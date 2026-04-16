Zeitsprünge und BH-Fails Logikfehler! Hast du diese 5 Patzer bei "Unsere kleine Farm" bemerkt? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna T. Hättest du diese Fehler in "Unsere kleine Farm" erkannt? Bild: IMAGO / Everett Collection; TWINS DESIGN STUDIO_adobe.stock.com

Die Kultserie "Unsere kleine Farm" basiert auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder und ist in den 1870er- und 1880er-Jahren angesiedelt. Trotz autobiografischer Grundlage gibt es in der Serie einige Ungereimtheiten - sind sie dir aufgefallen?

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Fehler 1: Zeitsprünge Vor allem in der ersten Staffel scheint niemand großen Wert auf eine chronologische Erzählung der Ereignisse gelegt zu haben: Mal befinden wir uns in in der Mitte der 1870er, dann wieder Anfang der 1880er. Auch in puncto Handlung an sich nahmen die Macher:innen von "Unsere kleine Farm" Kontinuität nicht allzu ernst: Nachdem das Restaurant "Nellie's" in "Caroline's" umbenannt wurde, wechselt der Name im Fenster in den späteren Folgen hin und her. Die Ereignisse in der ersten Staffel (Lauras Schwangerschaft, die Geburt und der Tod von Charles ein paar Monate später) können unmöglich alle in weniger als einem Jahr passiert sein. Überhaupt ist Laura über einen endlosen Zeitraum schwanger, während andere Frauen im Laufe einer Folge von ihrer Schwangerschaft erfahren (und das Kind verlieren).

Fehler 2: Geografie "Unsere kleine Farm" spielt offiziell in Walnut Grove, Minnesota. Immer wieder fällt jedoch an der Landschaft auf, dass die Serie in Kalifornien gedreht wurde. Und auch im Kleinen ist die Geografie nicht ganz stringent: Der Schulweg der Ingalls-Kinder ändert sich zum Beispiel ständig: Mal überqueren sie die Brücke und laufen am Sägewerk vorbei, mal gehen sie hinter dem Sägewerk längs. Dann wieder laufen sie die Straße vor ihrem Haus aus entlang oder sie überqueren diese und gehen über den Hügel auf der anderen Seite.

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Fehler 3: Der BH und der Bart Der Büstenhalter wurde erst ganz am Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Dennoch gibt es ein paar Szenen, in denen Caroline scheinbar einen BH trägt. Und auch bei den Männern gibt es Logikfehler in Sachen Styling. Viele Herren in der Serie sind glatt rasiert, dabei war ein Vollbart zu der Zeit gängig.

Zugegeben, um diesen Filmfehler zu entdecken, braucht es nicht nur scharfe Augen, sondern auch etwas Fantasie. In dieser Szene der vierten Staffel lassen sich die Umrisse eines modernen BHs unter Ma's (Karen Grassle, l.) Kleid erahnen. Bild: NBC UNIVERSAL International GmbH; MGM International Television Distribution; TWINS DESIGN STUDIO_adobe.stock.com

Fehler 4: Personen verschwinden und tauchen auf - ohne Erklärung Nicht nur spielen manche Schauspieler:innen verschiedene Charaktere in der Serie, auf Reddit ist es schon fast ein Running Gag, dass im Verlauf von "Unsere kleine Farm" manche Charaktere plötzlich ohne Erklärung verschwinden, als seien sie nie da gewesen - Lauras beste Freundin Olga oder Dr. Marvin sind zwei solche Beispiele. Gleichzeitig tauchen neue Personen auf und es wird so getan, als seien sie schon immer da gewesen, auch wenn die Zuschauenden noch nie von ihnen gehört haben. Zum Beispiel wird Laura und Almanzo ein Haus von einer alten Dame vermacht, die zuvor nie in der Handlung auftauchte. Schonmal was von Jane Canefield gehört? Nein? Dabei handelt es sich doch um Lauras Jugendfreundin! Die blinde Jane taucht in Staffel neun, Folge zehn auf, ohne dass je zuvor von ihr die Rede gewesen wäre. Und prompt verliebt sich Mr. Edwards in sie.

Dürfen wir vorstellen: Jane! Ganze Folge Unsere kleine Farm Edwards späte Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.12.2025 • 46 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Fehler 5: Das Eishaus Im Laufe der Serie wurde das Eishaus immer wieder als Ort genutzt, um Missetäter in Walnut Grove einzusperren, während sie auf ihren Prozess warteten. Doch aus irgendeinem Grund ist es plötzlich extrem gefährlich, als Nancy ein Mädchen dort einsperrt - sie bringt sie damit beinahe um. Achja, richtig übel nimmt Nancy den versuchten Mord irgendwie auch keiner…