Ab 3. August heißt es in SAT.1 und auf Joyn wieder: Luxus ade! In der Reallity-Show "Villa der Versuchung" versuchen auch in Staffel 2 wieder 14 Promis, den Verlockungen zu widerstehen, die ihnen Moderatorin Verona Pooth anbietet. Jedes Angebot kostet Geld, das von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen wird. Hier verraten wir die ersten Stars.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verona Pooth führt Promis ab August wieder in Versuchung

Verona Pooth lädt wieder in die "Villa der Versuchung" ein. Sie führt auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung. Diese müssen aufpassen: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner.

Wie gewohnt zieht Verona in Abrechnungszeremonien regelmäßig Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen? Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn startetdie zweite Staffel "Villa der Versuchung".

Dabei wurden die ersten Promis für Staffel 2 nun im SAT.1-Frühstücksfernsehen enthüllt.