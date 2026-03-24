Das große Finale von "The Voice Kids" 2026 steht bevor. Alle vier Coaches haben ihre Finalist:innen sorgfältig ausgewählt. Wer wird den Staffelsieg holen? In einem Fan-Voting in der Joyn App gibt es einen knappen Favoriten.

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Fan-Voting in der Joyn App Entscheiden dürfen das die Zuschauer:innen live im Voting per Telefon und in der kostenlosen Joyn App. Dort gibt es bereits jetzt eine Vorab-Stimmungsabfrage unter den Fans. Sie können wählen, welchem Team sie am ehesten den Sieg zutrauen. Dort gibt es momentan einen knappen Favoriten, dem die anderen aber dicht auf den Fersen sind. Das Voting findest du in der kostenlosen Joyn App im Appstore deiner Wahl. Hier der aktuelle Zwischenstand des Stimmungsbildes:

Team Alvaro: 28% Team Leony: 26% Team HE/RO: 25% Team Michael Patrick Kelly: 21%

Du willst auch für dein Lieblings-Team abstimmen? Hier geht's zum Voting in der Joyn App!

Wie aussagekräftig dieses Ergebnis für das Finale ist, wird sich allerdings erst noch zeigen. Die Stimmen, die momentan vergeben werden, zählen noch nicht für das offizielle Final-Voting. Das beginnt erst während des Finales am 3. April - ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Dann werden die Karten noch mal ganz neu gemischt. Mit einem herausragenden Auftritt kann jedes Talent noch weitere Fans und damit Votes für sich gewinnen. Auch du kannst dann für dein Lieblings-Talent abstimmen. Es bleibt also spannend bis zum Schluss!