Zurück aus der Sommerpause Sebastian Pufpaff auf irrwitziger Zeitreise: Diese "TV total"-Specials sollten Fans nicht verpassen! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau TV total Highlight-Clip: Hier kannst du dir die Wartezeit verkürzen! Videoclip • 09:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neun Wochen mussten sich die Fans gedulden. Jetzt starten Sebastian Pufpaff und "TV total" mit vollem Elan in die neue Saison. Los geht's mit zwei Spezialausgaben.

Angesichts der Temperaturen im bisherigen Sommer trifft es wörtlich zu: Der Start in die neue Saison wird von den Fans von "TV total" wahrlich heiß ersehnt. Und Moderator Sebastian Pufpaff und sein Team lassen sich nicht lumpen. Sie starten mit zwei knapp 70-minütigen Spezialausgaben am 11. und 18. August in die Herbstsaison 2026, bevor es ab 25. August mit 20 neuen regulären Folgen der Show weitergeht - wie immer dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn.

TV total Die Kult-Show mit Puffi - hier auf Joyn streamen! Sebastian Pufpaff präsentiert die lustigsten Fernsehmomente. Dabei dürfen das Nippelboard und die Klinke Supreme natürlich nicht fehlen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ab 11. August gibt es außerdem jeweils ab 21:25 Uhr insgesamt sechs neue Ausgaben des "TV total Stand-up Club".

TV total Stand-up Club Pflichtprogramm für alle Fans deutscher Stand-up-Comedy Sebastian Pufpaff lädt mit Klinke Supreme die besten Comedians zu einzigartigem Stand-up zu "TV total". Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"TV total" mit sommerlicher Spezialausgabe Los geht es mit "TV total" nach der Sommerpause 2026 am 11. August mit der "Sommer Edition". Für das Special hat Bademeister Martin die witzigsten Clips des Sommers eingesammelt. Sebastian Pufpaff berichtet zudem von seiner Suche nach dem kaputtesten Zelt beim Festival "Rock am Ring". Für den Gewinner gibt es dank der Band Electric Callboy eine ganz besondere Überraschung. Natürlich dürfen im Sommer-Spezial auch nicht die durch die Fußball-WM berühmt-berüchtigt gewordenen Hydration-Breaks fehlen. Was es wohl damit auf sich hat?

Bald verfügbar Dienstag, 11.08. 20:15 Uhr • TV total Die "Sommer Edition" von "TV total" hier im Livestream verfolgen! Verfügbar auf Joyn 70 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

In der "Retro Edition" geht es zurück in die Vergangenheit In der "Retro Edition" am Dienstag, 18. August 2026, beschäftigt sich Grimme-Preisträger Pufpaff statt mit dem aktuellen Fernsehprogramm mit dem der vergangenen Jahrzehnte. Natürlich gab es auch in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren schon peinliche Versprecher, fragwürdige Sendungen, neuartige Trends wie Vegetarismus und unfreiwillig komische Aussagen von Promis. Unter anderem werden die Top 3 der 1980er-Hits und die witzigste Werbung aus den 1990er-Jahren präsentiert. Damit die Atmosphäre stimmt, schmeißen sich "Puffi" und seine Showband Klinke Supreme sowie das Publikum in passende Retro-Outfits, und auch die Kulisse, das Nippelboard und das fahrbare Pult werden stilecht an das Thema der Show angeglichen.

Bald verfügbar Dienstag, 18.08. 20:15 Uhr • TV total Nicht verpassen: Die "Retro-Edition" von "TV total" im ProSieben-Livestream Verfügbar auf Joyn 70 Min Erinnerung Link kopieren Teilen