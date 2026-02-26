Klare Ansagen Wer gewinnt "The Voice Kids" 2026? So sehen die Coaches ihre Chancen im Finale Veröffentlicht: Vor 1 Stunde HE/RO, Leony, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler (v.l.) geben alles, um den Sieg zu holen. Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Die Coaches schenken sich bei "The Voice Kids" 2026 nichts und kämpfen um jedes Talent. Jetzt haben sie ein Zwischenfazit zu ihren Teams gezogen. Wer wird am Ende den Sieg holen?

Wann läuft das Finale? Das Finale bringt die Antwort: Am Freitag, 3. April 2026, um 20:15 Uhr entscheidet sich in SAT.1 und auf Joyn live, welches Talent die beste junge Stimme Deutschlands wird. Hier gibt's Infos zu Tickets für das Finale.

Die Coaches über ihre Gewinn-Chanchen "Team Leony wird das Gewinnerteam von 'The Voice Kids' 2026 sein" - behauptet Coach Leony steif und fest. "Weil ich die krassesten Talente habe. Und wenn ich etwas anfange, dann will ich es zu Ende bringen. Dann will ich gewinnen. Ich werde ganz viel mit den Kids arbeiten. Ich werde ganz viel für sie da sein, und am Ende darf ein Talent aus Team Leony den Pokal mit nach Hause nehmen." Wird die neue "The Voice Kids"-Coachin damit recht behalten? Aber auch Mit-Coach Michael Patrick Kelly sieht bei sich gute Chancen: „Ich habe eine starke Bilanz beim Gewinnen im ersten Anlauf bei ‚The Voice'. (lacht) Aber: It's a fair play game. Die stärkste Stimme gewinnt am Ende. Und in Sachen Stimmwunder sind wir in Team Michael Patrick bestens besetzt."

Das möchte Alvaro Soler mit reichlich Coach-Know-how zu verhindern wissen: "Erfahrung kann keiner schlagen! Die anderen Coaches müssen sich sehr warm anziehen. Entweder haben sie gute Tricks oder es wird nicht viel passieren. (lacht) In Team Alvaro hat man einfach super viel Spaß und natürlich geht’s ums Gewinnen, aber auch darum, dass man eine gute Zeit hat." Beeindruckt, aber genauso gewinnbereit wie die Konkurrenz zeigen sich die beiden neuen Coach-Kollegen auf dem Doppelstuhl: HE/RO: "Alle Coaches sollen mal ihr Ding machen, wir machen unser Ding und am Ende wird es im 'The Voice Kids'-Finale sportlich ausgetragen. Echte Angst vor den anderen Teams muss niemand haben, denn wenn Team Alvaro vielleicht in einem Punkt ein bisschen mehr glänzt, dann kommen wir mit einem anderen Glanzpunkt um die Ecke. Und so ergänzen wir uns miteinander. Am Ende entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer live über den Sieg im Finale und das wird so spannend!"

Bis zum Finale kann noch einiges passieren. Fest steht allerdings, dass alle vier Coach-Teams sich mächtig ins Zeug legen werden, um "The Voice Kids" 2026 zu gewinnen. Wer wird am Ende das Rennen machen? Die Folgen der 14. Staffel gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn - samstags sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.