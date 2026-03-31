16 Promis auf der Flucht
Der erste Catch bei "Most Wanted" 2026! Diese Teams sind bereits raus
Veröffentlicht:von Maximilian Kayser
Zum zweiten Mal verfolgen drei Hunter 16 prominente Targets auf der Flucht. Nach den ersten beiden Folgen mussten bereits erste Teams die Segel streichen - hier könnt ihr in der Übersicht sehen, wer gefangen wurde.
"Most Wanted" 2026 ab 31. März mit zwölf Folgen immer dienstags
Spoiler-Warnung!
Hier kannst du nachlesen, wer bis zur zweiten Folge "Most Wanted" bereits gefangen wurde. Wenn du dir die Spannung bewahren willst, schau dir lieber zuerst die neuen Folgen an.
Um noch früher über die neuesten Catches Bescheid zu wissen, kannst du bei Joyn PLUS+ bereits jetzt Folge 3 und 4 vor der TV-Ausstrahlung streamen!
Zwei neue Folgen kannst du jeden Dienstag um 22:35 Uhr auf ProSieben sehen sowie jederzeit auf Joyn kostenlos streamen.
So verpasst du keine Folge!
Episode 1: So turbulent beginnt die 2. Staffel "Most Wanted"!
"Most Wanted" 2026: 16 flüchtige Promis - wer entkommt?
10 Promi-Teams sind aus einem Gefängnis ausgebrochen und versuchen, den drei Huntern zu entkommen. Fünf Zweier-Teams und fünf Einzelkämpfer:innen sind zu Beginn der Show dabei. Die Hunter nehmen die Verfolgung auf - und so erfolgreich waren sie bis nach Folge 2:
Erster Catch: Die Babbels
Hochspannung bereits in Folge 1 der neuen Staffel: Nachdem zunächst Nova und Aria in das Visier der Hunter geraten, sind es schließlich Markus und Tina Babbel, die "Most Wanted" sind. Das erste Problem für das Ehepaar ergibt sich an einem Bahnhof nahe der Autobahn: Ihre nächste Mitfahrgelegenheit braucht noch 30 Minuten. Dann bekommen sie die Nachricht auf ihre Uhren: Die Hunter sind unter einen Kilometer entfernt!
Zu Fuß flüchten die beiden gerade noch so ins nächste Auto - gerade einmal 270 Meter waren die Hunter da entfernt. Doch da sie nur 40 Minuten in einem Fahrzeug bleiben dürfen, wird den Babbels der nächste Wechsel zum Verhängnis: Jedes Team bekommt nur einen Hinweis, daher realisieren Tina und Markus nicht, dass die Hunter schon wieder im Anmarsch sind.
Ein letzter Wegrennversuch wird von Joey Kelly und Otto Bulletproof gestoppt - nach unter drei Stunden haben die Hunter ihre ersten Targets gefangen!
Diese Promis sind nach Folge 2 noch dabei:
Jerry Vsan und Laurenz Pesch
Marc Eggers und CrispyRob
Aria Addams und Starletnova
Jeannie Wagner
Diese Promis sind bereits ausgeschieden:
Markus und Tina Babbel (in Folge 1)
Alles, was ihr über die Teams und Einzelkämpfer:innen wissen müsst:
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