coaches im Zaum.
Neue Regeln bei "The Voice Kids"
In Staffel 14 wird es einige Änderungen bei den Regeln geben. Was genau sich ändert, erfährst du hier, sobald die Infos bekannt sind. Eins bleibt aber wie immer: Die Talente begeistern mit ihrem Gesang, die Coaches buzzern für ihre Favorit:innen und versuchen, sie von ihren Teams zu überzeugen. Am Ende der Staffel wählen die Zuschauer:innen im Finale, wer "The Voice Kids" 2026 gewinnt.
