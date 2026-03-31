Sechs Teams und vier Einzelkämpfer:innen gingen ins Rennen - die Ersten wurden bereits gefangen!

Zum zweiten Mal verfolgen drei Hunter 16 prominente Targets auf der Flucht. Nach den ersten beiden Folgen mussten bereits erste Teams die Segel streichen - hier könnt ihr in der Übersicht sehen, wer gefangen wurde.

Zwei neue Folgen kannst du jeden Dienstag um 22:35 Uhr auf ProSieben sehen sowie jederzeit auf Joyn kostenlos streamen.

Um noch früher über die neuesten Catches Bescheid zu wissen, kannst du bei Joyn PLUS+ bereits jetzt Folge 3 und 4 vor der TV-Ausstrahlung streamen!

Hier kannst du nachlesen, wer bis zur zweiten Folge "Most Wanted" bereits gefangen wurde. Wenn du dir die Spannung bewahren willst, schau dir lieber zuerst die neuen Folgen an.

10 Promi-Teams sind aus einem Gefängnis ausgebrochen und versuchen, den drei Huntern zu entkommen. Fünf Zweier-Teams und fünf Einzelkämpfer:innen sind zu Beginn der Show dabei. Die Hunter nehmen die Verfolgung auf - und so erfolgreich waren sie bis nach Folge 2:

Erster Catch: Die Babbels

Hochspannung bereits in Folge 1 der neuen Staffel: Nachdem zunächst Nova und Aria in das Visier der Hunter geraten, sind es schließlich Markus und Tina Babbel, die "Most Wanted" sind. Das erste Problem für das Ehepaar ergibt sich an einem Bahnhof nahe der Autobahn: Ihre nächste Mitfahrgelegenheit braucht noch 30 Minuten. Dann bekommen sie die Nachricht auf ihre Uhren: Die Hunter sind unter einen Kilometer entfernt!

Zu Fuß flüchten die beiden gerade noch so ins nächste Auto - gerade einmal 270 Meter waren die Hunter da entfernt. Doch da sie nur 40 Minuten in einem Fahrzeug bleiben dürfen, wird den Babbels der nächste Wechsel zum Verhängnis: Jedes Team bekommt nur einen Hinweis, daher realisieren Tina und Markus nicht, dass die Hunter schon wieder im Anmarsch sind.

Ein letzter Wegrennversuch wird von Joey Kelly und Otto Bulletproof gestoppt - nach unter drei Stunden haben die Hunter ihre ersten Targets gefangen!