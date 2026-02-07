Bald gibt es im TV noch mehr von Michael Landon zu sehen! Um welche Serie handelt es sich?

Nostalgie-Fans aufgepasst! In dieser Serie schickt der Sender ab Ende Februar einen alten Bekannten auf die Bildschirme.

Himmlische Mission: Michael Landon in "Ein Engel auf Erden"

Für viele Zuschauer ist Michael Landon unvergessen als Familienvater Charles Ingalls aus der beliebten Serie "Unsere kleine Farm". Bald kannst du ihn in einer anderen, wenn auch nicht weniger nostalgischen Serie sehen. Ab Ende Februar zeigt SAT.1 GOLD eine andere Kultserie mit dem "Unsere kleine Farm"-Star.

In "Ein Engel auf Erden" schlüpft Landon in eine ganz andere Rolle: Er spielt Jonathan Smith, einen Engel, der zur Bewährung auf die Erde geschickt wird, um Menschen in Not beizustehen.

Die Serie, die in den 80er Jahren für NBC produziert wurde, erzählt in 111 Episoden von Jonathans himmlischen Aufträgen. Gleich in seiner ersten Mission landet er in einem abgelegenen Altersheim, in dem er als Gärtner die Lebensfreude der Bewohner wieder entfacht.