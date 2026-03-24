Vorab-Voting
Wer gewinnt das Finale von "The Voice Kids" 2026? Fans haben einen Favoriten
Veröffentlicht:von Martin Meyer
Das große Finale von "The Voice Kids" 2026 steht bevor. Alle vier Coaches haben ihre Finalist:innen sorgfältig ausgewählt. Wer wird den Staffelsieg holen? In einem Fan-Voting in der Joyn App gibt es einen knappen Favoriten.
Nicht mehr lange, dann ist klar, wer die 14. Staffel von "The Voice Kids" gewinnt. 12 Finalistinnen und Finalisten haben es in die Live-Show am 3. April geschafft und haben noch die Chance, den Sieg zu holen. Alle haben ihr Können bereits eindrucksvoll bewiesen und hätten den Titel verdient. Aber wie immer kann es nur ein Gewinner-Talent geben.
Jeder Coach hat noch drei Kids im Team. Michael Patrick Kelly, HE/RO, Alvaro Soler und Leony rechnen sich alle gute Chancen aus. Wer aber gewinnt am Ende tatsächlich?
Fan-Voting in der Joyn App
Entscheiden dürfen das die Zuschauer:innen live im Voting per Telefon und in der kostenlosen Joyn App. Dort gibt es bereits jetzt eine Vorab-Stimmungsabfrage unter den Fans. Sie können wählen, welchem Team sie am ehesten den Sieg zutrauen. Dort gibt es momentan einen knappen Favoriten, dem die anderen aber dicht auf den Fersen sind.
Das Voting findest du in der kostenlosen Joyn App im Appstore deiner Wahl.
Hier der aktuelle Zwischenstand des Stimmungsbildes:
Team Alvaro: 28%
Team Leony: 26%
Team HE/RO: 25%
Team Michael Patrick Kelly: 21%
Du willst auch für dein Lieblings-Team abstimmen?
Wie aussagekräftig dieses Ergebnis für das Finale ist, wird sich allerdings erst noch zeigen. Die Stimmen, die momentan vergeben werden, zählen noch nicht für das offizielle Final-Voting. Das beginnt erst während des Finales am 3. April - ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Dann werden die Karten noch mal ganz neu gemischt. Mit einem herausragenden Auftritt kann jedes Talent noch weitere Fans und damit Votes für sich gewinnen. Auch du kannst dann für dein Lieblings-Talent abstimmen. Es bleibt also spannend bis zum Schluss!
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