Good News
Kult-Serie mit "Unsere kleine Farm"-Star Michael Landon kommt zurück bei SAT.1 GOLD
Aktualisiert:von Redaktion
Nostalgie-Fans aufgepasst! In dieser Serie schickt der Sender ab Ende Februar einen alten Bekannten auf die Bildschirme.
Himmlische Mission: Michael Landon in "Ein Engel auf Erden"
Für viele Zuschauer ist Michael Landon unvergessen als Familienvater Charles Ingalls aus der beliebten Serie "Unsere kleine Farm". Bald kannst du ihn in einer anderen, wenn auch nicht weniger nostalgischen Serie sehen. Ab Ende Februar zeigt SAT.1 GOLD eine andere Kultserie mit dem "Unsere kleine Farm"-Star.
In "Ein Engel auf Erden" schlüpft Landon in eine ganz andere Rolle: Er spielt Jonathan Smith, einen Engel, der zur Bewährung auf die Erde geschickt wird, um Menschen in Not beizustehen.
Die Serie, die in den 80er Jahren für NBC produziert wurde, erzählt in 111 Episoden von Jonathans himmlischen Aufträgen. Gleich in seiner ersten Mission landet er in einem abgelegenen Altersheim, in dem er als Gärtner die Lebensfreude der Bewohner wieder entfacht.
Nostalgie-Fernsehen auf der Überholspur
Mit "Ein Engel auf Erden" setzt SAT.1 GOLD weiterhin auf beliebte Kultserien, die tagsüber für ein nostalgisches TV-Erlebnis sorgen. Fans von "Unsere kleine Farm" oder "Mord ist ihr Hobby" kommen hier voll auf ihre Kosten.
Ab wann läuft "Ein Engel auf Erden"?
Ab Dienstag, dem 24. Februar läuft die 80er-Jahre-Serie um 12:05 Uhr. Damit rutscht "Ein Engel auf Erden" auf den Sendeplatz von "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft", deren vorerst letzte Folge am 23. Februar ausgestrahlt wird.
Bis dahin gibt's diese Kultserie mit Landon auf Joyn
