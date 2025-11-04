Nur knapp die Hälfte der Menschen in Japan fühlt sich geliebt. Auch mit ihren Beziehungen und ihrem Liebesleben sind die Japaner:innen sehr unzufrieden. Ist das ein Grund, warum Frauen lieber bezahlen, damit sich ein Mann einen Abend lang umsorgt? Thilo Mischke gibt in "Uncovered" einen Einblick in Host-Clubs.

Menschen in Japan sind weniger glücklich mit ihren Beziehungen

Beziehungen und das Liebes- und Sexleben kommen in Japan nicht gerade gut weg – jedenfalls, wenn eine internationale Befragung recht hat. Mehr als 24.000 Menschen aus 31 Ländern sollen bei der Ipsos-Studie einordnen, wie glücklich sie in Liebesdingen sind.

Für Japan fällt das Ergebnis erschreckend aus: Bei der Zufriedenheit mit ihrem Liebes- und Beziehungsleben landet das Land auf dem 31. und damit letzten Platz. Nur 37 Prozent sagen, dass sie darüber happy sind. Besonders auffällig: Jüngere Generationen sind in Japan sogar noch unzufriedener damit als ältere Menschen.

Zum Vergleich: Bei den Spitzenreitern Indien und Mexiko sind 76 Prozent der Befragten zufrieden mit Beziehungs- und Sexleben. Deutschland landet mit 54 Prozent übrigens auf Rang 25.

Bei dem Gefühl, geliebt zu werden, sieht es noch schlimmer aus: Gerade mal 51 Prozent der Japaner:innen empfinden das – auch hier ist das Land Schlusslicht. In Kolumbien und Peru fühlen sich jeweils 86 Prozent geliebt, in Deutschland immerhin 72 Prozent.

Aber warum ist das so? Die Meinungsforscher:innen erklären die Unzufriedenheit teilweise mit der "Persönlichkeit der Japaner:innen". Sie hätten oft Schwierigkeiten, "ihre Gefühle und Einstellungen in romantischen Zusammenhängen auszudrücken".

Durch lange Arbeitszeiten und hohen Leistungsdruck haben Menschen häufig weniger Zeit füreinander. Darüber hinaus sind die Geschlechterrollen im Land nach wie vor oft stark von traditionellen Vorstellungen geprägt. Trotz der gesetzlichen Gleichstellung sind Männer meist Hauptverdiener und Frauen übernehmen die Hausarbeit. Viele japanische Männer sprechen "ziemlich grob" mit ihren Ehefrauen, wie der Journalist Jake Adelstein in Thilo Mischkes "Uncovered"-Reportage erzählt. Er kennt Japan in- und auswendig, denn er lebt seit 30 Jahren im Land.