Sind sie ein Paar?
Flirty Vibes beim GNTM-Finale: Was geht zwischen Luis und Stella?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Am heutigen Donnerstagabend findet in Berlin das Screening des GNTM-Finales der 21. Staffel statt. Auf dem Red Carpet sorgten neben den Finalist:innen besonders die beiden Ex-Kandidat:innen Luis und Stella für Aufmerksamkeit. Sie posierten händchenhaltend auf dem roten Teppich. Was läuft denn da? Wir haben nachgefragt.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Sind Luis und Stella in einer Beziehung?
Am Donnerstagabend gab sich die Crème de la Crème der Modelbranche auf dem Red Carpet im Zoo Palast in Berlin die Klinke in die Hand. Neben Creative Director und GNTM-Allstar Thomas Hayo posierte unter anderem Modedesignerin Esther Perbandt auf dem Red Carpet.
Natürlich sind auch die Finalist:innen Ibo, Godfrey, Tony sowie Anna, Aurélie und Daphne mit von der Partie. Aber damit nicht genug: Auch die Models, die es nicht ins Finale geschafft haben, waren zu Gast beim Event - darunter Luis, der den Einzug ins Finale ganz knapp verpasst hat. Auf dem Red Carpet zeigte er sich eng vertraut mit Ex-Kandidatin Stella, die in Folge acht ausgeschieden war. Verdächtig vertraut: Die beiden hielten Händchen und warfen sich immer wieder verliebte Blicke zu.
Was läuft zwischen den beiden? Wir haben im exklusiven Joyn-Interview natürlich nachgehakt.
Auf die Frage, ob die beiden ein Paar sind, reagierten sowohl Luis als auch Stella mit einem verschmitzten Lächeln. "Wir mögen uns ganz gerne", gab der 24-Jährige ganz offen zu. Weiter verriet er:
Es ist noch relativ frisch. Wir schauen jetzt, was so kommt.
Stella haben wir natürlich ebenfalls gefragt, was zwischen ihr und Luis läuft. Im Interview wurde schnell deutlich, dass sich die beiden offenbar sehr nahestehen. "Wir verstehen uns sehr gut", schwärmte sie. Immer wieder warfen sich die beiden dabei romantische Blicke zu. Zudem hielten sie während des gesamten Interviews Händchen. Ob die beiden also ein Paar sind?
Ist Luis wieder glücklich vergeben?
Fest steht: Luis galt zuletzt als Single. Während seiner Zeit bei GNTM war er noch in einer Beziehung, bestätigte er Ende März in einer Fragerunde auf Instagram, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat.
Ein:e User:in wollte in dem Q&A von ihm wissen, ob er noch mit seiner Partnerin zusammen sei, die immer wieder während der Family-and-Friends-Calls in der Staffel gezeigt wurde. "Ist nicht mehr aktuell", stellte der Student klar. Ob er mit Stella nun sein großes Glück gefunden hat?
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Sei das nächste Mal dabei!
Alle Infos zu GNTM 2027: Bewirb dich jetzt für Staffel 22
Back to the 90s
Sharon Stone zu Gast im GNTM-Finale: So sehr hat sich die Schauspielerin verändert
Fürs privates Glück nach Schweden
Exklusiv: GNTM-Tony verlässt Deutschland für seine neue Liebe
Eine Reise voller Überraschungen
GNTM-Finalistin Anna: Zu diesem Model hat sie heute am meisten Kontakt
Exklusiv für Joyn
Hat Kilian Kerners Top-Favorit im GNTM-Finale gewonnen?
Exklusiv
GNTM-Model Godfrey im exklusiven Interview: Das sind seine Pläne nach dem Finale
Ungewohntes Bild von Ex-Kandidat
GNTM: So erfolgreich ist Ex-Gewinner Moritz ein Jahr nach seinem Sieg
Alle Sieger:innen auf einen Blick
GNTM: Was machen die Gewinner:innen aller Staffeln heute?
Weiterhin auf Erfolgskurs
GNTM-Gewinnerin Dani: So erfolgreich ist sie ein Jahr nach ihrem Final-Sieg