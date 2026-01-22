Lebensborn-Expertin Dorothee Schmitz-Köster blickt mit Reporter Thilo Mischke in das Fotoalbum seiner Großmutter und ordnet die Aufnahmen historisch ein.

Welche Rolle spielten unsere Großeltern, Urgroßeltern oder Eltern während der NS-Diktatur? Journalist Thilo Mischke begibt sich auf Spurensuche und taucht in die eigene Familiengeschichte ein. Doch was er findet, wiegt schwer.

War sein Uropa ein Nazi?

"Eine Frau voller Geheimnisse" war Thilo Mischkes geliebte und bereits verstorbene Oma Karin, wie er selbst sagt. Das, was der ProSieben-Journalist von ihr weiß, macht sie noch mysteriöser: Die überzeugte Sozialistin arbeitete als Geheimagentin.

Wer ihr Vater und damit Mischkes Urgroßvater war, hat sie nie verraten. Angeblich hatte sie keine Ahnung. Seine Großmutter kam in einer Lebensborn-Einrichtung zur Welt, einem von den Nationalsozialisten betriebenen Programm (siehe Kasten). Der Familienlegende zufolge hatte die Uroma sich geweigert, ihre Tochter "Adolfine" zu nennen. Als kleinen Akt des Widerstands wählte sie den Namen Karin.

Doch das ist nicht die einzige Unwahrheit, die Mischke im Laufe seiner Recherche herausfindet. Für seine dreiteilige Reportage "German Guilt" will er mehr über seine Familiengeschichte in der Nazi-Zeit herausfinden.

Dabei stellt sich heraus, dass Oma Karin einiges verschwiegen hat. Wie ihre Mutter spionierte sie auch im Inland für die Stasi und arbeitete für den sowjetischen Geheimdienst KGB. Der Reporter weiß nicht, wie er mit den Enthüllungen umgehen soll. Er sagt ernüchtert: