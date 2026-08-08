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Peinliche Neigung: Diese Eigenschaft übernahm Klaas Heufer-Umlauf von seinem Vater
Aktualisiert:von dpa
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Königlicher Auftritt von Klaas Heufer-Umlauf
Videoclip • 10:18 Min • Ab 12
Nach mehreren Einsätzen in "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Das Duell um die Welt" sollte Entertainer Klaas Heufer-Umlauf kaum noch etwas peinlich sein. Doch eine Eigenschaft versucht er weiterhin zu unterdrücken.
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Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?
Pierre M. Krause trifft Klaas Heufer-Umlauf
Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat von seinem Vater nach eigenen Worten wohl den gelegentlichen Hang zum Prahlen übernommen. "Ich glaube, in mir lebt ein Angeber, der da manchmal raus will", sagte der 42-Jährige in der Interview-Reihe "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause".
"Mein Papa war auch ein bisschen ein Angeber. Wenn er mal was hatte, dann hat er es auch gern gezeigt."
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Klaas Heufer-Umlauf unterdrückt den Angeber in sich
Diese Art seines Vaters habe vermutlich etwas auf ihn abgefärbt, erklärt Heufer-Umlauf. Ihm selbst sei diese Neigung aber peinlich, weshalb er sie zu unterdrücken versuche.
Klaas Heufer-Umlauf wurde neben seinem Kollegen Joko Winterscheidt als Teil des Fernseh-Duos Joko und Klaas bekannt - unter anderem zu sehen in "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Das Duell um die Welt". Er moderierte außerdem unter anderem die TV-Reihe "Circus Halligalli" und die Late-Night-Show "Late Night Berlin".
Seit 2025 präsentiert Klaas auf ProSieben die Show "Experte für alles".
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