Zurück aus der Sommerpause
Sebastian Pufpaff auf irrwitziger Zeitreise: Diese "TV total"-Specials sollten Fans nicht verpassen!
Aktualisiert:von teleschau
TV total
Highlight-Clip: Hier kannst du dir die Wartezeit verkürzen!
Videoclip • 09:55 Min • Ab 12
Neun Wochen mussten sich die Fans gedulden. Jetzt starten Sebastian Pufpaff und "TV total" mit vollem Elan in die neue Saison. Los geht's mit zwei Spezialausgaben.
Angesichts der Temperaturen im bisherigen Sommer trifft es wörtlich zu: Der Start in die neue Saison wird von den Fans von "TV total" wahrlich heiß ersehnt. Und Moderator Sebastian Pufpaff und sein Team lassen sich nicht lumpen.
Sie starten mit zwei knapp 70-minütigen Spezialausgaben am 11. und 18. August in die Herbstsaison 2026, bevor es ab 25. August mit 20 neuen regulären Folgen der Show weitergeht - wie immer dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn.
Ab 11. August gibt es außerdem jeweils ab 21:25 Uhr insgesamt sechs neue Ausgaben des "TV total Stand-up Club".
"TV total" mit sommerlicher Spezialausgabe
Los geht es mit "TV total" nach der Sommerpause 2026 am 11. August mit der "Sommer Edition". Für das Special hat Bademeister Martin die witzigsten Clips des Sommers eingesammelt.
Sebastian Pufpaff berichtet zudem von seiner Suche nach dem kaputtesten Zelt beim Festival "Rock am Ring". Für den Gewinner gibt es dank der Band Electric Callboy eine ganz besondere Überraschung.
Natürlich dürfen im Sommer-Spezial auch nicht die durch die Fußball-WM berühmt-berüchtigt gewordenen Hydration-Breaks fehlen. Was es wohl damit auf sich hat?
Die "Sommer Edition" von "TV total" hier im Livestream verfolgen!
In der "Retro Edition" geht es zurück in die Vergangenheit
In der "Retro Edition" am Dienstag, 18. August 2026, beschäftigt sich Grimme-Preisträger Pufpaff statt mit dem aktuellen Fernsehprogramm mit dem der vergangenen Jahrzehnte.
Natürlich gab es auch in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren schon peinliche Versprecher, fragwürdige Sendungen, neuartige Trends wie Vegetarismus und unfreiwillig komische Aussagen von Promis.
Unter anderem werden die Top 3 der 1980er-Hits und die witzigste Werbung aus den 1990er-Jahren präsentiert.
Damit die Atmosphäre stimmt, schmeißen sich "Puffi" und seine Showband Klinke Supreme sowie das Publikum in passende Retro-Outfits, und auch die Kulisse, das Nippelboard und das fahrbare Pult werden stilecht an das Thema der Show angeglichen.
Nicht verpassen: Die "Retro-Edition" von "TV total" im ProSieben-Livestream
Die nächsten Puffi-Highlights 2026
In den ersten Folgen werden im "TV total Stand-up Club" indessen unter anderen Bastian Bielendorfer, Herr Schröder, Katrin Bauerfeind, Masud, Tahnee (in der Sendung am 11. August) sowie Tony Bauer, Dennis aus Hürth, Simon Stäblein, Florentine Osche und Bora (18. August) für Spaß und Pointen sorgen.
Und noch ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus: Am Dienstag, 15. September, wird Sebastian Pufpaff 50 Jahre alt. Das dürfte auch Auswirkungen auf die "TV total"-Sendung an diesem Tag haben.
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