Vom schlechten Geigenspieler zum Star "Damit habe ich mein Umfeld terrorisiert": Peter Maffay erinnert sich an seine musikalischen Anfänge Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nina Lindemann Auf Joyn ansehen Fünf Geheimnisse über Peter Maffay Videoclip • 02:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit Jahrzehnten gehört Peter Maffay zu den bekanntesten deutschen Musikern. Auf Anfänge im Schlager folgten bald Erfolge im Deutschrock. Doch in jungen Jahren konnte die Musik-Legende nicht alle mit ihrem Talent überzeugen.

Heutzutage kann man sich die deutsche Musikszene nicht mehr ohne Peter Maffay und seine Hits wie "Über sieben Brücken musst du gehen" (1980) vorstellen. Seiner Mutter ist es zu verdanken, dass der heute 76-Jährige diesen Weg eingeschlagen hat. "Meine Mutter war eine sehr dominante Frau, und sie verdonnerte mich, als ich klein war, zum Geigenspiel", erinnert sich Peter Maffay. Sein musikalisches Talent kam aber nicht direkt zum Vorschein - es sei eher eine "fürchterliche Sache" gewesen. Scherzhaft gibt der Erfolgsmusiker rückblickend zu: ""Damit habe ich mein Umfeld terrorisiert."

Ohne Musik kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Peter Maffay

Trotzdem ließ er sich von dieser ersten Erfahrung nicht davon abhalten, seiner neuentdeckten Leidenschaft nachzugehen - und trat als Jugendlicher seiner ersten Band bei. "Es tat sich eine Tür auf, von der ich nicht geahnt habe, dass sie irgendwann mal in einen Raum hineinführt, der so bestimmend in meinem Leben ist".

Musik ist so ein wunderbares Mittel, sich selber und andere zu erfahren. Peter Maffay

An seine Kinder will er diese Leidenschaft weitergeben. "Wenn in der Familie das Interesse da ist zu musizieren, dann freut mich das, weil ich weiß, dass es meiner kleinen Tochter zum Beispiel irgendwann mal in schwierigen Situationen helfen wird".

Mittlerweile versteht Peter Maffay, wieso ihn seine Mutter damals zum Geigenspiel "verdonnert" hat: "Wenn Kinder Musik machen, das ist wunderbar. Man muss sie aber manchmal ein bisschen anschieben. Das Interesse wirklich so weit zu bringen, dass aus eigenem Antrieb dann die Fortsetzung passiert". In Staffel 2 von "Song Trip" reist Peter Maffay nach Nashville, wo er in die Welt der Country-Musik eintaucht. Die Folge läuft am 7. August 2026 im ZDF und im Livestream auf Joyn.