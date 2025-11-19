Emotionales Geständnis Reality-Star Evelyn Burdecki: Der wahre Grund für ihren starken Familienwunsch Veröffentlicht: 04:54 Uhr von Rebecca Rudolph Evelyn Burdecki spricht bei offen über ihren Kinderwunsch und ihre Erfahrungen beim Dating. Bild: picture alliance / SvenSimon

In der ARD-Sendung "deep und deutlich" erzählt Evelyn Burdecki, warum sie ihre Eizellen einfrieren ließ, wie der Tod ihres Vaters ihren Kinderwunsch verstärkte und weshalb sie beim Dating sogar schon geghostet wurde.

Evelyn Burdecki hat in "deep und deutlich" offen über ihren Wunsch nach einer eigenen Familie gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die selten vor sehr privaten Themen zurückschreckt, erzählte, dass sie bereits Eizellen einfrieren ließ, um sich diesen Traum später erfüllen zu können. "Den Gedanken habe ich schon seit Ende 20, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Vielleicht findest du ja doch deinen Traummann", erklärte die 37-Jährige und betonte, wie lange sie über diesen Schritt nachgedacht hatte.

Der Tod des Vaters verstärkte ihren Kinderwunsch Der Verlust ihres Vaters habe dieses Bedürfnis nach eigenen Kindern noch stärker in den Vordergrund gerückt. "Als mein Papa gegangen ist, habe ich gedacht, er kann seine Enkelkinder nicht mehr sehen", sagte Burdecki. Ihre Mutter sei inzwischen fast 80 Jahre alt, und sie hoffe, ihr eines Tages noch Enkel schenken zu können. Gleichzeitig sei die Partnersuche schwierig, denn nicht jeder teile ihren Familienwunsch. "Ich sitze nicht da und sage, ich will heiraten und am liebsten morgen ein Kind haben. Aber so ab dem dritten Date spreche ich es auch mal an", erzählte sie. Oft werde das allerdings nicht gut aufgenommen:

Ich wurde auch schon geblockt und geghostet, nachdem ich es erzählt habe. Evelyn Burdecki

