16. Staffel der Musik-Show "The Voice of Germany" 2026: Wer ist der neue Moderator der Show? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Maximilian K. Matthias Killing ist ab 2026 bei "The Voice of Germany" als Moderator dabei Bild: Joyn/Christoph Köstlin;

Der deutsche Veranstaltungs- und Fernsehmoderator Matthias Killing wird gemeinsam mit Melissa Khalaj die neue Staffel "The Voice of Germany" moderieren. Alles, was du über den neuen Moderator der legendären Musik-Show wissen musst.

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Premiere bei "The Voice of Germany" 2026 Matthias Killing und Melissa Khalaj moderieren künftig gemeinsam "The Voice of Germany". Damit tritt er die Nachfolge von Thore Schölermann an, der die erfolgreiche Musikshow seit 2012 moderierte.

Mit dir als neuem Moderator gewinnen wir nicht nur einen würdigen Nachfolger für Thore Schölermann, sondern auch ein wohlvertrautes Gesicht für unsere Zuschauer:innen. SAT.1-Unterhaltungschefin Franziska von Malsen

Wer ist Matthias Killing? Matthias "Matze" Killing wurde in Hagen geboren und ist deutscher Veranstaltungs- und Fernsehmoderator. Seine Karriere begann auf hoher See - als Animateur auf dem Clubschiff AIDA. Nach einigen Praktika und einem Film- und Fernsehwirtschafts-Studium ging es für ihn dann zum Fernsehen. Er liebt es, früh aufzustehen, denn er moderiert seit 2009 das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Matthias Killing ist großer Sport-Enthusiast und konnte sich 2010 einen Kindheitstraum erfüllen, denn er ist seitdem für "ran" tätig. Bei "ran" ist er unter anderem bei Fußballspielen, Basketballspielen und beim Boxen als Außenreporter unterwegs. Außerdem moderierte er "Das große Promiboxen" und die Finalsendung von "The Biggest Loser". Insgesamt hat er über 150 Einsätze als Moderator pro Jahr!

Schon gewusst? Matthias Killing darf sich seit dem 27. August 2025 als einen offiziellen Weltrekord-Halter bezeichnen. Für das "SAT.1-Frühstückfernsehen" moderierte er eine Sendung in schwindelerregender Höhe während er eine 50 Meter hohe Slackline zwischen zwei Gebäuden überquerte. Als lizenzierter Privatpilot ist es jedoch nicht verwunderlich, dass Matze keine Angst vor großen Höhen hat.

Neben seinen Moderationskünsten in Extremsituationen konnte Matthias Killing seine Schauspielkünste in "Die Landarztpraxis" unter Beweis stellen. Als großer Fan der Serie konnte sich der Moderator mit einem Gastauftritt einen weiteren Kindheitstraum erfüllen.

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