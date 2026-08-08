"Experte für alles"-Moderator Peinliche Neigung: Diese Eigenschaft übernahm Klaas Heufer-Umlauf von seinem Vater Aktualisiert: Vor 2 Stunden von dpa Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Königlicher Auftritt von Klaas Heufer-Umlauf Videoclip • 10:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach mehreren Einsätzen in "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Das Duell um die Welt" sollte Entertainer Klaas Heufer-Umlauf kaum noch etwas peinlich sein. Doch eine Eigenschaft versucht er weiterhin zu unterdrücken.

2 Staffeln Experte für Alles Experte für Alles Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Pierre M. Krause trifft Klaas Heufer-Umlauf Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat von seinem Vater nach eigenen Worten wohl den gelegentlichen Hang zum Prahlen übernommen. "Ich glaube, in mir lebt ein Angeber, der da manchmal raus will", sagte der 42-Jährige in der Interview-Reihe "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause". "Mein Papa war auch ein bisschen ein Angeber. Wenn er mal was hatte, dann hat er es auch gern gezeigt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Klaas Heufer-Umlauf unterdrückt den Angeber in sich Diese Art seines Vaters habe vermutlich etwas auf ihn abgefärbt, erklärt Heufer-Umlauf. Ihm selbst sei diese Neigung aber peinlich, weshalb er sie zu unterdrücken versuche. Klaas Heufer-Umlauf wurde neben seinem Kollegen Joko Winterscheidt als Teil des Fernseh-Duos Joko und Klaas bekannt - unter anderem zu sehen in "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Das Duell um die Welt". Er moderierte außerdem unter anderem die TV-Reihe "Circus Halligalli" und die Late-Night-Show "Late Night Berlin". Seit 2025 präsentiert Klaas auf ProSieben die Show "Experte für alles".